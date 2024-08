Co nám o letošních modelech telefonů iPhone 16 prozradily leaky a dosavadní zkušenosti s produkty od firmy Apple, shrnujeme v následujících bodech:

Design: Jak bude iPhone 16 vypadat?

Design modelů iPhone 16 se pravděpodobně nebude příliš lišit od podoby těch současných, i když nám Apple s novými iPady Pro ukázal, jak moc chce tlačit na co nejmenší tloušťku. Právě iPhony 15 přinesly omlazený design, a tak bychom se větší změny mohli dočkat až příští rok.

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max by měly být opět z titanu, i když tentokrát ne z kartáčovaného, ale lesklého. iPhone 16 a iPhone 16 Plus pak budou mít hliníkový rámeček. U všech čtyř modelů jsou znovu očekávána skleněná záda, která bude stejně jako displej krýt odolný materiál Ceramic Shield.

Velikost displeje u iPhone 16 a verzí Plus, Pro a Pro Max

Čeká nás zvětšování, a to poprvé od iPhonů 12, kdy se velikost displejů ustálila na 6,1 a 6,7 palcích. U základních modelů se nic nezmění, narůst by ale měly displeje modelů iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Apple se u nich jistě bude snažit také minimalizovat rámečky, aby zachoval co nejkompaktnější rozměry šasi.

iPhone 16 : 6,1″ displej

: 6,1″ displej iPhone 16 Plus : 6,7″ displej

: 6,7″ displej iPhone 16 Pro : 6,3″ displej (iPhone 15 Pro má 6,1″ displej)

: 6,3″ displej (iPhone 15 Pro má 6,1″ displej) iPhone 16 Pro Max: 6,9″ displej (iPhone 15 Pro Max má 6,7″ displej)

Tuto změnu jistě zákazníci uvítají. Dosud mohli volit jen mezi dvěma velikostmi displejů, nyní ale Apple přinese různorodější portfolio, které tak dokáže lépe odpovědět na nabídku konkurence. Lze také očekávat, že displeje budou používat technologii micro-lens OLED, která zvyšuje maximální jas a snižuje energetickou náročnost. Displeje základních modelů ale opět zůstanou jen na 60Hz obnovovací frekvenci. Navýšení na aktuální 120Hz standard přinese až iPhone 17.

Nové barvy řad iPhone 16

iPhony už dávno nejsou jen bílé a černé, respektive stříbrné a vesmírně černé. Poslední generace jsou velmi pestré, alespoň jejich základní modely. Také u profesionálních modelů je z čeho vybírat, Apple jim standardně určil tři spíše usedlejší barvy a jednu pro danou řadu exkluzivní. Letos by to mohlo vypadat následovně:

iPhone 16 a iPhone 16 Plus : bílá, černá, modrá, zelená a růžová,

: bílá, černá, modrá, zelená a růžová, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max: přírodní titan, bílý titan, černý titan, bronzový titan.

Bronzovou u iPhonu 16 Pro a 16 Pro Max alespoň zmiňují poslední úniky. Ty starší naznačovaly, že je ve hře i zlatá a růžová, nyní to vypadá, že nakonec dojde na kombinaci obou. Zlatá ostatně není v portfoliu Applu ničím zvláštním, měly ji nejen iPhony, ale i MacBooky a Apple Watch.

VIDEO: Speciální diamantová edice iPhonu 15 Pro Max

Speciální diamantová edice iPhonu 15 Pro Max • MobilMania.cz

Fotoaparáty: iPhone 16, Plus vs. iPhone Pro, Pro Max

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou mít nadále tři fotoaparáty, doplněné ještě LiDAR skenerem. iPhone 16 a iPhone 16 Plus nabídnou jen dva, Apple ale změní jejich uspořádání – budou pod sebou. Důvod je jednoduchý: možnost nahrávat prostorové video k prohlížení v Apple Vision Pro (a budoucích produktech řady Vision).

Softwarová vylepšení, která jistě přijdou, nechme nyní stranou. Tou hlavní novinkou bude 48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát modelů Pro. Vylepšit by měl noční fotografie i makro snímky a měl by je zvládnout ukládat do profesionálního formátu RAW. iPhone 16 Pro pak jistě dostane 5násobný teleobjektiv z iPhonu 15 Pro Max. U největšího iPhonu 16 Pro Max se spekuluje ještě o tom, že ohnisko jeho teleobjektivu naroste ze stávajících 120 mm na 300 mm, podle všech dostupných informací je to ale spíš nepravděpodobné.

