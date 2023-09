Gartner nakupoval v Česku, to se může stát jeho regionální centrálou | e15.cz

Americká analytická společnost Gartner obchodovaná na newyorské burze posiluje na českém trhu. Firma za nespecifikovanou částku získala od Oldřicha Příklenka jeho 21 let budovaný podnik KPC-Group, který Gartner dlouhodobě zastupoval.

Gartner patří mezi největší analytické společnosti na světě. Soustřeďuje se zejména na obor informačních a digitálních technologií. Zaměřuje se především na prodeje chytrých telefonů, počítačů, serverů nebo cloudových služeb a softwaru. Analytické služby Gartneru využívají podnikatelé při rozhodování, od jakého dodavatele nakoupit IT. Gartner také pořádá odborné konference.

„Když vás Gartner zahrne do svých reportů, většinou to znamená, že jste dosáhli určité relevance a manažeři velkých firem vás začnou brát vážně a bavit se s vámi,“ shrnuje spoluzakladatel českého startupu Stories Filip Doušek. Když se Stories začaly objevovat ve zprávách Gartneru z oblasti analytického softwaru, podle Douška to společnosti výrazně pomohlo s rozvojem byznysu. V roce 2018 ji pak koupil americký softwarový gigant Workday.

KPC-Group exkluzivně zajišťovala analytické služby pro Gartner v Česku, Rumunsku a na Slovensku. Data dodávala šéfům IT či kyberbezpečnosti v bankách, pojišťovnách, průmyslu, retailu, energetice nebo ve veřejném sektoru. Z KPC se nyní stalo oficiální zastoupení vystupující pod názvem Gartner Czech Republic. „Mám osobní vizi vybudovat v Praze centrum Gartneru pro střední a východní Evropu,“ naznačil Příklenk další možný vývoj.

„Gartner vidí na našich trzích potenciál pro akceleraci růstu. Všichni pokračují ve svých pozicích a všechny naše aktivity jedou bez přerušení,“ podotýká Příklenk. KPC-Group zaměstnává přes dvacet lidí, kteří přešli pod nového majitele. Příklenk, jenž skončil na pozici jednatele KPC, se stal regionálním viceprezidentem Gartneru. Pražská sekce Gartneru chce během několika let až zdvojnásobit tržby. Ty v roce 2022 činily necelých 150 milionů korun s čistým ziskem přes čtyři miliony.

Akcie Gartneru se od roku 1993 obchodují na burze NYSE, kde má firma tržní hodnotu téměř 28 miliard dolarů. Tržby v loňském roce meziročně vyrostly o 16 procent na 5,5 miliardy dolarů s čistým ziskem 808 milionů dolarů. Podnik na trhu působí 44 let a má přes 21 tisíc zaměstnanců.

Mezi velké konkurenty Gartneru se řadí americká společnost IDC, jež patří do skupiny IDG. Ta je od roku 2021 součástí portfolia investiční skupiny Blackstone, která IDG získala za 1,3 miliardy dolarů. „Technologický ekosystém je čím dál kompetitivnější, komplexnější a je těžké se v něm vyznat, takže detailní výzkumy trhu jsou stále důležitější,“ okomentoval potenciál analytických podniků ředitel Blackstonu Vikram Suresh.

Také IDC má v Česku pobočku. V minulosti tu působila i mateřská IDG, která vydávala odborné časopisy a weby Computerworld, CIO Business World nebo PC World. IDG Czech Republic ale v roce 2020 koupilo vydavatelství Internet Info Marka Antoše, jež provozuje weby Lupa.cz, Měšec.cz nebo Finance.cz. Média jako Computerworld tak v Česku spadají pod Internet Info, v USA je však nadále rozvíjí IDG.