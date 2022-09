Předražené iPhony i unikátní Apple Watch: To špatné i dobré z Apple Keynote | E15.cz

S ohledem na mobilní trh se dá za velké konkurenční akce považovat ještě představení řady Galaxy S společnosti Samsung, která ale probíhá začátkem roku, a představení telefonů Pixel od Googlu. To je naplánované na 6. října. Jejich podobu ale vlastně známe už od května, kdy nám je společnost náznakem ukázala na konferenci I/O. S jistotou lze říci, že Apple překvapil – v dobrém i ve špatném.

To špatné

Protože se má tím špatným začínat, tak jednoznačné zklamání panuje po představení telefonů iPhone 14 základní řady. Ty totiž oproti iPhonům 13, takže rok starým modelům, nepřinášejí pro běžného uživatele téměř nic, co by za ty vydané peníze skutečně ocenil. Jedno jádro navíc u GPU čipu A15 Bionic reálně nepoznáte, hodina výdrže navíc je hodně subjektivní a záleží na používání telefonu, detekci autonehody doufejme nebudete ani nikdy potřebovat.

Už iPhone 13 fotí z pohledu běžného mobilního fotografa skvěle, a i když u novinky posouvá Apple mobilní fotky zase o kousek dál díky implementaci Photonic Enginu (mají jej i modely 14 Pro), můžete bez vylepšeného 12MPx hlavního fotoaparátu vesele existovat dál. Máte-li vyšší ambice, stejně si pořídíte spíše model Pro. Pravděpodobně to přežijete i bez automatického ostření u čelní kamery, když jste bez něj žili doteď a ve sdílení selfíček vám to nezabránilo.

iPhony 14 vlastně nemají čím zaujmout

Největší problém je ale cena. Že se bude zdražovat, věděli všichni, ale i Samsung to u svých ohýbacích telefonů Galaxy Z Fold4 a Z Flip4 dokázal udržet v řádu stokorun. Bohužel loňský iPhone 13 seženete za 22 990 korun, letošní iPhone 14 za 26 490 korun, a to je těch změn tak málo, že se reálně nevyplatí do novinky vůbec investovat.

Větší 6,7" sourozenec s označením iPhone 14 Plus, který nahradil verzi mini, má pak cenovku 29 990 korun. Měl se z něho stát bestseller, protože do základní řady konečně pronikla větší úhlopříčka displeje, kterou chce stále více uživatelů, Apple ho ale zabil nastavenou cenou. Za tuto jste totiž měli loni základní model 13 Pro. I v tomto ohledu se pořád vyplatí sáhnout spíše po starším modelu s přídomkem Pro Max, který vlastně i oproti novince nabídne více.

Apple Watch SE mají být nejdostupnějším modelem chytrých hodinek Applu, které ale mají zastoupit hned dva modely – svou první generaci a Apple Watch Series 3, kdy obě tyto verze vyklidily pole. Protože ale vypadají pořád stejně, jen mají vylepšené funkce, nezanechávají příliš emocí. Do karet jim alespoň hraje dostupná cenovka začínající na 7690 korunách. S Apple Watch Series 8 je to horší. Apple vylepšoval funkce, které jsou sice zajímavé, ale i tak je u nejprodávanějších hodinek světa využije zlomek uživatelů. Výdrž pak poskočila z 24 na 36 hodin, což je opět v porovnání s konkurencí trochu výsměch uživateli do tváře. Víme totiž, že to jde i lépe. Galaxy Watch5 Pro Samsungu zvládnou tři dny. Cena startuje na 12 490 korunách. I zde platí, že pokud seženete Series 7 ve výprodeji, může se vlastně jednat o lepší koupi.

Nuda v podání Apple Watch Series 8

To neutrální

Celá událost společnosti byla předtočená, což není překvapením. Nebude jím ani to, když už se ke klasickému formátu nevrátíme. V Apple Parku, tedy kampusu Applu, byli alespoň přítomni novináři, kteří se po odvysílání streamu mohli s produkty přímo seznámit. Applu tento formát vyhovuje. Není tak náročný na plánování a nedává prostor pro chyby. Apple pak jednoduše vypadá ještě více neomylně.

