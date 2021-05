Bezos si nákupem MGM plní hollywoodský sen | E15.cz

Řada fanoušků se logicky začala ptát, jaké plány má Bezos s jejich oblíbenými filmovými hrdiny. Akcionáře Amazonu zase nepochybně zajímá, zda korporace díky této akvizici konečně prorazí mezi největší hráče v zábavním průmyslu.

Odpovědi na tyto otázky se pokusil oběma táborům nabídnout britský deník Financial Times. Článek Davea Leeho a Jamese Fontanellyho-Khana připomíná, že Bezos se pokoušel prorazit v Hollywoodu už několik let a ovládnutí zábavního průmyslu patřilo k jeho velkým snům. Převzetí MGM je dosud nejodvážnějším krokem Amazonu do tohoto sektoru. Na téměř sto let staré studio, jehož trademarkem je řvoucí lev, si prý brousila zuby i společnost Apple. Nabídla za něj ovšem jen šest miliard dolarů.

„MGM má široký katalog zbožňovaného intelektuálního vlastnictví,“ řekl šéf Amazonu na svém středečním mítinku s akcionáři. „Spolu s jejich talentovanými lidmi jej můžeme přeměnit a rozvíjet pro 21. století. Čeká nás spousta zábavné práce a lidé, kteří milují příběhy z toho budou těžit,“ dodal Bezos.

Bohatý obsah nemusí stačit

Internetový obr díky nákupu MGM získal práva na 4000 filmů a 17 tisíc seriálových epizod. K tomu dva kabelové televizní kanály Epix a MGM HD. Má tak nyní spousty nového atraktivního obsahu pro svoji streamovací platformu Amazon Prime Video, která nedávno prolomila hranici dvou set milionů globálních předplatitelů. To Amazonu určitě pomůže v boji s konkurenčními společnostmi Disney a Netflix.

Amazon poslední dobou do svých streamovacích služeb mohutně investuje. Loni utratil za nový audiovizuální obsah jedenáct miliard dolarů. To je o 7,8 miliardy více než v roce předešlém. Ačkoliv však už stihl vyprodukovat řadu vlastních hitů, jako třeba film z roku 2016 Místo u moře, oceněný dvěma Oscary, až dosud Prime Video v počtu úspěšných projektů za Netflixem a Disneym zaostávalo.

MGM má v portfoliu kultovní filmy jako je James Bond, Rocky, Zuřící býk, Mlčení jehňátek, Sedm statečných, Ben Hur, Čaroděj ze země Oz nebo seriály Fargo a Vikingové. Redaktoři Financial Times si přesto nejsou jisti, zda to bude na vstup mezi elitu zábavního průmyslu stačit. MGM bezpochyby patří k nejstarším a nejrespektovanějším hollywoodským studiím, podle mnohých má však svoji zlatou éru již dávno za sebou.

„Není to zrovna největší studio ve městě,“ myslí si Thomas Hughes, bývalý ředitel MGM. „V Amazonu to s filmovým obsahem myslí vážně. Vždycky je ale riziko, že utratíte miliardy a miliardy za obsah, na který se lidé nechtějí dívat,“ přidává se Brian Yarbrough, analytik ze společnosti Edward Jones.

Problémy s Bondem

Odborníci se shodují, že prakticky jediná opravdu výdělečná franšíza s obrovským komerčním potenciálem, ke které se Amazon skrz MGM dostal je James Bond. Jenže zrovna práva na britského agenta s povolením zabíjet MGM sdílí s produkční společností Eon Productions. A jsou to její majitelé Barbara Broccoliová a Michael G. Wilson, kdo bude mít vždy hlavní slovo ohledně kreativní budoucnosti Bonda.

Jinými slovy, Amazon si nemůže s Bondem dělat doslova co chce a natáčet desítky nových bondovských seriálů a spin-offů, tak jako to dělá například Disney po odkoupení práv na Hvězdné války. Producenti Broccoliová a Wilson mimochodem už stihli ve čtvrtek ujistit fanoušky agenta 007, že bondovské filmy budou v příštích letech nadále promítány na velkých plátnech a rozhodně nehrozí, že by se trvale přesunul pouze na internet.

„Michael a Barbara jsou ohledně této franšízy velmi, velmi citliví,“ svěřila se Financial Times osoba z blízkého okolí producentů. „Lidé z MGM se například v minulosti snažili vytvořit velký seriál z Bondova světa, který by mohl konkurovat Hře o trůny, oni však byli zásadně proti,“ dodala osoba. Broccoliová je dcerou původního producenta bondovek Alberta R. Broccoliho.

Zatím poslední natočený bondovský film s Danielem Craigem v titulní roli mimochodem kvůli pandemii koronaviru stále čeká na svoji kinopremiéru, k níž by v Česku mělo konečně dojít 8. října.

Stejná pravidla jako pro Bonda nicméně neplatí pro všechny ostatní značky. Amazon proto může s většinou z nich nakládat podle vlastního uvážení. Filmoví diváci se tedy jistě mohou připravit na záplavu nových pokračování, rebootů a spin-offů starších úspěšných snímků.