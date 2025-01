Bílý dům jedná o koupi TikToku, investorem může být i Microsoft

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje možnost, že by sociální síť TikTok, zaměřenou na krátká videa, převážně odkoupily americké společnosti, zatímco čínská firma ByteDance, současný vlastník, by si ponechala menšinový podíl. Informaci přinesl v sobotu americký veřejnoprávní rozhlas NPR s odvoláním na dva anonymní zdroje.

„ByteDance by z tohoto podniku neodešel, ale minimalizovalo by se čínské vlastnictví,“ řekl NPR jeden ze zdrojů. Na algoritmy aplikace TikTok, sběr dat a aktualizace softwaru by dohlížela firma Oracle, na jejíchž cloudových serverech už jsou v USA uloženy údaje o uživatelích této aplikace. Dalším možným investorem by podle NPR měla být společnost Microsoft.

Zástupci firmy Oracle a Bílého domu podle NPR o této záležitosti jednali v pátek a další schůzku mají příští týden.

Mluvčí firmy Microsoft věc odmítl komentovat a TikTok, Oracle ani Bílý dům na žádost o vyjádření nereagovali, napsal web NPR.

V médiích se nedávno objevily také informace o tom, že čínští představitelé jednají o možnosti prodat aktivity sítě TikTok v USA miliardáři Elonu Muskovi, který je blízkým spojencem Trumpa. Musk již vlastní sociální síť X, kterou koupil v roce 2022 za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun).

Americký Kongres loni v dubnu přijal zákon zakazující síť TikTok v USA v případě, že ji čínská mateřská společnost ByteDance do 19. ledna 2025 neprodá. Prodej se však do stanoveného termínu neuskutečnil, což před týdnem vedlo k dočasnému přerušení provozu této sítě. Trump po své pondělní inauguraci vydal příkaz, podle kterého by ministerstvo spravedlnosti nemělo zákaz TikToku po dobu 75 dnů vymáhat.

Za schválením zákona o zákazu TikToku v USA stály obavy, že síť představuje bezpečnostní riziko a může sloužit čínským zájmům. Americké úřady nicméně veřejně nepředložily důkazy o tom, že by čínský stát tímto způsobem špehoval Američany nebo zasahoval do způsobu, jakým platforma předkládá uživatelům obsah. Samotné vedení sítě taková podezření odmítá a tvrdí, že americké ministerstvo spravedlnosti nesprávně vyhodnotilo vazby aplikace na Čínu.