Recenze Apple Watch Series 10: Jen tři věci stačí ke štěstí

Je pravda, že ke spočítání novinek mezi Series 9 a Series 10 vám stačí prsty na rukou. Neznamená to ale, že by byl ten meziroční upgrade k zahození. I když pouzdro narostlo jen o 1 mm, zároveň je o ten jeden milimetr tenčí a spolu s tím se také zvětšil displej. Ten je dokonce větší než v Apple Watch Ultra 2. Potěší i větší voděodolnost.

Klíčové novinky Apple Watch Series 10

Tenčí a větší 42mm nebo 46mm pouzdro

Větší a pokročilejší displej

Hloubkoměr do šesti metrů se snímačem teploty vody

Další novinky oproti Apple Watch Series 9

Čip S10

Rychlejší nabíjení

Reproduktor pro přehrávání médií

Mikrofon s izolací hlasu

Zadní strana z kovu a safírového krystalu (dříve byla z keramiky)

Design Apple Watch Series 10: větší a lepší chytré hodinky

Je úhlem pohledu, jestli vám vyhovuje větší nebo menší pouzdro. Ze 41 a 45 mm u Apple Watch Series 9 máme 42mm a 46mm velikost pouzdra u Apple Watch Series 10. Jak tělo hodinek o ten jeden milimetr narostlo, o jeden milimetr se ztenčilo. Na výšku tak má nová generace hodinek Applu velice příjemných 9,7 mm. Apple Watch Series 10 jsou také o pár gramů lehčí, a to jak v případě hliníkové, tak titanové verze (zde se porovnává s ocelí v Series 9).

Pravda je taková, že Apple Watch řady Series se nosily vždy velice pohodlně a nějaký ten milimetr více nebo méně u nich nehrál příliš roli. Jenže tím, že je pouzdro tenčí, vejdou se vám hodinky lépe pod rukáv košile, svetru, bundy, a to oceníte více než samotnou velikost. Mimochodem Apple Watch Ultra 2 mají na výšku 14,4 mm.

VIDEO: Představení Apple Watch Series 10

Představení Apple Watch Series 10

Se zvětšením pouzdra se zvětšoval i displej. Pokud se budeme bavit o námi testované 46mm verzi, tak má úhlopříčně větší displej než zmiňované Apple Watch Ultra 2. Oproti nim má ale displej ještě jeden benefit. Jde totiž o stále zapnutý LTPO3OLEDD Retina displej se širokým pozorovacím úhlem. To jednoduše znamená, že je až o 40 procent jasnější při pohledu pod úhlem. Jeho jas je ale pořád 2000 nitů. Zde Ultra 2 vedou. Mají sice „jen“ stále zapnutý LTPO2OLEDD Retina displej, jeho jas je ale 3000 nitů.

Velikost, rozlišení a parametry displejů Apple Watch

46mm Apple Watch Series 10: 1,96" 416 × 496 pixelů, plocha 1220 mm²

45mm Apple Watch Series 9: 1,9", 396 × 484 pixelů, plocha 1143 mm²

Apple Watch Ultra 2: 1,92", 410 × 502 pixelů, plocha 1185 mm²

Budeme-li upřímní, tak je ten rozdíl v úhlopříčce oproti předchozí generaci Apple Watch 1,524 mm. Okem to zvětšení tedy vlastně nepoznáte, až v přímém porovnání, kdy to má smysl především s generacemi Series 4, 5 a 6. Rámečky má pořád, i když je v případě klavírně černé barvy dokáže velice dobře skrývat, což mohou podpořit i vhodné ciferníky. To je mimochodem zcela nová barva, a Apple u ní vůbec poprvé použil leštěný hliník. Její zajímavostí je to, že ač by to tak mohlo vypadat, paradoxně se vůbec nešpiní a ani na ní neulpívají otisky prstů. A pokud ano, nejsou prostě vidět.

