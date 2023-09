Británie předběžně schválila Microsoftu akvizici Activision Blizzard | e15.cz

Velkou překážkou, kterou regulační úřad v minulosti pro transakci viděl, bylo zapojení Microsoftu do cloudového hraní, ve kterém by si skrze Activision v kombinaci se svými dalšími akvizicemi mohl vytvořit monopolní postavení. Microsoft proto přislíbil Ubisoftu streamovací práva na všechny současné tituly Activision Blizzard po dobu dalších 15 let.

Ubisoft následně může tyto hry distribuovat dále a tím pádem brání Microsoftu ve vytvoření vlastního cloudového ekosystému bez konkurence. Stále zde však panují obavy, že některé podmínky této dohody by mohly být ukončené, nebo nemohly být vymáhané. Microsoft proto nabídl udělat další úpravy, které umožní CMA, aby tyto podmínky vymáhal. Microsoft také musí herní tituly distribuovat i na jiné systémy než Microsoft Windows.

Pro Microsoft je klíčové, aby rozhodnutí CMA v říjnu bylo kladné. Pokud by se tak nestalo a nedošlo ke schválení před osmnáctým říjnem, musel by Microsoft zaplatit Activision Blizzardu 4,5 miliardy dolarů (více než sto miliard korun) a znovu dohodu dojednat. „Tento pozitivní vývoj situace nás povzbudil. Prezentovali jsme řešení a věříme, že plně řeší obavy, které CMA měl ohledně cloudového hraní. Budeme i nadále pracovat na tom, abychom stihli získat souhlas před deadlinem 18. října,“ prohlásil optimisticky prezident Microsoftu Brad Smith.

Největší obchod v historii

Pokud se vše podaří a dojde k finálnímu schválení, půjde o největší obchod v historii videoherního průmyslu. Microsoft pod svá křídla tímto krokem může získat značky jako Call of Duty, Warcraft či Diablo a rozšířit tak svoji již velmi bohatou stáj tvořenou například tituly od Bethesdy.

Microsoft svým návrhem převzít firmu Activision rozdělil regulační orgány v Británii, Evropské unii a ve Spojených státech. Jeho rivalové proti návrhu také protestovali. Například japonská společnost Sony má obavy, že Microsoft by mohl zastavit dostupnost velkých her pro videoherní systém PlayStation od Sony.