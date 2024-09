Kdy se koná Apple Keynote 2024? Termín a čas konference

Apple Keynote startuje v pondělí 9. září od 19.00 našeho času a sledovat ji můžete přímo na stránkách Applu nebo na jeho YouTube kanálu.

Termín zářijové Apple Keynote není úplně standardní. V pondělí navíc bude Apple uvádět své nové smartphony vůbec poprvé od přesunu jejich oznámení z června, kdy k němu docházelo na vývojářských konferencích WWDC. Naposledy se tak stalo s iPhonem 4 v roce 2010. Původně spekulované úterý 10. září tak analytikům nevyšlo, pravděpodobně z toho důvodu, že v něm proběhne předvolební debata prezidentských kandidátů Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa.

Pro nás je to dobře v tom, že se nám velké tajemství Applu odhalí o den dříve. Dokonce existují zvěsti, že by měl být samotný předprodej novinek posunut také o den dopředu, tedy z pátku 13. na čtvrtek 12. září. Totéž by mohlo platit o ostrém startu prodeje, kdy bychom nemuseli čekat až do 20. září, ale mohli bychom vzít obchody útokem už 19. září.

Řada iPhone 16

Apple dodržuje tradici každoročního představování nové generace iPhonů už od roku 2007. Více než jeden model uvádí firma od roku 2013, kdy současně ukázala světu iPhone 5S a 5C. O rok později to už byl iPhone 6 a 6 Plus, v roce 2017 pak iPhone 8, 8 Plus a iPhone X. Čtyři nové modely zde máme od roku 2020, kdy jsme se dočkali modelů iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max.

Nyní nás čekají iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Mnoho informací o nich už uniklo a je jisté, že Apple u nich má schované ještě nějaké to eso v rukávu, a to zejména po softwarové stránce.

Avizovanou umělou inteligenci Apple Intelligence (AI) si u nás kvůli legislativě EU zatím neužijeme. V průběhu třetí vývojářské bety iOS 18.1 padlo rozhodnutí, že zařízení musí být nastaveno na region USA.

VIDEO: XNote: chytré pero k iPhonu

XNote: chytré pero k iPhonu • MobilMania.cz

Očekávané novinky iPhonů 16:

Větší displeje u iPhonů 16 Pro (6,3 a 6,9 palce)

Základní iPhony 16 budou mít pořád jen 60Hz displeje

Nové barvy

Nové rozložení fotoaparátů u základních iPhonů 16

48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát u modelů iPhonů 16 Pro

5× teleobjektiv u iPhonu 16 Pro

Tlačítko Capture sloužící k fotografování

I základní iPhony dostanou tlačítko Akce

Minimálně 8GB RAM paměť

iPhony 16 dostanou čip A18, iPhony 16 Pro čip A18 Pro

Wi-Fi 6E pro iPhony 16, Wi-Fi 7 pro iPhony 16 Pro

Bluetooth 5.3, USB-C, bezdrátové nabíjení Qi2, satelitní komunikace

V základu iOS 18 bez Apple Intelligence (přijde až s aktualizací iOS 18.1)

Apple Watch

Chytré hodinky Apple Watch jsou s iPhony úzce spjaté i z hlediska funkčnosti, proto tyto výrobky také Apple už léta představuje dohromady. Nejinak tomu bude i letos, kdy se dočkáme hned tří nových modelů. Konkrétně půjde o Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE třetí generace.

V případě základní řady sice půjde o 10. generaci, o které se často hovoří jako o Apple Watch X po vzoru modelu iPhone X, zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by společnost po tomto označení skutečně sáhla. Navíc změny nemají být tak drastické jako u iPhonu X, tudíž by podobné pojmenování nedávalo úplně smysl. Zajímavé ale je, že Apple Watch Series 10 mají být představeny na den přesně po deseti letech po prvních Apple Watch, které společnost představila také 9. září.

Designově se bude Apple držet při zemi a dojde tak jen na zvětšování displejů, což se také odrazí ve velikosti pouzder. K tomu je třeba připočíst nové čipy, což pravděpodobně budou jediné velké novinky.