Fotoaparáty iPhone 16 a 16 Plus

Hlavní širokoúhlý : 48 MPx, f/1.6, 26 mm

: 48 MPx, f/1.6, 26 mm Ultraširokoúhlý : 12 MPx, f/2.4, 13 mm, úhel záběru 120˚

: 12 MPx, f/2.4, 13 mm, úhel záběru 120˚ Přední kamera: 12 MPx, f/1.9, 23 mm

Fotoaparáty iPhone 16 Pro a 16 Pro Max

Hlavní širokoúhlý : 48 MPx, f/1.78, 24 mm

: 48 MPx, f/1.78, 24 mm Teleobjektiv : 12 MPx, f/2.8, 120 mm, 5× optický zoom

: 12 MPx, f/2.8, 120 mm, 5× optický zoom Ultraširokoúhlý : 48 MPx, f/2.2, 13 mm, úhel záběru 120˚

: 48 MPx, f/2.2, 13 mm, úhel záběru 120˚ Přední kamera : 12 MPx, f/1.9, 23 mm

: 12 MPx, f/1.9, 23 mm LiDAR skener pro určení hloubky

Tlačítko Capture

U fotografování ještě zůstaneme. U loňského modelu iPhone 15 Pro změnil Apple přepínač hlasitosti na tlačítko zvané Akce, jemuž je možné přiřadit jednu z několika funkcí podle volby uživatele. To nyní dostanou i základní iPhony 16. Společnost si však připravila ještě jednu novinku v podobě dalšího tlačítka Capture. To bude sloužit především k fotografování. Jeho namáčknutím zaostříte, domáčknutím pak pořídíte záznam – stejně jako u klasických fotoaparátů.

Přidanou hodnotou Capture by však mělo být to, že bude reagovat i na další, lehké dotyky. Podle dostupných informací by mělo stačit po něm jen přejíždět prstem zprava doleva nebo opačně, a tím přibližovat, nebo oddalovat scénu. Tlačítko by mělo být umístěno na pravé straně telefonu, zhruba v místech, kam dosáhne pravý ukazováček při držení přístroje na šířku. A měly by jej dostat všechny čtyři modely.

Výkon, paměť a AI v modelech iPhone 16

Právě výkon a paměť jsou základními parametry smartphonů, ve kterých se Android telefony s iPhony rády poměřují. Celá letošní řada by měla být osazena 3nm čipy s označením Apple A18 vyrobenými společností TSMC. Profesionální modely dostanou jejich lepší variantu A18 Pro. Obě by však měly zvládnout bez problémů obsloužit Apple Intelligence, tedy umělou inteligenci Applu, kterou mají z již prodávaných přislíbeny jen modely iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Nový čip bude výkonnější, a přitom méně energeticky náročný.

Operační paměť Apple už tradičně nepovažuje za natolik důležitou, aby její hodnotu v iPhonech vůbec uváděl. Nároky operačního systému iOS jsou ostatně v tomto ohledu menší, než je tomu u Androidu, proto není vhodné velikosti RAM vzájemně srovnávat. Dá se ale předpokládat, že i iPhonů 16 nebude RAM nižší než 8 GB (iPhony 15 mají 6 GB). Integrovaná paměť, tedy prostor na ukládání dat, bude pravděpodobně kopírovat stávající model. Proslýchá se ale, že iPhone 16 Pro Max v nejvyšší a nejdražší konfiguraci nabídne až 2 TB.

Operační systém iOS 18

V červnu na konferenci WWDC představil Apple iOS 18, který budou mít nové iPhony 16 předinstalovaný. Tento systém již od července může testovat i široká veřejnost. Přináší především více možností přizpůsobení plochy a ovládacího centra a nové funkce v aplikacích Fotky a Zprávy.

Tím hlavním tahákem modelu iPhone 16 má být Apple Intelligence, tedy umělá inteligence Applu, která však není součástí veřejné testovací beta verze. První funkce už nicméně mohou otestovat vývojáři v první betě systému iOS 18.1 určené IT profesionálům. Z toho vyplývá, že Apple začne prodávat nové iPhony se základní verzí systému iOS 18, tedy bez hlavního softwarového taháku. Ten se k zákazníkům dostane až s aktualizací, někdy během října.

Apple Intelligence dokáže vytvářet videa.|Apple

Konektivita: Wi-Fi a 5G

Už dlouho se spekuluje, že Apple vyvíjí svůj vlastní 5G čip, v iPhonech 16 jej však téměř jistě nepředstaví. Konektivitu tak nejspíš zajistí společnost Qualcomm a její model Snapdragon X75, kterým už jsou vybaveny vrcholné smartphony s Androidem. Výhody čipu jsou především menší prostorová i energetická náročnost. Je ale možné, že základní iPhony 16 zůstanou u starší verze Snapdragon X70.

