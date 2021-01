Bridgerton. Kdo stojí za tímto aktuálním fenoménem? | E15.cz

Viděli jste seriál Bridgertonovi? Pokud ano, tak vězte, že jste se zařadili po bok desítek milionů lidí na celém světě. Bridgertonovi se totiž za pouhé dva týdny od premiéry stali druhým nejsledovanějším dílem na Netflixu a je velmi pravděpodobné, že za pár dní přeskočí i fenomenální Dámský gambit.

Pokud jste (v originále) Bridgerton neviděli, tak vězte, že to je ten historický seriál, v němž anglickou šlechtu představují černošští herci, což rozpoutalo plodnou, byť poměrně zbytečnou debatu o reprezentaci některých skupin obyvatelstva v televizi. Ale jen o tom celá věc není.

Co je neméně důležité - Bridgertonovi jsou prvním velkým dílem Shondy Rhimesové, které vytvořila pro globální televizi Netflix. Že ji neznáte? Myslím Shondu. Ale to je velká chyba. Rhimesová je totiž dost možná nejdůležitější postava americké televize, zábavy a v důsledku i veřejného prostoru posledních patnácti let. Její díla ovlivňují spousty lidí. Kromě toho jde díky podpisu exkluzivní smlouvy s Netflixem v hodnotě 150 milionů dolarů o jednoho z vůbec nejlépe placených tvůrců světa.

Rhimesová se i v mnoha renomovaných žebříčcích pravidelně řadí mezi nejvlivnější osobnosti světa, má vlastní produkční společnost Shondaland a své know-how poskytla školícímu programu Master Class, čímž se podílí na vychovávání dalších tvůrců.

„Hlavní rozdíl mezi televizí a filmem je, že u filmu hraje hlavní roli režisér. Ten scenáristu smete, jeho text si přizpůsobí svým vizím. V televizi je hlavní postavou jednoznačně scenárista. Proto mě to tak fascinuje. Co si v hlavě vytvořím, to se téměř přesně později zhmotní ve studiu a objeví na obrazovce,“ popsala právě ve svém příspěvku do Master Class Rhimesová.

I kdybyste neviděli Bridgertonovi, nejspíš znáte některý z jejích dalších seriálů, protože za uplynulou dekádu se jí podařilo vytvořit (či udržet na špici sledovanosti) hned tři globální hity, s čímž se nemůže rovnat takřka nikdo další (snad jen Ryan Murphy, který nyní také točí pro Netflix). Uznejte, nestojí za to poznat tvůrkyni seriálů Chirurgové, Skandál či Vražedná práva?

Televizní revoluce

I kdyby kvůli ničemu jinému, Shonda Rhimesová si vaši pozornost zaslouží jako jeden z hlavních motorů televizní revoluce, jejíchž plodů jsme dnes konzumenti. Ještě do počátku aktuálního století byla televize buďto „farmou“ talentů nebo odkladištěm vyhořelých. A platilo to jak pro herce, tak tvůrce. Cílem všech pak byl Hollywood a velká filmová kariéra. Systém americké televize pracoval především s dlouhými sériemi, které jely spíše na kvantitu než kvalitu. Jak ale rostly filmové rozpočty, rostl také tlak na komerční výsledek jednotlivých projektů, v důsledku čehož se hollywoodská studia soustředila také spíše na úzký okruh témat a žánrů, a zbytku se nedařilo. Tím se otevřel prostor pro to, aby tvůrci náročnějších podívaných přesídlili jinam.

Jedním z průlomů se stala smlouva Davida Lynche s televizní stanicí ABC, díky čemuž vznikl kultovní seriál Twin Peaks. A právě ABC patnáct let od premiéry Twin Peaks uvedla další důležitý seriál pro náš příběh.

V roce 2005 se na obrazovkách objevili Chirurgové. Nemocniční seriály byly populárním a úspěšným žánrem již dlouho (připomeňme M.A.S.H., Pohotovost či Chicago Hope), Chirurgové nezaostali. Hned za první sezonu sklidil seriál celou řadu prestižních ocenění (Emmy, Zlatý glóbus...) a dal světu několik hvězd (Ellen Pompeovou, Sandru Ohovou, Patricka Dempseyho). Postupně se stal jedním z největších fenoménů americké televize, nadále sklízel všechny možné ceny, pravidelně se umisťoval v žebříčcích nejlepších seriálů roku a v roce 2019 definitivně překonal všechna předchozí medicínská dramata a Chirurgové se stali nejdéle vysílaným nemocničním seriálem všech dob.

Důvod? Shonda Rhimesová. „Ona umí dát publiku to, co publikum chce. Chtějí prožitek. Hluboký prožitek, hodinu nebo dvě týdně. A přesně to nám servíruje: doktorky Baileyová, Yangová a Greyová jsou našimi avatary, selhávají, ale znovu se snaží uspět. Nahoru a dolů, pořád dokola. Působí jako skutečné ženy a to je sakra povzbuzující,“ popsala klíčovou schopnost Shondy Rhimesové na stránkách Guardianu Bim Adewunmiová píšící o popkultuře.

Tvrdý život

Pojem opravdovost je pro tvorbu námi představované osobnosti velmi důležitý. Ostatně Rhimesová si ten „skutečný život“ osahala poměrně zblízka. Narodila se v Chicagu, podobně jako další silné osobnosti dnešní doby v čele s Michelle Obamovou. Oba její rodiče byli vysokoškolsky vzdělaní, Rhimesová často opakuje, že její matka dokončovala postgraduální studium a zároveň vychovávala šest dětí. Právě silná ženská figura je pak důležitá pro její život i tvorbu.

„Na univerzitu a vlastně do celého života jsem vstoupila s vědomím, že patřím do každé místnosti, kam přijdu,“ říká Rhimesová.