Applu se poslední dobou příliš nedaří držet své novinky pod pokličkou. Téměř všechno, co totiž Keynote Let loose přinesla, bylo známo už relativně dlouho dopředu. Dočkali jsme se tedy dvou iPadů Air, dvou iPadů Pro, nové klávesnice i Apple Pencil.

Apple zahájil svou jarní událost klasickým průletem nad Apple Parkem, i když se fyzická událost pro pozvané novináře konala v Londýně. Keynote zahájil Tim Cook svým souhrnem o Apple Vision Pro a tím, jaký je to pokrok pro celou společnost. Došlo i na rekapitulaci letošních novinek, tedy březnových počítačů. Hned vzápětí ale zmínil, že tato událost bude o iPadech. Ostatně loni Apple nepředstavil tablet jediný. Neobešlo se to bez zmínky o tom, jak jsou jeho iPady nepostradatelné v pomoci nejen v běžném životě, ale i v práci.

iPad Air

Téměř okamžitě se šlo na ty spíše dostupnější modely, tedy iPady Air. Toto portfolio se poněkud rozrostlo, vůbec poprvé zde tedy máme v jedné řadě dvě velikosti. Displej 13" modelu se tak podle Applu zvětšil o 30 procent, menší model má 11 palců. V obou případech jde o Liquid Retina displej s antireflexní vrstvou.

Druhou novinkou je použití čipu M2, kdy byla předchozí generace osazena čipem M1. Je zde osm jader CPU a 10 jader GPU. Ve spojení s vyšší propustností paměti má být nový iPad Air téměř o 50 procent rychlejší než ten předchozí. 16jádrový Neural Engine pak dělá podle Applu z iPadu Air ideální zařízení pro AI. O té toho na Keynote ale příliš řečeno nebylo a nezbývá než počkat na červnové WWDC.

Přední kamera je nyní polohována v širší straně, stejně jako je tomu u iPadu 10. generace, který společnost představila už na podzim roku 2022. Ten mimochodem zlevnil a nyní jej v 64GB verzi pořídíte už za 10 490 korun. S příchodem nových iPadů ale vypadla z portfolia 9. generace základního iPadu, který byl posledním zařízením společnosti, jež ještě obsahovalo tlačítko plochy, tedy Home Button.

Nové iPady Air mají Wi-Fi 6E, rychlejší 5G a čtyři barvy. 11" model startuje na 17 990 korunách, 13" model na 23 990 korunách. Předobjednávky již jedou, k dispozici budou nové tablety Applu od 15. května, což platí i pro vyšší řadu a představení příslušenství.

iPad Pro

Nový 13" iPad Pro je vůbec nejtenčí produkt Applu, protože má tloušťku jen 5,1 mm. 11" verze má pak 5,3 mm. Rozhodně to ale není to nejdůležitější, s čím nová generace profesionálních tabletů Applu přišla. Tím je podle Applu nejvyspělejší displej na světě a čip M4.

Nový displej nese označení Ultra Retina XDR a používá nejmodernější tandemovou OLED technologii. Ta má dosahovat mimořádného jasu po celé ploše při jasu 1000 nitů a 1600 nitů v HDR. Že má jít o jistou revoluci, podporuje Apple slovy: „Žádné jiné podobné zařízení tak extrémní dynamický rozsah nemá.“

Pak je zde čip M4. Předchozí generace však disponovala čipem M2 a Apple tak v tabletech čip M3 zcela přeskočil. Navíc jsou iPady Pro první M4 zařízení Applu, kdy předběhly i počítače Mac, pro které jsou čipy řady M vyráběny primárně. Společnost chce tedy ukázat sílu tabletu a to, že má na trhu pořád své místo nehledě na klesající prodeje. Vzhledem k ceně iPadů Pro to ale bude mít těžké, protože si je rozhodně nedovolí každý.

Čip M4 staví na 3nm technologii 2. generace, takže je ještě úspornější, má čtyři výkonnostní jádra a šest úsporných jader, stejně jako vylepšené akcelerátory strojového učení nové generace. Díky tomu je až 1,5× rychlejší než čip M2. I zde se Apple otřel o AI a je zjevné, že si pro ni své produkty pomalu připravuje. M4 má totiž vůbec nejvýkonnější Neural Engine, který má zvládat 38 bilionů operací za sekundu, což je mimochodem 60× více, než měl první Neural Engine v čipu A11 Bionic.

I zde se přesunula kamera, vylepšil se ale také hlavní fotoaparát. Ten je 12MPx a má zachycovat věrné Smart HDR snímky a videa s ještě bohatšími barvami, lepšími texturami a zřetelnějšími detaily i při slabém světle. I tady je pak Wi-Fi 6E. Cena 11" verze startuje na 29 990 korunách, 13" modelu začíná na 39 990 korunách.

Pokud chcete displej s nanotexturou, tedy vrstvou precizně vyleptanou v nanometrovém měřítku, která má zachovávat kvalitu obrazu a kontrast a zároveň rozptylovat světlo z prostředí, aby na ploše displeje bylo ještě méně odlesků, musíte sáhnout po 1TB nebo 2TB verzi. V nejvyšší Cellular konfiguraci se tak dostanete až na 78 990 korun.

Apple Pencil Pro

Tak zde nemáme novou generaci stylusu Applu, ale jen jeho profesionální verzi. I tyto informace nicméně unikly těsně před událostí. V jistém ohledu je unikátní v tom, že obsahuje gyroskop, takže ví, jak je nakloněný. Podle toho u něho můžete měnit třeba tloušťky čar prostým natočením. Zároveň reaguje na stisk, kdy tím můžete velice snadno bez klepání do displeje měnit nástroje.

Čekalo se ale přece jen víc, jako více možností poklepání nebo výměnné hroty. Haptická odezva ale přítomná je. Apple Pencil Pro je kompatibilní nejen s novými iPady Pro, ale i s iPady Air. Cena nicméně mile překvapila, protože kopíruje cenu 2. generace, tedy 3790 korun. Došlo i na novou klávesnici, která koresponduje s novými iPady Pro. Její cena začíná na částce 8690 korun.

Final Cut Pro 2 a Logic Pro 2

Apple ještě vydal nové verze svých populárních profesionálních aplikací, které se na iPad dostaly teprve loni. Jedná se o aplikace pro střih videa a skládání hudby. Live Multicam v aplikaci Final Cut Pro 2 pracuje v kombinaci s iPhonem, kdy jeho kamery vlastně plně ovládá prostřednictvím funkce Final Cut Camera. Kameraman se tak nemusí ničím zabývat a vše si řešíte v iPadu. Logic Pro 2 poté především vylepšuje automatické skládání hudby a přibyly i různé remixy.

Nic víc nepřišlo, nic víc se vlastně ani nečekalo. Byla to událost krátká, na druhou stranu svižná a nestihla nudit. Je jasné, že to hlavní se bude dít na WWDC24. Pokud jste ji nestihli, záznam můžete vidět na YouTube Applu, kdy vám zabere jen 42 minut času. A to je méně než běžná epizoda seriálu na Netflixu.