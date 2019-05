Americká robotická farma Iron Ox začala dodávat na trh první produkty | E15.cz

Zájem o roboty vypěstované produkty je údajně velký, podle již zmíněného serveru jsou téměř nepřetržitě vyprodané. Pomáhá tomu i cenová politika. Potraviny od Iron Ox v obchodě stojí stejně jako běžné produkty. Například bazalka stojí zhruba tři dolary. Startup, který zahájil provoz na farmě teprve před několika měsíci, nabízí také šťovík s červeně žilkovanými listy nebo „baby“ hlávkový salát.

„Máme technologii, robotiku a umělou inteligenci, která pomáhá při pěstování. Ale to, co je opravdu rezonující, je samotný produkt. Je to vůně bazalky, barevný profil, čerstvost,“ konstatoval výkonný ředitel Iron Ox Brandon Alexander. Podle něho by Iron Ox v budoucnu mohl dodávat své potraviny i do dalšího města. Chystá také přesun farmy do většího skleníku.

Výhodou farmy je, že dodává potraviny hned do sousední obce. Je to něco speciálního, když lidé vědí, že jsme potraviny vypěstovali poblíž města a ne někde na druhé straně státu, usuzuje Alexander.