Aukce na 5G sítě přišla o těžkou váhu. ČEZ se nezúčastní | E15.cz

Očekávaný příchod silného čtvrtého operátora a s ním spojované zlevnění mobilní dat se zřejmě komplikuje. Společnost ČEZ, jeden z potenciálních kapitálově silných uchazečů, se rozhodla na poslední chvíli aukce na kmitočty 5G sítě, která měla vytvořit pozici pro nového operátora, nezúčastnit. Do dražby, která finišuje v těchto dnech, se tak kromě stávajících na trhu již působících operátorů nejspíš zapojí jen menší hráči.

Lhůta pro podání přihlášek do 5G aukce vypršela o půlnoci ze středy na čtvrtek. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) následně ve čtvrtek po poledni uvedl, že do dražby se přihlásilo sedm uchazečů. Specifikovat o koho jde, ale úřad odmítl. Jasné už každopádně je, že do souboje o kmitočty se nakonec nepřihlásí polostátní společnost ČEZ.

„Možnost účastnit se aukce na operátora 5G jsme dlouho a detailně analyzovali. Nakonec jsme se rozhodli přihlášku do letošní aukce nepodat,“ sdělil bez uvedení důvodu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

„Soustředíme se na další rozvoj našeho alternativního mobilního operátora Mobil od ČEZ, který již nyní patří k největším alternativním operátorům na českém trhu,“ dodal Kříž.

Energetická společnost zvažovala, že by do aukce šla buď sama, a nebo ve spolupráci s telekomunikačním partnerem. V této souvislosti se hovořilo například o rakouském operátorovi A1 Telekom Austria.

Naopak Nordic Telekom, další žhavý kandidát, přihlášku podle zdrojů Deníku E15 blízkým tendru, podal, společnost ale tuto informaci sama nepotvrdila. Virtuální operátor Poda, další z potenciálních uchazečů, na dotaz redakce dosud neodpověděl.

ČTÚ vyhlásil aukci na začátku srpna. Vyhradil pro ni část frekvencí v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. Dále stanovil pro stávající operátory závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů.

Nastavení podmínek se ovšem nelíbí současným operátorům, kteří se už kvůli nim obrátili na Městský soud v Praze. Ten žaloby společností O2, T-Mobile a Vodafone zamítl. Stávající operátoři ale podali stížnost i k Evropské komisi.

Samotná dražba kmitočtů, pokud jí nic nenaruší, má podle předsedkyně ČTÚ Hany Továrkové začít v první polovině listopadu. Aukce pak podle odhadů může trvat do konce roku.