Na samotné hodinky i displej se dívá opravdu skvěle, vlastně dosud úplně nejlépe a žádná kritika tady není namístě. Snad jen to, že zvětšení pouzdra a displeje zatím nepřináší žádné benefity než samotnou velikost. Stejně jako u iPhonů 16 Pro se prostě jen prostředí a jeho prvky zvětšily, nic víc, nic míň.

Potápění a voděodolnost

Apple Watch Series 10 mají sice stejnou specifikaci voděodolnosti jako jejich předchůdci po generace zpět, snesou toho ale o poznání více. Apple u nich konkrétně uvádí voděodolnost do 50 m (pro plavání) a odolnost proti prachu (IP6X). Mají ale hloubkoměr, který ji umí měřit do 6 m. Právě do této hloubky se tak s nimi můžete ponořit. Nehodí se úplně pro přístrojové potápění jako Apple Watch Ultra a Ultra 2, které zvládnou 40 m, není to ale také pouhé povrchové plavání, jako tomu bylo dosud. Pořád byste se s nimi na zápěstí ale měli vyvarovat vysokorychlostních vodních sportů.

Právě s možností vydat se do větších hloubek je v Apple Watch Series 10 přítomna i aplikace Hloubka, kterou společnost představila už v Apple Watch Ultra. Můžete si ji ale vyzkoušet i na suchu, ať vás pak nic nepřekvapí. Otáčením korunky simulujete svůj ponor. Vidíte zde i čas potopení a stejně tak teplotu vody, ve které se nacházíte. Aktivace aplikace může být dokonce automatická, takže jakmile se s hodinkami ponoříte (či prostě jdete jen plavat), ihned zobrazují hloubku a teplotu vody. S vodní rekreací je spojena i aplikace Příliv, Apple jim dal také podporu pro aplikaci Oceanic+ na šnorchlování.

Aplikace Hloubka|Apple

Spánkové funkce

Apple Watch Series 10 také přinášejí novinku v podobě detekce spánkové apnoe. Zde je však třeba říci, že se nejedná o exkluzivní funkci, ale Apple ji dává i do Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2, což je samozřejmě pro jejich majitele jen dobře. Její nastavení je rychlé, výsledky užitečné, upozornění na nestandardní hodnoty ale dostanete až po prvních 30 dnech spánku s hodinkami na zápěstí. Cílem je samozřejmě zjistit, jestli byste měli vyhledat odbornou pomoc.

Stejně je na tom i další nová možnost měření životních funkcí. U té už vám ale stačí spát s hodinkami na zápěstí jen týden, abyste měli lepší přehled o svém každodenním zdravotním stavu. Pokud hodinky zaznamenají nějaké výkyvy, dají vám o tom informaci. Díky tomu budete dopředu vědět, že se o vás pokouší třeba nějaká nemoc.

Volání a přehrávání na lepší úrovni

Apple Watch mají reproduktor už po řadu let. Nyní ho ale můžete využít i k přehrávání zvuků z médií. Vzhledem k velikosti hodinek s nimi skutečně žádný prostor neozvučíte, nemusí však sloužit jen k vyřizování hovorů bez telefonu v ruce a sluchátkách v uších, ale právě i ke spuštění hudby, a především podcastů, kde to pravděpodobně dává největší smysl. Využití se ale samozřejmě najde především v těch situacích, kdy vám prostě v ostatních zařízeních dojde šťáva.

Apple u novinky uvádí i vylepšení mikrofonu, který nově nabízí izolaci hlasu. A tohle se společnosti opravdu povedlo. Mikrofon skutečně dokáže příkladně odlišit váš hlas od okolního ruchu a hluku, takže vás druhá strana uslyší o poznání lépe, než tomu bylo v předchozích generacích. Ona totiž vlastně neuslyší nic kolem, a tedy jen vás. Podobně to umějí iPhony s OS 18, protože jde do jisté míry o softwarovou funkci s chytrými algoritmy.

