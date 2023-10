Apple Event: Nové MacBooky Pro a iMac s čipy M3 | e15.cz

Monstrózně rychlé – tak Apple pojmenoval svou říjnovou Keynote, a to docela příhodně. Mohl za to čas akce, který nebyl dopoledne ale večer. Halloween, čipy M3, které jednoduše charakterizuje rychlost a celková stopáž události. K prezentaci všech novinek stačilo Applu jen 30 minut, a kdo celou událost zaspal, protože u nás byla 1 ráno, s ohledem na představené produkty zas tak o nic nepřišel.

Jak je od pandemie COVID-19 zvykem, Apple své události předtáčí. V Apple Parku v kalifornském Cupertinu, kde společnost sídlí, tak stačí dát pověřené osobě „Play“ a může jít domů. Události společnosti šlapou jako na drátkách, mají efektní přechody i animace, nejsou zde žádná přeřeknutí a je to prostě trochu nuda. Nyní alespoň ozvláštněná duchařskou hudbou, ale pořád nuda. Asi jen pravý fanoušek společnosti, který má raději její počítače než iPhony, byl u nás ochoten v jednu ráno událost sledovat v přímém přenosu. Kdo čekal, mohl být potěšen alespoň z toho, že si o půl druhé mohl jít už lehnout.

Sledujte stream z Apple Scary fast keynote:

Tim Cook hned v úvodu řekl, že to bude o počítačích Mac, kdy následovalo představení kvalit a možností nové řady čipů M3, která se zatím skládá ze tří jeho verzí – M3, M3 Pro a M3 Max. Na M3 Ultra nedošlo, ten si Apple pravděpodobně schová na jaro, kdy jej uvede v Macu Studio a popřípadě Macu Pro. S těmito čipy pak byla představena nová řada MacBooků Pro a all-in-one počítače iMac.

3nm v hlavní roli, GPU v té vedlejší

Když celá událost trvala 30 minut, tak více jak její dvě třetiny patřily právě čipům. Pro Apple se jedná o velký milník. Když totiž v září v iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max představil čip A17 Pro, jednalo se o první 3nanometrový čip určený pro mobilní telefony. Čipy řady M3 jsou pak první 3nanometrové čipy určené pro osobní počítače. Tato technologie jednoduše umožňuje vměstnat do menšího prostoru více tranzistorů, čímž se jednak zvýší výkon ale také úspornost.

Je zde nová architektura grafického procesoru (GPU), u které Apple zmiňuje, že má v této oblasti představovat pro společnost dosud největší skok. Srovnávání jsme se ale dočkali především s čipem M1 z roku 2020. Renderování má tedy s novým čipem být až 2,5× rychlejší. CPU, což je centrální procesorová jednotka, nabídne svá výkonnostní jádra oproti čipům M1 o 30 % rychlejší, její úsporná jádra jsou pak svižnější dokonce o 50 %. Zrychlení se dočkal také Neural Engine, a to o 60 % oproti generaci čipů M1.

GPU bylo věnováno skutečně hodně prostoru. Poprvé totiž představuje dynamickou mezipaměť, která umí v reálném čase rozdělovat lokální paměť hardwaru. Výsledkem je, že se pro každou úlohu použije jen tolik paměti, kolik je skutečně potřeba. Zajímavé jistě je, že je to vůbec první takové řešení na trhu, ke kterému navíc mohou přistupovat vývojáři. Pak je zde ještě Ray Tracing neboli sledování světelných paprsků v reálném čase. Jedná se ale o poměrně starou věc, kterou naopak Apple zase trh jen dohání, a to i v případě mobilního čipu A17 Pro, který tuto technologii nabídl ještě před počítači Applu. Shodou okolností právě včera vyšla i první hra, kterou si lze v App Store nainstalovat a čip nových iPhonů tak patřičně potrápit. Jedná se o titul Resident Evil Village.

Čip M3 – 25 miliard tranzistorů (o 5 miliard více jak u M2), 8jádrové CPU (4 výkonnostní, 4 úsporná jádra), až 10jádrové GPU

– 25 miliard tranzistorů (o 5 miliard více jak u M2), 8jádrové CPU (4 výkonnostní, 4 úsporná jádra), až 10jádrové GPU Čip M3 Pro – 37 miliard tranzistorů, 12jádrové CPU (6 výkonnostních, 6 úsporných), 18jádrové GPU

– 37 miliard tranzistorů, 12jádrové CPU (6 výkonnostních, 6 úsporných), 18jádrové GPU Čip M3 Max – 92 miliard tranzistorů, 16jádrové CPU (12 výkonnostních, 4 úsporná), 40jádrové GPU

128 GB operační paměti

Apple Silicon čipy jsou čipy typu SoC, tedy systém na čipu. Vše je zde sloučeno, protože to zaručuje, že všechny technologie, kterými čip disponuje, mají přístup ke stejným datům, aniž by je bylo třeba kopírovat mezi několika fondy. Tím se ještě více zvyšuje výkon a úspornost a snižuje množství paměti, které systém potřebuje pro většinu úloh. Ano, i paměť je zde na čipu přítomna, což jednoduše znamená, že není později možné ji jakkoli upgradovat. Když si tedy vybíráte počítač Mac, tak ty paměti, které mu zvolíte, v něm budou, dokud vám bude počítač sloužit.