Apple Watch 3 s operačním systémem watchOS 11 (ilustr.)|Apple

Očekávané novinky Apple Watch 2024:

Větší pouzdra – u Apple Watch SE o 1 mm, u Series 10 o 4 mm, u Ultra 3 o 3 mm

Větší displeje – SE: 1,69" a 1,89"; Series 10: 1,89" a 2,04"; Ultra 3: 2,13"

Apple Watch SE budou jen Apple Watch Series 7 vylepšené o nový čip

Použité materiály – SE hliník (spekuluje se i o plastu), Series 10 hliník a ocel, Ultra 3 titan

Čip S10 napříč modely

Operační systém watchOS 11

Kompatibilita od iPhonu XS s iOS 18 výš

AirPods 4. generace

První AirPods založily segment TWS, tedy zcela bezdrátových sluchátek. Kvůli nim také Apple v roce 2016 odstranil z iPhonů 3,5mm jack port a později přestal do balení přikládat svá drátová sluchátka EarPods, která samostatně prodává dodnes. Druhá generace AirPods přišla v roce 2019 a třetí v roce 2021. Je tedy načase toto portfolio trochu oživit.

Loni v říjnu jsme se sice dočkali omlazených AirPods Pro 2. generace, na jejich plnohodnotného zástupce si ale budeme muset počkat do příštího roku. AirPods 4. generace by se měly skládat ze dvou modelů, kdy jeden bude obsahovat ANC, tedy aktivní potlačení hluku, a režim propustnosti. Designově jinak budou sluchátka stejná. Novinka pak z portfolia vytlačí ještě Applem prodávanou druhou generaci a také tu aktuální třetí.

AirPods Pro 2. generace (2022, ilustr.)|Apple

Očekávané novinky AirPods 4. generace

Dva modely, jeden s ANC

Vylepšená kvalita zvuku

Pouzdro s USB-C portem

Pouzdro s reproduktorem a integrací do platformy Najít

Nový design s lepším přizpůsobením uším

Operační systémy

Apple své nové operační systémy představil už v červnu na WWDC. Nyní by po měsících testování mělo dojít k jejich ostrému vydání. Apple vydával macOS oproti ostatním systémům se zpožděním, letos ale hodlá vydat celý balík naráz. Stát by se tak mělo hned po Apple Keynote. Mělo by se jednat o následující operační systémy:

iOS 18 (iPhony)

iPadOS 18 (iPady)

tvOS 18 (Apple TV)

HomePod OS 18 (reproduktory HomePod)

watchOS 11 (Apple Watch)

macOS 15 (počítače Mac)

visionOS 2 (Apple Vision Pro)

Apple Event 2024: Co tentokrát není na programu

One More Thing

Vzhledem k množství úniků od různých leakerů, kteří se shodují na tomtéž, je víceméně jistotou, že se všeho výše řečeného na Apple Keynote skutečně dočkáme. Pak je zde ale ještě prostor pro překvapení. To společnost obvykle uvádí pomocí ikonického spojení „One More Thing“. Touto „věcí“ byly nejen první Apple Watch, ale loni na WWDC i herní brýle Apple Vision Pro.

Zprávy však o ničem určitém nehovoří, proto by bylo velké překvapení, kdyby na něco skutečně došlo. Mohlo by jít o novou Apple TV, která by ale pravděpodobně dostala jen nový čip, a proto by si podobnou pozornost jistě nezasloužila, což platí i o nějaké inovaci reproduktorů HomePod a HomePod mini.

Status něčeho speciálního by ale mohl patřit třeba nové generaci produktu linie Vision, jenže jeho odlehčenou verzi očekáváme až příští rok. Pak je zde ještě spekulovaný produkt chytré domácnosti, který by měl být kombinací HomePodu a iPadu. V takovém případě by tedy šlo o chytrý reproduktor s displejem. Zprávy o něm jsou, je jich ale velice málo a jsou hodně útržkovité, což značí, že jej Apple ještě nemá k odhalení veřejnosti připravený. Navíc do konceptu Keynote by podobné zařízení nezapadalo.

Počítače

Apple už čip M4 představil na jaře s novými iPady Pro. Nyní čekáme, kdy se poprvé podívá do počítačů. Těmi prvními, které jej a jeho výkonnostní varianty mají obsahovat, budou MacBooky Pro, Mac mini a iMac. Dojít by na ně ale mělo až v říjnu letošního roku na speciální Keynote. Apple navíc iPhony a Apple Watch s počítači dohromady neuvádí, protože se jedná o jiné segmenty trhu. Navíc by jedny mohly brát kýženou pozornost těm druhým.

iPady

Oproti počítačům už Apple iPad po boku iPhonu představil. Protože zde ale máme nové iPady Pro i iPady Air, čekáme vlastně jen na iPad mini 7. generace a základní iPad 11. generace. U nich se přitom nebude jednat o žádné velké upgrady, takže se jich dočkáme jen formou tiskových zpráv někdy do konce letošního roku.