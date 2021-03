Bob Chapek: od kečupů k šéfování Walta Disneyho | E15.cz

Walt Disney Corporation řídí z pozice generálního ředitele pouhý rok. A byl to pro Boba Chapeka, Walta Disneyho celý zábavní průmysl a samozřejmě i celý svět velmi komplikovaný rok. Největší zábavní společnost se musela popasovat se zavřenými kiny a zábavními parky. "Přitom ještě v roce 2019 jsme měli 11 filmů, jejichž tržby překonaly miliardu dolarů," připomněl Chapek výšiny, v nichž jím řízená společnost pohybovala před propuknutím pandemie nového typu koronaviru.

Přestože Chapek zábavní kolos převzal od Roberta Igera v době, kdy se schylovalo ke katastrofě, i kvůli ní si vizionářský šéf Disneyho ponechal vliv na firmu větší, než původně plánoval, Bob Chapek se výzev chopil více než skvěle. Stal se tváří firmy, jejíž nové hlavní krédo je "FLEXIBILITA" a schopnost adaptovat se na turbulentně se měnící podmínky, které jsou pro tak náročný byznys, jako je globální filmový průmysl, zdrcující.

A obří loď Walt Disney tak nebezpečnými vodami proplula vcelku obstojně, což se ostatně projevilo také na růstu cen akcií. Investoři v sílu WD věří a v současnosti se pohybují na rekordních cenách. Za 52 týdnů jejich hodnota poskočila o neuvěřitelných 80 procent (pro srovnání index S&P 500 vzrostl o zhruba 40 procent). Ještě před rokem se tržní kapitalizace Disneyho pohybovala na stejných úrovních jako u konkurenčního Netflixu. Disney však svému klíčovému konkurentovi výrazně odskočil a jeho hodnota je nyní zhruba 345 miliard dolarů, zatímco Netflix "stojí" "jen" necelých 230 miliard dolarů.

Znalec zákazníků

Co Bob Chapek a jeho tým s Disneym za ten rok udělali, co je čeká v nadcházejících měsících a jak vidí budoucnost sektoru, který kvůli pandemii padl téměř na dno? Nejprve ale k samotnému Chapekovi. Kerry Flynnová ze CNN jej popsala jako perfektního nástupce Boba Igera. "Podle kolegů je vysoce inteligentní a velmi organizovaný. Tím by měl skvěle navázat na vizionářského Igera, jemuž zároveň bude přímo reportovat," uvedla Flynnová.

Pro společnost typu Walt Disney Corporation je podobné nástupnictví velmi citlivé a důležité a Iger Chapeka doporučil velmi citlivě. Sám totiž vedl Disneyho 15 let a ze skomírající firmy, jíž ujela většina vlaků, vytvořil největší zábavní konglomerát světa.

Jak se mu to povedlo? Promyšlenou akviziční politikou: koupil Pixar a spolu s ním dostal do Walta Disneyho také Steva Jobse, koupil komiksové nakladatelství Marvel (ve své době těžko pochopitelný nákup, který se posléze ukázal jako miliardový) a kopil Lucasfilm spolu se sériemi Star Wars či Indiana Jones.

"Nejdůležitější je sázka na duševní vlastnictví. Dnes máme tisíce postav, více či méně slavných, se kterými budeme pracovat," uvedl Iger ve své knize The Ride of a Lifetime. A pracují s nimi brilantně - ať už tvorbou nových filmů, tak seriálů (veleúspěšný Mandalorian ze světa Hvězdných válek), tak také ve svých zábavních parcích.

Iger původně chtěl ze šéfovské pozice WD odejít již před pěti lety, ale zavolal mu Rupert Murdoch s tím, že chce Disneymu prodat své studio 21st Century Fox. Tím definitivně vznikl kolos velikosti a slávy Titaniku, který je však skutečně nepotopitelný. "Pro to, co nás všechny čeká, je tvoje společnost nejlépe připravená," řekl tehdy Igerovi Murdoch a to samozřejmě nevěděl, že přijde nějaká pandemie. Zábavní průmysl však již čelil odlivu zákazníků, snižování marží a hledal nové cesty k zákazníkovi. Iger dodal obsah a směr, kterým se má firma ubírat. A vybral člověka, který pro tento úkol bude nejlepší, což pandemie stvrdila.

Bob Chapek se narodil v Indianě v roce 1960 a ve Waltu Disneym pracuje již déle než 25 let. Předtím pracoval ve společnosti Heinz produkující světoznámé kečupy a jedné reklamce. Právě tady se naučil, co ve Waltu Disneym dokonale zúročil: znát svého zákazníka. Do zábavního konglomerátu nastoupil v roce 1993 na pozici marketingového specialisty zaměřujícího se na domácí zábavu (tedy v té době především prodej videokazet). "Byl to vždycky manažer, o kterém jste věděli, že půjde nahoru. Věděl, jak rozšiřovat byznys, věděl, jak se adaptovat na měnící se podmínky na trhu, a že jich bylo hodně!" popsal Chapeka tehdejší CEO Disneyho Michael Eisner.