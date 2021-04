Apple přestavil AirTags, zařízení pro ty, kteří ztrácejí věci | E15.cz

Apple začal svojí jarní událost typicky, tedy úvodním slovem generálního ředitele Tima Cooka z Apple Parku, sídla společnosti v kalifornském Cupertinu. Po poměrně dlouhé řeči ale už následovala smršť novinek. Jako první přišla na řadu nečekaná nová barevná varianta iPhonu 12, následovaly AirTagy, Apple TV 4K, iMac a konečně i iPad Pro.

Čas od času Apple představí novou variantu iPhonu i mimo obvyklý termín, tedy na podzim. Jedná se ale většinou jen o modely SE. Tentokrát překvapil, a dal iPhonu 12 novou fialovou barevnou variantu, prý takovou, která je ideální na jaro. Nic víc, nic míň. Vyjma zmínky o Apple Card, která u nás není dostupná a aktualizace aplikace Podcasty, která bude příští měsíc už ve 170 zemích světa, se poté šlo na zcela nové produkty.

Vysněné AirTagy

Dva roky se na ně čekalo a konečně jsou tady. Lokalizační štítky AirTags můžete připnout na batoh a strčit je i do peněženky. iPhony, a to nejen ty vaše, je pak dokážou lokalizovat po celém světě. S iPhony 11 a novějšími navíc zjistíte jejich přesnou vzdálenost a znáte i směr, kterým máte jít, abyste je našli. Díky možnosti prozvonění umí AirTagy vydávat i zvuky.

Nechybí šifrování ve všech fázích komunikace, režim ztraceného zařízení, voděodolnost a roční výdrž baterie, kterou si uživatel může sám měnit. Apple nabízí i kupu příslušenství, které je však dražší než samotný štítek. Ten má překvapivě příjemnou cenovku, takže je dokonce levnější než konkurencev podobě Samsung Galaxy SmartTag. Objednávky Apple přijímá od 23. dubna.

Především nový ovladač

Apple TV 4K byla představena už v roce 2017, nyní jí Apple vylepšil po stránce výkonu, kdy dostala čip A12 bionic, ale novinkou je i 120Hz obnovovací frekvence a kalibrace obrazu za pomoci iPhonu. Zásadním redesignem prošel jen ovladač, který místo skleněné dotykové plošky nově nabízí kruhový ovladač podobný tomu z legendárních iPodů. Apple TV dokonce mírně zlevnila.

Kompletně redesignovaný iMac

Hranatý design a sedm barev – to je to, co uvidíte na první pohled. Na ten druhý se však u nového počítace iMacu změnilo vše i uvnitř. Osazen je tak čipem M1, operační paměť lze volit 8 nebo 16 GB. SSD disk startuje na kapacitě 256 GB. Rozlišení displeje je 4,5K (4480 × 2520 při 218 ppi), přítomna je i podpora miliardy barev. K dispozici jsou i nové klávesnice korespondující s barevným provedením, stejně jako trackpad nebo myš.

iPad Pro s výkonným čipem

Tablety Apple iPad Pro byly vždy zaměřené na náročnější spotřebitele a čip M1 převzatý z počítačů je posouvá ještě o úroveň výš. I když zůstal design nezměněn, rozdíl oproti starší generaci byste měli poznat na první pohled, a to díky novému displeji. Z čelní strany se pak stala ještě jedna změna. Přítomná kamera je totiž nově ultraširokoúhlá a má rozlišení 12 MPx, umí i portrétový režim.