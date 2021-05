Bulánci jsou zpět. Fanoušci poslali během pár hodin milion korun na pokračování kultovní hry | E15.cz

Multiplayerová hra Bulánci vznikla v roce 2001 pod hlavičkou autorského týmu SleepTeam. Díky tomu, že byla dostupná zcela zdarma a nabízela od roku 2006 i vlastní editor úrovní, se rozšířila i do zahraničí. Dodnes má hra svou komunitu hráčů, kteří tlačili na vývojáře, aby na úspěch navázali a přišli s pokračováním.

„Dlouho jsme si s myšlenkou na nové Bulánky pohrávali a nakonec jsme se nechali unést nadšením a voláním komunity po moderním bulánčím titulu,” říká Jaroslav Wagner ze SleepTeam. Nepůjde podle něj o čistokrevný remaster, ale o zcela novou hru, jejímž cílem má být vstup roztodivných polštářků mezi současnou generaci her.

Autoři plánují nejen přerod do 3D, ale v případě úspěšné kampaně chtějí hru naprogramovat tak, aby ji spolu mohli hráči hrát v jednu chvíli na více přístrojích. Do stejné hry by se tak mohl připojit hráč, který hraje na počítači i hráč na konzoli. Právě možnost klání ve více hráčích na všech platformách a to v různých hratelných módech má být podle vývojářů hlavním lákadlem.

Za původní hrou i připravovaným restartem titulu stojí SleepTeam, složený z veteránů české herní scény. Ještě před vznikem Bulánků autoři stáli u zrodu série Polda. Aby nová verze Bulánků vznikla, odstartovali vývojáři 17. května kampaň na crowdfundingové platformě Startovač, kde chtěli vybrat během jednoho měsíce alespoň 500 tisíc korun. Sumu jim jejich fanoušci poslali během několika hodin. Ve stejný den ve 22 hodin již vybraná suma činila více než jeden milion korun.

Pro podporovatele na Startovači si autoři připravili nejrůznější odměny, mezi kterými nechybí předběžný přístup a poděkování v titulcích hry. Hráči se ale můžou podle informací na Startovači těšit i na sběratelské figurky, možnost nadabovat bulánka, připravovanou karetní hru Bulánci – speciální jednotky nebo originální autorské artworky s podpisy autorů. Pro fajnšmekry je připraveno i tištěné vydání fenomenální bulánčí poezie, která provázela úspěch titulu na začátku tisíciletí.