Snaha Applu v oblasti hudby je poměrně sympatická. Jeho AirPods jsou stále hitem a netrpělivě se očekávala druhá generace modelu AirPods Pro, který jako jediný z portfolia nabízí špuntovou konstrukci. Je zde nový čip, jsou zde nové adaptační algoritmy, vylepšené aktivní potlačování hluku, předělaný mikrofon, ovládání, nabíjecí pouzdro. Majitelé první generace nemají sice příliš důvodů k přechodu, to ale nemusí platit pro majitele klasických AirPodů.

Nejzajímavější je zde personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy. Apple zmiňuje, že aby se přehrávání mohlo lépe přizpůsobit tvaru vašeho ucha, tak čelní kamera iPhonu naskenuje geometrii vaší hlavy a vytvoří vám osobní profil na míru. Přídomek Pro tedy sluchátka nesou oprávněně, protože tohle by mohlo být skutečně působivé. Poskočila výdrž, díky vestavěnému reproduktoru si můžete pouzdro prozvonit a snadno zjistit, kde zrovna je. Cenovka kopíruje první generaci, tedy 7290 korun.

Oficiální uvedení telefonů iPhone 13 a 13 Pro prakticky potvrdilo veškeré úniky, které o nich kolovaly už dlouhé měsíce dopředu. Není to ale vyloženě špatně, protože se víceméně jednalo o věci, které uživatelé skutečně chtěli. Výřez v displeji se změnil v „ostrůvek“, čip A16 Bionic bude zase ve svém výkonu nedostižný, vylepšily se fotoaparáty, i když ne příliš originálně, protože Apple přijal systém skládání malých pixelů do jednoho většího, tedy technologii, která tu s námi už nějaký ten rok je.

Inspirace jasně plynula od Android zařízení, ale buďme rádi, že se k tomu konečně uvolil, už jen pro to přibližování fotografií a jejich případný ořez. Když už jsme u toho kopírování Androidu, poprvé zde máme i Always On, tedy stále zapnutý displej. Peklo asi začalo skutečně zamrzat. Roztaje až s tím, jak se orosíte vlastním potem při pohledu na ceny. Základ startuje na 33 490 korunách, model 14 Pro Max na 36 990 korunách.

To dobré

Displej iPhonů 13 Pro dosahuje jasu 2000 nitů. Jedná se o nejvyšší hodnotu v mobilním telefonu. Paradox je, že displeje Applu dodává Samsung, který ve svém modelu Galaxy S22 Ultra umí maximálně 1750 nitů. Tyto hodnoty jsou důležité při přímém slunečním světle, kdy zajistí, že na displej pořád korektně uvidíte. S jasem displeje to ale ještě nekončí.

Když Apple představoval iPhone 13 Pro, byl to ten moment, kdy člověku spadne čelist a příliš nevěří tomu, co vidí. Tolik let kritizovaný výřez v displeji je pryč a nahradil jej dynamický ostrov neboli Dynamic Island. Jedná se o prostor, ve kterém je čelní kamera a senzory starající se o ověření uživatele pomocí skenu obličeje (Face ID). Jenže tento „ostrůvek“ je aktivní, tedy reaguje na doteky, zobrazují se kolem něho notifikace, aplikace na pozadí a spoustu dalších informací. Jako lusknutím prstu tak Apple přetvořil největší nedostatek v největší přednost.

Ukázka funkčnosti Dynamic Island

Celá řada iPhonů 14 pak dostala satelitní SOS komunikaci. Jestli ji někdy využijeme v našich končinách, je těžké předpovídat, ale každý, kdo s iPhony 14 vyrazí do USA nebo do Kanady a bude v úzkých, mimo Wi-Fi a mobilní signál, může se připojit na satelit společnosti Globalstar a odeslat zprávu o pomoc. Po dva roky máte po koupi nového iPhonu službu zdarma, o následné ceně se Apple nezmínil. Jednoduše zapnete aplikaci, nasměrujete se na signál, odpovíte na předdefinované otázky a odešlete žádost o pomoc. Ta dorazí do centrály Globalstaru a jde k pověřeným složkám. Apple službu rozjede už v listopadu.

