PlayStation 5 zůstane ještě dlouho nedostatkovým zbožím | E15.cz

Japonský konglomerát už teď ví, že bude mít i nadále omezenou schopnost zvyšovat prodejní cíle pro svou nejnovější herní konzoli PlayStation 5.

Při hlášení finančních výsledků společnost uvedla, že do 31. března prodala 7,8 milionů kusů a v nynějším fiskálním roce má v úmyslu celkem prodat nejméně 14,8 milionů kusů. To by udrželo tempo, které nastartovaly prodeje konzolí Playstation 4, jichž se doposud prodalo bezmála 116 milionů kusů, informuje Bloomberg.

Sony ovšem zdůraznila, že je opravdu náročné držet krok s tak silnou poptávkou. PlayStation 5 bylo náročné najít na skladě už v listopadu od chvíle jeho uvedení na trh. Už tehdy se projevoval nedostatek polovodičových součástek. Až dosud ale společnost nedokázala odhadnout, kdy se dodávky všech potřebných komponent znormalizují.

„Nemyslím si, že se letos poptávka uklidní. A i kdybychom v příštím roce zajistili mnohem více konzolí, stále by to nestačilo,“ řekl finanční ředitel Sony Hiroki Totoki na firemním brífinku podle svědectví několika účastníků. Společnost ale odmítla informaci oficiálně komentovat.

Totoki vychází mimo jiné z předpokladu, že poptávka po herních konzolích zůstane vysoká bez ohledu na případné zmírňování pandemických restrikcí. „Prodali jsme více než sto milionů jednotek PlayStation 4 a vzhledem k našemu postavení na trhu a reputaci si nedokážu představit, že by ta poptávka najednou klesla," míní manažer.

Některá čísla ale naznačují opak. Počet aktivních uživatelů platformy PlayStation Network potřebné ke společnému hraní přes internet poklesl od konce ledna do března na 109 milionů ze 114 milionů v meziročním srovnání.