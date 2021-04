Technologické firmy investují do zelené energie | E15.cz

Apple mezitím oznámil start Fondu obnovy o objemu 200 milionů dolarů, které bude investovat do zalesňování planety. Technologičtí giganti podle odborníků ještě urychlí přechod k obnovitelným zdrojům.

Uhlíková neutralita automaticky neznamená, že daný subjekt nevyužívá energii získávanou spalováním fosilních paliv. Využití obnovitelných zdrojů k ní nicméně pomáhá. Firmy či státy se k uhlíkové neutralitě mohou přibližovat třeba i podporou projektů na zachycování oxidu uhličitého.

Tímto směrem se vydal i Apple, který kromě plánů na zalesnění planety nedávno spustil i solární elektrárnu v Nevadě, do které investoval 60 milionů dolarů. Apple zelenou politiku razí agresivním způsobem. Ze zmíněných společností nejvíce tlačí na dodavatele, aby se sami stali uhlíkově neutrální. Kromě toho učinil kroky, které pocítí i koncoví zákazníci.

Nový model Iphone 12 se tak prodává bez sluchátek a nabíjecího adaptéru, což však už výrobce odpovídajícím způsobem nepromítl do ceny. Zástupci Applu tvrdí, že se tak sníží počet jízd dodavatelských kamionů, a to o 450 tisíc ročně.

Nejnovější člen klubu

Ke klubu společností usilujících o uhlíkovou neutralitu se připojila i sociální síť Facebook. Cíl si vytyčila teprve v roce 2018 s tím, že do roku 2030 by měl být celý dodavatelský řetězec uhlíkově neutrální.

„Je to dobré pro společnost, je to dobré pro celý svět, ale je to také dobré pro byznys,“ prohlásil Boby Hollis z Facebooku, který má zelené projekty na starosti. Celkové investice do uhlíkové neutrality Facebook odhaduje na osm miliard dolarů.

Technologické firmy obnovitelné zdroje většinou využívají prostřednictvím dlouhodobých smluv. Svá datová centra zjednodušeně řečeno postaví poblíž větrných, vodních či solárních elektráren, z nichž posléze čerpají energii. Datová centra budou stále potřebnější, což společnostem umožňuje uzavírat dlouhodobé kontrakty na odběr energie, což zpětně snižuje celkovou cenu.

Facebook však také přímo investoval stovky milionů dolarů do solární farmy v Texasu o celkovém instalovaném výkonu 379 megawattů, který stačí na zásobování energií pro 300 tisíc průměrných domácností. Přímo do větrných a solárních elektráren investovaly také Apple a Amazon.

Uhlíková negativita

Pozorovat chování technologických firem v problematice životního prostředí je jako sledovat závody. Dokládá to i vyjádření šéfa Googlu Sundaie Pichaie, když oznamoval, jak jeho společnost hodlá kompenzovat svou uhlíkovou stopu u všech služeb do roku 2030. „Je to mnohem větší výzva než tradiční přístup ke sladění spotřeby energie s obnovitelnými zdroji,“ uvedl Pichai. V praxi by tak každé video přehrané na Youtube mělo být uhlíkově čisté.

V nejsložitější pozici se tak nachází logistický gigant Amazon, který každoročně doručí kolem deseti miliard produktů. Kromě datových center tak úspěšných na cloudovém trhu proto musí řešit i uhlíkovou stopu vznikající při dopravě zboží.

Amazon je vůči konkurenci pozadu, nulových emisí chce dosáhnout do roku 2040. Do roku 2025 chce přitom získávat veškerou energii z obnovitelných zdrojů. I proto zakladatel společnosti Jeff Bezos oznámil, že Amazon nakoupí sto tisíc elektrických dodávek a investuje sto milionů dolarů do zalesňování a obnovy mokřadů.

Microsoft taktéž podporuje zelené projekty, do Klimatického inovačního fondu vložil miliardu dolarů. Díky fondu chce společnost dosáhnout dokonce „uhlíkové negativity“, což by v praxi znamenalo, že by odstraňovala více oxidu uhličitého, než by svou činností vytvářela. „Jednoduše řečeno, neutrální úroveň nestačí pro potřeby planety,“ prohlásil při zakládání fondu šéf Microsoftu Satya Nadella.

Zelená se vyplácí

Amazon, Apple, Facebook, Google a Microsoft spotřebují celkově zhruba 45 terawatthodin elektrické energie ročně, což zhruba odpovídá roční spotřebě Nového Zélandu – Česko spotřebuje zhruba 74 terawatthodin ročně. Amazon, Facebook, Google a Microsoft přitom patří do desítky největších komerčních odběratelů elektřiny na celém světě, přičemž Facebook žebříčku jasně dominuje.

Technologické giganty tak ovlivňují celkový trh s obnovitelnými zdroji. „Jakmile jeden z nich začal, ostatní jej začaly následovat,“ řekl deníku Financial Times Eduardo Insunza z energetické společnosti Iberdrola.

Zejména ve Spojených státech poptávka po energii z obnovitelných zdrojů rapidně stoupá. „Pravděpodobně by se to stalo i bez technologických společnosti, ale trvalo by to nejspíš delší dobu,“ domnívá se Oded Rhone z Edison Energy.

Elektřina produkovaná zelenými zdroji, zejména ze solárních panelů, dlouhodobě významně zlevňuje. Za posledních deseti let klesla elektřina z fotovoltaiky o 89 procent.

„Zelenou revoluci z velké části vyvolaly spíše její ekonomické přednosti než Greta Thunbergová,“ myslí si expert Mateusz Treder. Tlaku svých zaměstnanců a lidskoprávních organizací však technologické společnosti čelí. Snáší se na ně kritika, pokud spolupracují s ropnými giganty nebo přispívají k šíření klamavých informací o změnách klimatu.