VIDEO: Reklama na Snapdragon X75

Futureproof modem Snapdragon X75 • MobilMania.cz

Pokud jde o Wi-Fi, i zde se očekává jen prosté dohánění konkurence se standardem Wi-Fi 7. Jeho předností jsou rychlejší datové přenosy, spolehlivější konektivita, nižší latence a maximální přenosová rychlost až 40 Gbps. Také tuto výbavu ale dostanou jen vyšší Pro modely, základní budou obsahovat pomalejší Wi-Fi 6E.

Očekávané parametry – shrnutí

Souhrnné specifikace iPhone 16 a 16 Plus:

Čip: A18

Paměť RAM: 8 GB

Modem: Snapdragon X70

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: 5.3

USB: USB-C

Technologie sítí: Thread

Satelitní komunikace Souhrnné specifikace iPhone 16 Pro a 16 Pro Max:

Čip: A18 Pro

Paměť RAM: 8 GB

Modem: Snapdragon X75

Wi-Fi: Wi-Fi 7

Bluetooth: 5.3

USB: USB-C

Technologie sítí: Thread

Satelitní komunikace

Kdy iPhone 16 vyjde?

Pokud se podíváme do let minulých, lze snadno určit, kdy bude řada iPhonů 16 s velkou pravděpodobností představena i kdy dorazí na trh. Datum podzimní Apple Keynote totiž vždy následuje až po americkém svátku práce, Labor Day. Ten se slaví vždy první zářijové pondělí, které letos připadá už na 2. září.

Představení iPhonů 15 : úterý 12. září 2023

: úterý 12. září 2023 Představení iPhonů 14 : středa 7. září 2022

: středa 7. září 2022 Představení iPhonů 13: úterý 14. září 2021

Apple svou Keynote nejspíš oznámí s předstihem dvou týdnů. Při pohledu do kalendáře se jeví jako ideální až úterý 10. září, o týden dříve ještě v mnoha amerických školách nebude zahájený podzimní semestr, a spousta lidí tak setrvá v prázdninovém režimu. Předobjednávky modelů iPhone 16 by mohly být spuštěny v pátek 13. září a do prodeje by se mohla celá rodina iPhonů 16 dostat v pátek 20. září. Očekává se, že Apple Keynote představí nejen iPhony 16, ale také chytré hodinky Apple Watch Series 10 a Apple Watch Ultra 3. generace, a také sluchátka AirPods 4. generace.

Předpokládaná cena modelů iPhone 16

Vzhledem k očekávané variabilitě displejů i nárůstu jejich velikosti u některých variant se cena odhaduje poměrně složitě. V ideálním případě by vše zůstalo tak, jak je tomu u prodávaných Apple telefonů nyní, tedy že iPhone 16 modely za stejnou cenu nahradí stávající varianty iPhonů 15. Světový trh zatím letos nevykazuje žádné velké turbulence, které vedly v roce 2022 k razantnímu zdražení řady iPhone 14. Loni iPhony 15 naopak zlevnily.

Zde jsou aktuální ceny iPhone 15 řady v oficiálním obchodu Apple Online Store, které, jak už bylo řečeno, budou ideálně platit i pro šestnáctou generaci:

iPhone 15 : 128 GB za 23 990 Kč, 256 GB za 26 990 Kč, 512 GB za 32 990 Kč,

: 128 GB za 23 990 Kč, 256 GB za 26 990 Kč, 512 GB za 32 990 Kč, iPhone 15 Plus : 128 GB za 26 990 Kč, 256 GB za 29 990 Kč, 512 GB za 35 990 Kč,

: 128 GB za 26 990 Kč, 256 GB za 29 990 Kč, 512 GB za 35 990 Kč, iPhone 15 Pro : 128 GB za 29 990 Kč, 256 GB za 32 990 Kč, 512 GB za 38 990 Kč, 1 TB za 44 990 Kč,

: 128 GB za 29 990 Kč, 256 GB za 32 990 Kč, 512 GB za 38 990 Kč, 1 TB za 44 990 Kč, iPhone 15 Pro Max: 256 GB za 35 990 Kč, 512 GB za 41 990 Kč, 1 TB za 47 990 Kč.

Srovnání parametrů: iPhone 15 vs. iPhone 16 (předpoklad)

Níže v rolovací tabulce najdete přehledné srovnání parametrů jednotlivých modelů generace iPhone 15 a těch předpokládaných u generace iPhone 16. Jaký bude finální design nových Apple telefonů a jaké budou mít jeho modely přesné parametry, se dozvíme s konečnou platností v září.