Kapacita baterie pořád nevyhovující

Výdrž hodinek Applu je pořád stejně špatná. Společnost v otázce kapacity baterie pořád své uživatele nijak nevyslyšela a u Apple Watch Series 10 udává totožné hodnoty jako u předchozích modelů, tedy až 18 hodin a až 36 hodin v režimu nízké spotřeby. Poskočila zde ale rychlost nabíjení, kdy se za 30 minut dostanete na 80 procent kapacity baterie, k čemuž jste dosud potřebovali 45 minut.

Kdo jste tedy používali předchozí Apple Watch, budete přesně vědět, kolik toho Apple Watch Series 10 snesou. Po dobu testu se mi ale dvakrát stalo, že jsem se večer podíval na hodinky a ty už neukázaly nic jiného než čas a symbol nutnosti připojit je k elektrickému zdroji. Nebylo to ale proto, že by nezvládly jeden den, jen jsem je zapomněl během druhého dne trochu „přiživit“, aby to se mnou zvládly až do večera.

Výkon podle očekávání

Apple v těchto hodinkách použil čip S10, kdy je mají jako jediné, protože jiných modelů jsme se od společnosti v září nedočkali. Jedná se o evoluci loňského čipu S9, ten rozdíl zde ale nepoznáte, protože vše běží stejně svižně a příkladně. Pořád se jedná o 64bitový dvoujádrový procesor a 4jádrový Neural Engine. Ten evoluční krok oceníte až s postupem let a stárnutím hodinek.

Apple Watch Series 10: cena a specifikace testované verze

Velikost pouzdra : 46 mm

: 46 mm Velikost displeje : 1,96 palce

: 1,96 palce Rozlišení displeje : 416 × 496 pixelů

: 416 × 496 pixelů Jas displeje : Až 2000 nitů, minimální jas 1 nit

: Až 2000 nitů, minimální jas 1 nit Použitý čip : SiP S10 s 64bitovým dvoujádrovým procesorem

: SiP S10 s 64bitovým dvoujádrovým procesorem Voděodolnost : 50 m, hloubkoměr do 6 m

: 50 m, hloubkoměr do 6 m Výdrž baterie : Až 18 hodin, až 36 hodin v režimu nízké spotřeby

: Až 18 hodin, až 36 hodin v režimu nízké spotřeby Materiál : Hliník

: Hliník Barevné varianty : Klavírní černá, růžově zlatá, stříbrná

: Klavírní černá, růžově zlatá, stříbrná Cena: GPS 12 290 korun, GPS +Cellular 15 290 korun

Srovnání s konkurencí a předchozími modely

Majitelé Apple Watch Series 9 nemají moc důvodů k upgradu. Upřímně řečeno jich příliš nemají ani ti s Apple Watch Series 8 na svém zápěstí. Pro nové majitele, tedy ty, kteří mají iPhone a nemají Apple Watch, se ale jedná o jasnou koupi. Těch rozdílů oproti Series 9 není sice příliš, ale jsou tu a stojí za to zejména v oblasti displeje a voděodolnosti.

Pokud pak někdo přechází z Androidu na iOS a chce nahradit své Galaxy Watch Samsungu nebo Pixel Watch Googlu atd., bude ze světa Apple Watch nadšený, ať už sáhne po jakékoli generaci. Pro majitele Garmin hodinek ale Apple Watch prostě nejsou a je vlastně jedno, o jak novou nebo starou jejich generaci jde. To jsou úplně odlišné světy a je pravda, že Apple Watch jsou primárně chytré hodinky, až pak pomocník ve sportu a zdraví, což má právě Garmin postavené obráceně.

Apple Watch Series 10 vypadají skvěle, mají skvělý displej, hravé ciferníky, odladěný a svižný systém, zajímavé funkce, příjemnou voděodolnost, a vlastně i cenovku. 42mm verze začíná na 11 490 korun, což za ty technologie, které nabídne, není příliš. Chytrá konkurence je sice o něco levnější, ale produkce Garminu zase o poznání dražší (Garmin Fenix 8 startují na 25 tisících korun). Jediné, co tedy Apple Watch řady Series pořád brzdí, je jejich výdrž. Chcete-li víc, musíte koukat po Apple Watch Ultra 2.