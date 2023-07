IBM v Praze rozjíždí centrálu pro AI a kvantové počítače | e15.cz

„Polákům to nedáme. Velmi pracuji na tom, abychom nadále investice dělali u nás,“ řekl E15 Martin Švík, technický ředitel IBM pro střední, východní a severní Evropu.

Čerstvou investicí IBM v Praze je centrum pro generativní umělou inteligenci. Zákazníkům z Evropy, Afriky a z Blízkého východu z něj bude pomáhat nasazovat AI typu ChatGPT. „Budeme nabírat velké množství lidí v celém regionu a hlavní roli sehraje Česko,“ navázal Švík. Přesná čísla firma nekomentuje.

Podle informací E15 se také od července v Praze rozjíždí podobné centrum zaměřené na kvantové počítače. IBM je jedním z největších výrobců těchto strojů na světě a mimo jiné je poskytuje přes cloud. Z Prahy bude zákazníkům pomáhat s nasazováním kvantových počítačů do praxe.

Služeb IBM už využívá Česká spořitelna. „Ve skupině Erste máme expertní kvantovou skupinu osmnácti lidí, z Česka jsme čtyři. Zkoušíme, jak kvantové počítače využít. Je to zcela nový obor, jemuž úplně nerozumíme, takže je klíčové mít partnery typu IBM,“ popsala Marie Kalkusová z datového týmu České spořitelny.

IBM podobě už nějakou dobu v Česku provozuje centrálu pro technologii Watson, kterou lze označit za předchůdce ChatGPT a spol. Ta byla ale osekána a bylo zrušeno tuzemské letité vývojové centrum.

„IBM dělala velkou reorganizaci a kromě jiného vyčlenila novou firmu Kyndryl. Nasazovat Watson bylo těžké a musela se rozprodat sekce zaměřená na zdravotnictví. Padlo i podle nás nešťastné rozhodnutí soustředit vývoj Watsonu do USA,“ popsal E15 zdroj z IBM, který nechce být jmenován.

Tým z pražského vývoje Watsonu založil startup The Mama AI. V podstatě jde o duchovního nástupce Watsonu zaměřeného na vývoj AI s možností interakce pomocí hlasu. Technologie od The Mama AI pohání robotickou moderátorku Hacsiko, kterou na noční vysílání nasadilo rádio Expres FM spadající pod Seznam.

„Hlas Hacsiko je vymodelován na základě skutečného hlasu Báry Hacsi. Naše technologie umožnila stvořit hlasový model schopný číst text a napodobovat unikátní styl a tón hlasu Báry,“ shrnul Jakub Krchák, spoluzakladatel The Mama AI a dřívější člen vedení pražského vývoje IBM Watson.

Strategickou investicí IBM v Praze může být zejména kvantové centrum. Počítače tohoto typu slibují i to, že na trénování AI modelů bude potřeba řádově méně dat a mnohem méně výpočetního času.

IBM podle informací E15 i proto aktivně lobbuje, a zejména s ČVUT spolupracuje na tvorbě národní kvantové strategie. „Cílem firmy je, aby se české instituce zapojily do sítě IBM Quantum a od IBM odebíraly kvantové služby,“ nastínil zdroj. Zástupci IBM a ČVUT doprovázeli ministryni pro vědu Helenu Langšádlovou (TOP 09) a vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) do USA, Japonska a do Jižní Koreje, kde se kvantové počítače také řešily.

Česku se nezávisle na IBM podařilo získat důležitý projekt. V ostravském národním superpočítačovém centru IT4Innovations poběží jeden ze šesti evropských kvantových počítačů. Jeden se rozběhne i v polské Poznani. „Poláci v lákání podobných investic postupují velmi strategicky. V tomto případě dokonce plánují, že kvantové počítání začnou vyučovat už na základních a středních školách,“ dodal Švík.