Apple nyní představil jednotnou paměť, kterou si bude možné nakonfigurovat až na 128 GB. Podle Applu to nabízí nové možnosti, které byly na noteboocích dříve nepředstavitelné. Vtip je v tom, že jako základ pořád považuje poměrně mrzkých 8 GB. U cenově dostupnějších MacBoocích Air by se to dalo chápat, ale v nových MacBoocích Pro s čipem M3 za 50 tisíc Kč to vypadá spíše jako výsměch.

14 a 16“ MacBooky Pro

Jako první možnosti nových čipů prezentoval Apple na MacBoocích Pro. Hned na první pohled jsou zde dvě změny, kdy je jedna zásadnější a druhá snadno přehlédnutelná, ale patřičně prezentovaná. Dosud bylo toto duo MacBooků Pro k dispozici jen s čipy s přídomky Pro a Max, nyní se ale standardní verze čipu, v tomto případě tedy čip M3, dostává i do 14“ MacBooku Pro. Tou druhou změnou je, že stroje s čipem M3 jsou k dispozici ve vesmírně šedé a stříbrné, kdežto stroje s čipy M3 Pro a M3 Max ve vesmírně černé a stříbrné.

Reklama na nový MacBook Pro

Podle něho je totiž nová černá šitá na míru všem profesionálům. Může za to podle Applu „přelomový“ chemický proces, díky kterému jsou tyto MacBooky pokryty anodizovanou vrstvou, díky které na nich tolik neulpívají otisky prstů. Kdo viděl temně inkoustový MacBook Air ví, že upatlaný hliník opravdu není nic hezkého. Ti, kdo si ale koupí základní 14“ verzi MacBooku Pro jsou ale asi pro Apple jen poloviční profesionálové, když jim novou černou nedá.

Jinak je to vlastně ten starý dobrý MacBook Pro, jehož poslední generaci Apple představil v lednu letošního roku. Existence čipů M2 Pro a M2 Max v něm tak neměla příliš dlouhou životnost a je to vůbec poprvé v novodobé historii společnosti, co představila dvě řady daného produktu v jeden rok. Té lednové jsme se ale měli dočkat už na podzim loňského roku, jen se tak nějak nestíhalo. Teď se nicméně vše dohnalo a navázalo tak na původní line-up představování nových produktů.

iMac s čipem M3

Tento zmíněný line-up je nicméně hodně imaginární a pravděpodobně značně flexibilní a stejně tak děravý. Jak si jinak vysvětlit, že z něho Applu vypadl 24“ iMac? Ten si odbyl svou premiéru v dubnu roku 2021, kdy dostal čip M1, s čipem M2 se na něho ale úplně zapomnělo. Nyní to tak vypadá, že jej Apple jen našel na skladě a pouze mu vyměnil čip M1 za M3 (a přidal Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3). A zvednul cenu. Aby se pak snažil dávat mu výkonnější varianty čipu, to se mu evidentně nechtělo. Má to tak pořád být pouze a jen vstupní model do světa počítačů Mac, i když s poměrně vysokou cenovkou 39 990 Kč za základní konfiguraci (základ s čipem M1 stál 37 990 Kč). Vyšší konfigurace stojí už 46 tisíc Kč. Objednat můžete již dnes, v prodeji bude od 7. listopadu.

Stejné je to i u dua MacBooků Pro. Již nyní je tedy lze objednat, dostupné budou od 7. listopadu. Základní cena 14“ MacBooku pro s čipem M3 startuje na 49 990 Kč, v nejvyšší konfiguraci se ale přehoupnete i přes 80 tisíc. 14“ verze s čipem M3 Pro startuje na 59 990 Kč, za M3 Max pak zaplatíte téměř 96 tisíc Kč. 16“ verze postrádá čip M3 a je k dispozici jen s vyššími jeho konfiguracemi. M3 Pro zde začíná na 74 990 Kč a M3 Max na 104 990 Kč. Pokud si ale budete v Apple Online Store hrát s konfigurátorem, za plnou nálož v případě 16“ MacBooku Pro zaplatíte 215 990 Kč.

Zasloužily si novinky vůbec to, aby jim byl věnován takový prostor? Pokud jde o samotné počítače, tak pravděpodobně nikoli. Majitele lednových MacBooků Pro navíc mohou naštvat, a i když je pak iMac nejprodávanějším počítačem typu „vše v jednom“, je tomu především proto, že má skutečně malou konkurenci. V tomto ohledu stačilo novinky předvést jen tiskovou zprávou, stejně jako tomu bylo v lednu. Jenže Apple chtěl prezentovat možnosti čipu M3 a jeho dalších variant, proto celý ten humbuk kolem.

Být první ve výrobním procesu totiž není úplně špatné, a Apple to chce patřičně prodat. To se mu s Keynote ostatně povedlo. I když byla krátká a toho hardwaru ukázala skutečně málo, lidé si o ní povídali už i jen kvůli tomu námětu a nevšednímu času. Překvapení jsme se sice nedočkali žádného, dá se ale věřit, že celá akce splnila, co měla – tedy alespoň v očích Applu.