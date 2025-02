Pražská společnost Tropic Square se výrazně přiblížila masové výrobě svého několik let vyvíjeného bezpečnostního čipu. Do Prahy před čtrnácti dny dorazily vzorky z Tchaj-wanu, které startup spadající pod skupinu SatoshiLabs začal poskytovat potenciálním zákazníkům k testování. „Jsou to vzorky připravené pro finální produkci, určeny jsou zákazníkům pro ověření funkčnosti,“ řekl e15 Jan Pleskač, spoluzakladatel a technický ředitel Tropic Square.