Apple Intelligence: Revoluce, které se v České republice nedočkáme

Máme to za sebou, tedy pokud jde možná o tu nejdůležitější technologickou událost roku 2024. Je ale na místě nadšení? Pro někoho možná. My máme, a ještě dlouho budeme mít, smůlu. Apple Intelligence může být revoluční, jak chce, ale má tolik omezení, že to bude mít těžké – minimálně u nás.

Úvodní Apple Keynote k WWDC24 poměrně odsýpala. U operačních systémů se zmínily jen ty hlavní a nejzajímavější novinky, přičemž bylo vidět, jak se chvátá k tomu nejdůležitějšímu, tedy AI. Není to přitom běžná umělá inteligence, je to Apple Intelligence. A i když může vzbuzovat nadšení, kdo ji bude v České republice reálně využívat?

Nedostatek času

Apple představil operační systémy iOS 18, iPadOS 18 a macOS 15 Sequoia, do kterých je Apple Intelligence plně integrována. A ano, chybí zde watchOS 11. AI do Apple Watch se tedy nedostane, a to navzdory tomu, že ji očekáváme u Samsungu hned poté, co pravděpodobně už 10. července představí řadu svých chytrých hodinek Galaxy Watch7. Důvody neznáme, nicméně Apple nejspíš jen neměl čas vymyslet nějaké ideální možnosti, které by hodinky s ohledem na AI mohly dostat.

Zde se dostáváme k prvnímu problému, který AI Applu má. Nové operační systémy vyjdou v září, i když je možné, že macOS bude mít měsíc zpoždění (a není to nic neobvyklého). Nyní se rozjíždějí vývojářské bety, na začátku července by mohly přijít veřejné bety. Jenže Apple byl pod takovým tlakem, že všechno šil tak horkou jehlou, že ani první vývojářská beta neobsahuje všechno slibované. Jak informuje třeba 9to5Mac, tak z AI funkcí a možností neobsahuje vlastně zhola nic. Společnost by měla první funkce do nějaké budoucí bety uvolnit až v létě.

Teď si vezměte ten kontrast oproti Samsungu – s modely telefonů Galaxy S24 představil chytré funkce Galaxy AI, které s nimi byly hned za 14 dní na trhu. Apple funkce představí v červnu, v září vydá systémy a ty ještě nebudou dost možná ani obsahovat to, na co vlastně všichni čekáme. Ve finále nám to stejně může být jedno, protože samotná dostupnost je tak omezená, že to dokáže jednoho naštvat.

Nicméně Apple oficiálně uvádí, že i když se zpožděním AI funkce dodá, budou ty pořád jen ve fázi beta. Jeho vyjádření ale není zrovna konkrétní, kdy uvádí: „Apple Intelligence je dostupná bezplatně všem uživatelům a bude k dispozici v beta verzi v rámci iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia letos na podzim.“ Aspoň tedy ta zmínka o tom, že za podobný nedodělek nebude chtít platit, je pozitivní. Platí to i o integraci ChatGPT, která má časový horizont ještě horší: „ChatGPT s modelem GPT-4o přijde do iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia ještě letos. Uživatelé mohou tento nástroj využívat bezplatně bez nutnosti vytváření účtů.“

Jak informoval web MacRumors, situace nakonec může být ještě horší. Může to totiž dopadnout tak, že uživatelé budou muset žádat Apple o přístup k jeho AI a bude se vytvářet čekací listina. V ‌iOS 18‌ má totiž Apple Intelligence kódové označení Graymatter a existují zde odkazy na čekací listinu s konkrétními řetězci textu, které říkají „Připoj se na čekací listinu Graymatter.“ Na to jsme zvyklí zejména z nových sociálních sítí, kdy se to velice dobře povedlo Clubhousu. Nehledě na to, že se na něho již zapomnělo, pomohlo mu to v dobách covidových vybudovat patřičný hype kolem samotné platformy. Má to ale zapotřebí i taková společnost, kterou je Apple?

Na češtinu zapomeňte

Samsung a jeho Galaxy AI umí češtinu, i když ne dokonale, protože hlasové funkce ji postrádají. Dá se s tím ale žít, protože ne všichni potřebují každý den v reálném čase převádět hlas na jiný jazyk. Apple se ale na jakoukoli podporu jazyka doslova vykašlal. A tady ho neomluví ani fakt časového presu. Ve finále by nemusel být takový problém, kdyby zde čeština přítomna, to tedy ve specifických funkcích, nebyla. Jenže Apple to žene do skutečných krajností.

Apple Intelligence bude dostupná v americké angličtině. Některé funkce, softwarové platformy a další jazyky budou přidány v průběhu příštího roku. Apple Intelligence bude k dispozici po nastavení jazyku zařízení na americkou angličtinu.

Takže za prvé, Apple kašle na všechny, a to překvapivě i na Čínu. Za druhé se letos už žádného pokroku v jazykové podpoře nedočkáme, i když to nemusí být takový problém, pokud bude AI společnosti dostupná vlastně až na podzim. Za třetí – pokud budete chtít na podporovaném zařízení používat Apple Intelligence i v České republice, budete muset mít v zařízení, tedy iPhonu, iPadu nebo Macu, nastavený jazyk na americkou angličtinu.

Pokud dokážu přijmout, že bude start AI Applu výhradně v angličtině a že se dalších jazyků nedočkáme dříve jak příští rok, ta nutnost mít do tohoto jazyku nastaveno i zařízení, je naprosto neakceptovatelná. Pokud si tedy budete chtít Apple Intelligence i jen vyzkoušet, budete muset přepínat jazyk zařízení. To je prostě totálně přes čáru.

Jen dva aktuální iPhony

Výhoda je zde jedna. Apple poměrně jasně definoval zařízení, která jeho AI rozjedou. Jde jen a pouze o dva aktuální iPhony, tedy iPhone 15 Pro a 15 Pro Max. Pokud je nemáte, a máte iPhone XS/XR a novější, pojedou vám sice novinky iOS 18, to ale bez Apple Intelligence. Vzhledem k lokalizačnímu omezení vás tedy nemusí příliš trápit, že zrovna iPhony 15 Pro nemáte a že si iPhony 16 koupit chtít nebudete.

Samozřejmě mnoho z nás anglicky umí, ale ne všichni jsme ochotni používat zařízení v jiném než mateřském jazyce. A pořád je zde drtivá převaha těch, kteří anglicky prostě neumí, takže i když budou mít podporované zařízení, funkce jim proto zůstanou zapovězené. Abychom ale tu podporu zkompletovali, tak AI Applu pojede ještě na iPadech Air a iPadech Pro s čipy M1 a novějšími stejně jako počítačích Mac s čipy M1 a vyššími (aktuálně zde máme čip M4, který byl prvně představen v iPadu Pro v květnu).

Možné prvotní nadšení po samotné Keynote, nebo alespoň pocit, že Apple skutečně nezklamal, tak při studování podrobností vystřídalo rozčarování. Doufat a věřit zde přitom ničemu nepomůže, protože Apple má plné ruce práce, aby dodal na trh alespoň to, co slíbil, a rozhodně se nebude zabývat laděním nějakého českého jazyka, když jej nedokázal dát Siri za celých 13 let její existence. Jednoduše z toho vyplývá, že Apple Intelligence bude běžnému českému zákazníkovi Applu zapovězena, i když bude tím, kdo vlastní nějaké z té hrstky podporovaných zařízení. A to není dobře ani pro nás, a vlastně ani pro Apple. Jen konkurence se může smát. Což už Samsung v rámci sociální sítě X ostatně dělá.