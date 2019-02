I na Islandu je pořád co zlepšovat, říká talentovaná severská herečka | E15.cz

Také letos se na Berlinale mohlo deset mladých evropských herců představit světu (a castingovým režisérům a agentům) v rámci akce Shooting Stars. Do letošního projektu European Film Promotion vybírala talenty i slavná castingová režisérka Avy Kaufmanová, častá spolupracovnice Stevena Spielberga nebo Ridleyho Scotta. Do finální desítky pronikla např. Islanďanka Kristín Thóra Haraldsdóttirová, díky svému ceněnému výkon v dramatu A dýchejte klidně uvedenému i v českých kinech.

A dýchejte klidně ukazuje jiný Island, než jsme zvyklí. Žádná velkolepá krajina nebo muži v depresi, ale příběh svobodné matky, která zasáhne do života mladé africké imigrantky. Odkud příběh vyšel?

Část ze zkušeností režisérky Ísold Uggadóttirové z dobrovolnické práce pro Červený kříž. Já sama jsem nevěděla, jakým problémů uprchlíci čelí, nejen v Evropě, ale i na Islandu. Ve scéně z azylového domu tvoří komparz právě lidi, kteří na Islandu hledají azyl, nebo ti, co ho už našli. Náš film ukazuje jeden případ, ale reprezentuje jich vlastně mnohem víc.

Do českých kin letos dorazily dva islandské snímky, kromě A dýchejte klidně i Žena na válečné stezce, oba vyprávěly o ženách. Máte jako herečka na Islandu hodně příležitostí?

Teď se to zlepšuje, ale byla doba, kdy žádný film nerežírovala žena a moc dobrých rolí pro herečky nebylo. Nyní máme víc producentek a ženských příběhů. Ale pořád musíme pracovat na tom, aby se poměr vyrovnal.

Island přitom vypadá jako modelová země, plná silných žen, která si zvolila prezidentku už v roce 1980.

Stále je však co zlepšovat. Záleží, s čím nás srovnáváte. Ani u nás mužští herci jen tak neřeknou, ok, stačí nám méně dobrých rolí. Také tu je otázka rodičovství. Já teď čekám své třetí dítě a možná je to opravdu islandskou mentalitou, že to pro mě neznamená, že bych se musela vzdát kariéry. Vím, že najdu řešení, jak to skloubit. Samozřejmě mám štěstí, že mám podporu rodiny a blízkých, kteří se o děti můžou postarat. Ale bylo by skvělé, kdyby naše práce vycházela víc vstříc rodinným závazkům.

Také mi vadí, když se mě ptají, co teď budu dělat, když budu mít dítě. Mého kolegy by se na to nikdy nezeptali. Samozřejmě jde o fyzickou stránku, porod, kojení apod. Ale určitě bych nechtěla, aby někdo říkal mé dceři, že kvůli dítěti musí přestat dělat něco, co ji baví a v čem je dobrá.

Kdy jste se rozhodla stát herečkou?

Nikdy jsem moc nevěřila, že bych mohla být herečkou, neměla jsem na to dost sebevědomí. Ale když jsem šla do divadla, něco ve mně se hnulo. A když jsem pak hrála školní divadlo, cítila jsem se příjemně. To byla pro mě hlavní motivace. Dnes chci hrát hlavně proto, abych mohla vyprávět příběhy a vzbuzovat empatii. Na Islandu se aspoň točí hodně filmů, které mají dobré příběhy.

Věříte v sílu filmů něco změnit?

Určitě a vždycky se snažím v nich tento prvek najít. Na mě měla vliv řada filmů.

Jaké filmy máte ráda?

Třeba ty od Andrey Arnoldové, Susanny Bierové, Mikea Leigha a mnoha mnoha dalších. Syrové, autentické, kde jsou postavy reálné a cítíte je. V takových filmech i ráda hraju.

S filmovou kariérou jste začala poměrně nedávno, za obě své hlavní role v dramatech A dýchejte klidně a Let Me Fall jste nedávno získala nominaci na islandskou filmovou cenu Edda. Další pozornost k vám přitáhnou akce Shooting Stars. Chcete se teď víc věnovat filmu?

Ano. Mám stabilní divadelní kariéru, ale natáčení mě moc bavilo a ráda bych se na filmy zaměřila. K tomu se ale musím uchytit i mimo Island, protože u nás tolik filmů za rok nevzniká. Potřebuju si najít agenta.

Znala jste ostatní herce vybrané s vámi jako Shooting Stars?

Ne, až když oznámili výběr, začala jsem si je googlovat. Obdivuju jejich práci a je skvělé, že jsme se v Berlíně mohli poznat.