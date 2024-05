Každá nová řada iPhonů čítá na čtyři modely – dva základní a dva s přídomkem Pro. S řadami iPhonů 12 a 13 jsme zde měli iPhone mini, který ale nesplnil očekávání ohledně prodejů a Apple jej nahradil za naopak větší iPhone Plus. Jenže ani tomu se nevede zrovna dobře. Do jisté míry jej tak má nahradit iPhone Slim.

Je tedy třeba přihlédnout k tomu, že se ani modelu Plus mezi ostatními iPhony nevede nijak skvěle, přestože je to i tak jeden z nejprodávanějších smartphonů světa. Jenže Applu to je málo a chce tento trend zvrátit. Letos s tím nic neudělá, takže nás v září čeká zajetá čtveřice, tedy iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. S řadou iPhonů 17 ale přijde právě model „Slim“, který má být dokonce postavený nad iPhone 17 Pro Max, protože má být dražší, a má tak zastávat pomyslný vrchol portfolia.

iPhone Slim

S těmito zvěstmi aktuálně přišel magazín The information. Podle něho Apple testuje různé designy k tomu, aby dokázal udělat iPhone ještě tenčí, jako se mu to povedlo nyní u 13“ iPadu Pro, který má svou tloušťku jen 5,1 mm (mimochodem 14,6“ tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra má tloušťku jen 5,5 mm). Je zde ale hned několik sporných bodů. Předně jde o ten, proč se Apple najednou začíná ohánět tloušťkou zařízení, když jsme tento boj už dávno opustili a nikdo se zrovna za tenčím zařízením nežene. Navíc pokud bude zařízení tenčí, může to znamenat fakt, že musí mít také menší baterii. Ten milimetr tloušťky zařízení ale všichni určitě rádi obětujeme za delší výdrž, která je pořád jasnou Achillovou patou všech moderních technologií.

Navíc to samotné označení v člověku evokuje spíše odlehčení než těžkou váhu, kterou by novinka měla být, pokud bude skutečně postavena nad iPhone 17 Pro Max. Tomu ale nenahrává ani ten fakt, že by měl mít telefon hliníkové tělo. Hliník je měkký, a i když nové iPady Pro ukázaly svou odolnost vůči ohnutí, možná si ještě vzpomenete na aféru Bendgate, která se týkala iPhonů 6 a 6 Plus a odstartovala kritiku trendu zeštíhlování designu. Mimochodem iPhone 6 Plus měl tloušťku 7,1 mm, iPhone 15 Pro Max má tloušťku 8,25 mm. Je pak pravda, že jeho zadní skleněná plocha zajišťuje i jeho tuhost. Samozřejmě by ale dávalo smysl, aby Apple použil i v modelu Slim titan, který má právě aktuální vrcholné portfolio iPhonů.

iPhone Slim má stát ještě nad aktuálním iPhone 15 Pro Max | Adam Kos

Změna designu má být nicméně taková, že se o ní hovoří podobně, jako se hovořilo o té, se kterou přišel právě iPhone X, tedy první bezrámečkový iPhone, který se zbavil tlačítka plochy a přinesl Face ID. Všechny tyto indicie nasvědčují spíše jiné věci. Pokud má přijít dražší a tenčí zařízení, které bude mít hliníkové šasi a teoreticky i odlehčenou další výbavu, nemohl by to nakonec být první ohebný iPhone? Tomu by mohlo nahrávat i to označení. Samsung Galaxy Z Flip5 má v otevřeném stavu tloušťku 6,9 mm, Galaxy Z Fold5 dokonce jen 6,1 mm. Znamenalo by to, že by Apple předběhl zprávy od analytiků, kteří uvádějí, že se první skládačky Applu máme dočkat až v roce 2026. Nicméně v souvislosti s iPhonem Slim se dosud jako o ohebném iPhonu nehovoří, takže i toto je prozatím jen čistá spekulace.