Web Summit 2020: Zápisky z (nejen internetové) budoucnosti. Od otce webu po Kapitána Ameriku | E15.cz

Od kapitánů internetového světa, přes filmové producenty po fotbalové manažery. Nezapomenout na ekologické a jiné aktivisty a influencery. Protřepat, nemíchat.

Celebrita mezi architekty Bjarke Ingels představil koncept nového takzvaného smart city. Wing, projekt skupiny Alphabet kolem dronové autonomní dopravy, výsledky dosavadních testů. Mercedes nové elektromobily. Chris Evans, známý hlavně rolí Kapitána Ameriky ze série Avengers, debatoval o přínosu jím podporované aplikace A Starting Point na zpřístupnění politiky lidem. Šéfové Facebooku vyzvali k globálnímu boji s čínskými technologickými giganty a poznamenali mimo jiné to, že pokud Evropa začne omezovat Facebook a spol., otevře tím dveře neregulovaným čínským službám. Do všeho se propisovala udržitelnost, tlak na diverzitu ve firmách, obecný strach z toho, kdo a jaké informace vlastní a drží. A v podstatě každý dostal otázku na dopady pandemie COVID-19 na náš svět. A skoro každý hovořil o tom, že slouží „komunitě“.

Projděte si zajímavé spíkry Web Summitu 2020 v galerii a níže pak některé nosné myšlenky, které na akci zazněly.

David Limp, viceprezident pro zařízení a služby Amazonu

Co je další věc, kterou musíme rozlousknout? Autonomní navigaci vozidel a pokusit se zlepšit schopnost samostatného učení u komerčních asistentů jako je Alexa.

Emeli Sandéová, hudebnice a zpěvačka

Černých umělců, zpěváků, kapel a interpretů je nekonečně mnoho, ale manažerů a skutečně vlivných afroameričanů bych v branži napočítala na prstech jedné ruky.

Malala Júsufzajová, politická a genderová aktivistka, nositelka Nobelovy ceny míru

Všichni musíme být optimisté a mít víru. Hlas žen musí být víc slyšet, musí si víc věřit. Inspirací je v tomto pro mě například Greta Thunbergová.

Markus Villig, zakladatel Boltu

Budeme dál experimentovat s dalšími dopravními prostředky pro sdílenou městskou mobilitu. Mnoho z nich tvoříme a dál budeme vyvíjet in-house.

Virgil Abloh, kreativní ředitel značky Louis Vuitton

Retro móda tu bude vždy. Máme rádi věci z dětství, všichni milujeme nostalgii. Když jste třeba v dětství hráli Nintendo, budete mít tendenci se k tomu nějak vracet.

Gillian Tansová, šéfka Booking.com

Zavření hranic byl bezprecedentní a špatný krok. A zvláštní krok. Pro svět je důležité mít možnost cestovat, prolínání kultur je pro svět prospěšné.

Noam Bardin, šéf Waze

Startupisté by měli chtít mít vždy navrch před investory. Oni jsou těmi, kdo by měl tahat za delší konec.

Nick Clegg, vicprezident Facebooku pro vztahy s veřejností

Výhody brexitu? Možná bude jednodušší z Cambridge udělat Silicon Cambridge.

Co s kontrolou velkých digitálních společností? Určitě se to musí řešit. To, jak jsou data držena, uchovávána, monetizována. Pro inženýry v technologických firmách jsou někdy data vnímána jako palivo, surovina. Jako když tesař pracuje se dřevem.

Gwyneth Paltrowová, holywoodská herečka, zakladatelka značky Goop

Moje inspirace? Seriál Patria na HBO, instagramový účet, který předstírá, že je Wes Anderson nebo podcast Slow Burn.

Jim Lee, vydavatel komiksů v DC

Když jsem začal komiksy kreslit, byl to niche trh, podivnost pro geeky, v podstatě temný svět. Dnes všichni ví, kdo je Aquaman. Nikdy jsem si nemyslel, že se něco takového může stát, opravdu jsem počítal s tím, že to bude vždy hobby pro pár bláznů.

Eric Yuan, CEO Zoomu

Dnešní doba mi připomíná internetovou revoluci někde kolem roku 1997. Snad ne pak následnou dot-com bublinu. Jsme se Zoomem na burze. Vždycky bylo mým snem zvonit na ten zvon na burze. IPO by bylo vrcholem mojí kariéry.

Daniel Valverdú, tenisový trenér

Jaký by byl ideální tenista? Forhand Nadala, backhand Murrayho, pohyb Djokoviče, voleje Federera.

Brad Smith, prezident Microsoftu

Čím jste větší, tím máte větší zodpovědnost a tím transparentnější musíte být. Tlak z Washingtonu a Bruselu nepoleví.

Marek Reichman, kreativní ředitel Aston Martin

Automobily mířily vždy na muže, musejí mířit víc na ženy, například v komunikaci o sobě musí značky říkat, že jejich auta jsou krásná.

Ynon Kreiz, CEO Mattelu

Snažíme se měnit naše myšlení. Nejsme výrobci hraček, jsme designová společnost. Zásadní naše přidaná hodnota musí být kvalitní IT a intelektuální vlastnictví.

