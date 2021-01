Apple chystá virtuální brýle. Měly by lákat výkonem | E15.cz

Americká společnost Apple podle agentury Bloomberg začala pracovat na svých brýlích pro virtuální realitu. Ty by měly obsahovat ještě výkonnější procesor, než je v současné době například Apple Silicon M1, který se nachází v nitru nejnovějších MacBook Air či MacBook Pro. Bloomberg odhaduje, že na brýle navázaná virtuální realita od společnosti Apple by se mohla na trh dostat v roce 2022.

Agentura dále uvažuje nad tím, kolik by mohly brýle pro virutální realitu od Apple stát i pro jakou sortu zákazníků budou určeny. Bloomberg uvádí, že by se cena za ně mohla dostat až na téměř tisíc dolarů a Apple by je mohl prodávat jen v malém objemu. Určeny by podle informací měly být zvláště pro ty, kteří vlastní počítač Mac Pro či disponují monitorem Apple Pro Display XDR.

Co se týče funkcí nových virutálních brýlí od Apple, měly by poskytovat především komplexní prostředí pro hraní videoher, sledování videa a dalších médií či komunikaci mezi jednotlivými uživateli.

Prvotní informace hovoří o vysoce výkonných a technologicky pokročilých brýlích, které by mohly mít zhruba stejnou velikost jako Oculus Quest. Bloomberg dále uvádí, že pro brýle existuje možnost debutu zcela vlastního App Store, který by obsahoval obsah pouze pro funkce virtuální reality.

Ta je mimochodem stále na začátku svého vývoje. Trh už však nabízí možnost výběru. Podle agentury Bloomberg je hlavním tahounem v tomto segmentu v současné době Facebook se svými brýlemi Oculus Quest a Rift. V závěsu za ním se pak drží společnost Sony se svými Playstation VR.