Apple Watch Ultra je pak to, co je vhodné vypíchnout nejvýše z celé události. Nový odolný model portfolia chytrých hodinek Applu má jedinou nevýhodu, a to ve shodné výdrži se Series 8, konkrétně zvládne 36 hodin na jedno nabití nebo 60 hodin v režimu úspory baterie. Jinak se jedná o ultimátní nástroj dobrodruha, který leze po horách, běhá ultramaratony po pouštích, potápí se ke žralokům v mořích a jeho Apple Watch Ultra mu přitom pořád sekundují. Co na tom, že to je jen hrstka lidí na světě. Apple Watch Ultra může nosit každý, i jen rekreační sportovec.

Prezentace možností Apple Watch Ultra

Apple se nebál přidat možná zbytečné funkce, které ale dělají z jeho nových hodinek to, čím jsou. Unikátní zvuk sirény by měl být slyšet na 180 metrů, protože je hlasitější než vaše sekačka na trávu. Hloubkoměr umí měřit hloubku v reálném čase, stometrová voděodolnost je pak v oblasti chytrých hodinek nevídaná. Kompas asi ve městě také nevyužijete. Apple zapracoval i na provozní teplotě, která je od –20 až do 55 °C. Těch 24 990 korun je zde naprosto oprávněných, a to s ohledem na titanové pouzdro a funkce, které by mohly i mnohé vrcholné hodinky z dílny společnosti Garmin závidět.

Konec dobrý, všechno dobré

Bohužel ne tak docela. Apple si vysokými cenami iPhonů v Evropě poměrně zavařil. V USA je všechno při starém a nové modely nahrazují ty staré, kvůli situaci současné globální ekonomiky jsme na tom ale biti my. Z očekávaného bestselleru se tak může stát propadák, protože finanční nejistota visí nad mnohými z nás a jen tak pustit do světa 30 tisíc za nový telefon si rozhodně každý dovolit nemůže.

Ukázka funkčnosti satelitní komunikace iPhonů 14

Pak je zde ještě pohled veřejnosti na celkové inovace. Kolik jich reálně Apple vlastně přinesl? Apple Watch Ultra to neupřeme, u iPhonů 13 jde o velice omezené satelitní volání a designový prvek displeje iPhonů 13 Pro a tím to hasne. Samsung má na trhu již přes tři roky své ohebné telefony, kdy jim na začátku srpna představil již 4. generaci. Apple je pořád na nule a recykluje vzhled iPhonů do morku jejich obvodů. Řada 14 totiž přináší již potřetí stejný vzhled ostře řezanějších stran, které společnost uvedla spolu s iPhony 12. Rozdílů je málo, evoluce je pomalá a jako by neměl Apple kam své iPhony více tlačit.

Jenže doba není ideální na to přinést první skládačku v ceně 50 tisíc korun, když si Apple nebude jistý, že mu ji zákazníci zaplatí. Popularita iPhonů je nezměrná, na domácím trhu mají 50procentní podíl, ve světě je Apple dvojkou hned za Samsungem, jeho pozice se tak jeví neohroženě. Jenže pak jsou zde ještě čínské společnosti, které bodují nízkou cenou a vysokou výbavou, nyní to navíc vypadá, že tamní ohebné telefony se konečně začnou pomalu dostávat za zeď, takže by mohly začít ubírat podíl i Samsungu, který je v ohebných telefonech oprávněným lídrem. Pokud se pak na tento segment přeorientují i běžní uživatelé Androidu, bude klasický trh smartphonů umírat a ten se skládacími telefony kvést. Apple v něm ale možná pořád nebude.