Marc Cuban, majitel klubu NBA Dallas Mavericks

Když si myslíte, že stát vám může pomoct, volíte Bidena, když si myslíte, že stát vám může spíš uškodit, volíte Trumpa. Dobrým politikem pro všechny by byl Michael Jordan, nemyslím si ale, že by ho politika nějak zajímala.

Mike Schroepfer, technický ředitel Facebooku

Proč se nestydím za to, že dělám ve Facebooku a můžu se na sebe podívat do zrcadla? Redukujeme náklady na komunikaci. S čím brzy přijdeme? Budeme umět efektivněji potírat fake news. Spustili jsme Deep Fake Detective Challenge, vyrábíme to jako open source řešení. Obecně se snažíme co nejvíc našeho software překlápět na open source.

Cal Henderson, spoluzakladatel Slacku

(mimochodem vystoupil s prezentací v den, kdy jeho firmu koupil za skoro 30 miliard dolarů konkurenční Salesforce)

Nikdy bych si nemyslel, že svět tak rychle přejde on-line. A ukazuje se to jako něco trvalého, co s námi zůstane. Lidé budou muset doma investovat do pořádných kancelářských židlí. A obrovským tématem bude asynchronní práce. To je pro většinu lidí novinka.

Jimmy Wales, spoluzakladatel Wikipedie

Přemýšlíme, jak podnítit autory a přispěvatele, aby se více podporovala diverzita, psaní o menšinách. Dostáváme taky dotazy na UX a případné zlepšení vzhledu webu, nemyslím si, že to je téma. Čím se ale hodně zabíváme to je UX a UI pro edit příspěvků, aby se s nimi dalo lépe pracovat v mobilní verzi Wikipedie.

Dan Schulman, CEO PayPalu

Pro centrální banky už není téma, kdy zavést digitální měny, ale jak. Nemyslím si ovšem, že klasické kryptoměny jako bitcoin se brzy rozšíří pro platební styk. Obchodníci a zákazníci budou mít pořád hodně bariér k používání kryptoměn k placení za zboží a služby. Bitcoin a spol. jsou velmi volatilní, pro obchodníky s malými maržemi je to problém.

Ridley Scott, filmový režisér a producent.

Jsme v krizi, ve válce a ve válce je potřeba umět komunikovat, správně informovat. Možná, že by si v tom mohli ti, kteří řeší COVID-19, vzít příklad z reklamní branže.

Jamie Iannone, CEO eBay

Pomáháme najít správnou cenu věcí. Velká móda je nyní kolem tenisek. Každé 1,5 vteřiny prodáme jeden pár bot.

Nikolay Storonsky, zakladatel Revolutu

Máme spoustu plánů, chceme zkusit zprostředkovávat a umožňovat platbu za ubytování, hotely, jako Booking.com, chceme rozvíjet službu caschbacku. Brexit? Nedotkne se nás, převádíme uživatele naší aplikace na kontinentální evropské entity (mimochodem před rokem dostal Storonsky na Web Summitu stejný dotaz a odpověděl takřka totožně - minimálně v tomto se toho moc nezměnilo).

Ted Leonsis, majitel týmu NHL Washington Capitals nebo týmu NBA Washington Wizards

Novou sezónu NBA i NHL chceme začít brzy, první vlnu pandemie jsme zvládli skvěle. Sportovci jsou jako mediální domy, jsou v dnešní době sami vydavateli. O to víc namají rádi, když o nich něco píše někdo jiný.

Mayim Bialiková, neuroložka a hvězda seriály Big Bang Theory

Chystám podcast o duševních problémech. Dnešní doba je jich plná. Základní problém je anticipační úzkost. Máme strach z toho, že nevíme, co bude. Projevuje se to ve velkých tématech jako je covid nebo při nejistotě o tom, kdo bude příští americký prezident. Trpí tím i malé děti.

Jane Goodallová, bioložka

Změny klimatu jsou obrovský problém, přinášejí nové nerovnosti. Neumíme pořádně odhadnout, co přinesou.

Charles Bergh, CEO Levi Strauss

Že nás pandemie zasáhne bylo zřejmé. Cíl je na konci pandemie neprohrát o hodně. Zvládnutí této krize beru jako vrchol své kariéry u firmy. Před deseti lety nám dělal e-commerce nulu, teď asi jednu čtvrtinu tržeb.

Blake Chandlee, viceprezident pro globální operace ByteDance, provozovatel aplikace TikTok

Kolem TikToku se strhla neuvěřitelná mediální smršť. Rozumíme nervozitě, kterou to, že jde o čínskou aplikaci, na trhu vyvoláváme. Jsme připraveni s úřady komunikovat a být s nimi v součinnosti. Na druhou stranu, jsme prostě zajímaví. Naše aplikace má pozornost uživatelů, a to je to, co zajímá influencery, značky, firmy, reklamní průmysl a podobně.

Jan Wörner, ředitel Evropské vesmírné agentury

Proč dělám, co dělám? Proč mě baví možnosti vesmíru? U všeho, co kohokoliv nadchne, co ho baví a pak se tomu chce věnovat, jde o sled procesů fascinace-inspirace-motivace. Takže tak nějak bych popsal ten důvod. Jinak jsme všichni astronauty na planetě Zemi.