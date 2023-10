Jako v Silicon Valley. Advokáti dávají startupům vzory smluv zdarma | e15.cz

Devatenáct tuzemských advokátních kanceláří rozjelo iniciativu Czech Startup Documentation, která by měla posunout české startupové prostředí blíže Spojeným státům. Podobná služba funguje také v Estonsku. Advokáti nabízejí zdarma na webu ke stažení vzorovou investiční dokumentaci, díky níž by startupy v raných fázích měly výrazně ušetřit za právní služby.

„Iniciativa je snahou o nastavení standardů, jak by měla vypadat startupová investiční kola v úvodních fázích angel, pre-seed a seed,“ vysvětluje Ondřej Zemek, vedoucí advokát kanceláře Sparring. Na webu czechstartupdocs.com si lze stáhnout vzory pro due diligence, konvertibilní půjčky, zaměstnanecké akcie nebo obecné podmínky investice a rozdělení podílů. Seznam formulářů se má v budoucnu rozšiřovat.

Prvotní investice jsou častým bolavým místem zdejšího startupového prostředí. Některé fondy rizikového kapitálu nebo investoři firmám nabízejí nevýhodné podmínky, jejich právníci vytvářejí sto- a vícestránkové složité smlouvy. Startupy podepisují pro ně nevýhodné term sheety, tedy dohody o zvažované investici.

Ve smlouvách se často řeší i takzvané likvidační preference, tedy to, kolik si investor odnese v případě prodeje nebo rušení firmy. „Jsou i smlouvy, kde má investor nastavenou likvidační preferenci na úrovni dvou set procent, která se navíc ještě úročí. Když se firma prodá za pět let, investor z ní vytáhne klidně i desetinásobek původní investice. A zakladatelé dostanou peníze až po investorovi a může se jim stát i to, že nedostanou skoro nic,“ upozorňuje Zemek.

Kvůli složitým smlouvám se také stává, že startupy musejí značnou část získané investice vložit do právních služeb, místo aby peníze využily pro rozvoj produktu a obchodu. V některých případech jsou to až nižší desítky procent. Vzorová dokumentace má situaci zlepšit. „Úspory pro startupy mohou být dvacet až padesát procent,“ odhaduje Zemek.

„Cílem iniciativy je usnadnit startupům a investorům poskytování investic v raných fázích vývoje startupu, kdy je tradičně velký tlak na rychlost a minimalizaci transakčních nákladů,“ doplňuje Marek Hrubeš, seniorní advokát z kanceláře Squire Patton Boggs. „Věříme, že díky vzorové investiční dokumentaci se strany budou moci soustředit primárně na vyjednávání klíčových obchodních podmínek, zatímco příprava právní dokumentace se zrychlí a zlevní. Zároveň věříme, že existence vzorové investiční dokumentace v anglickém jazyce zvýší atraktivitu českého trhu pro zahraniční investory.“

Czech Startup Documentation se inspirovala v zahraničí, zejména iniciativou Startup Estonia, která podobné dokumenty nabízí už delší dobu. Tamní startupy je běžně používají, jedná se tedy v podstatě už o zavedený standard. Podobně od roku 2013 fungují Safe Finance Documents v Silicon Valley, projekt prestižního startupového akcelerátoru Y Combinator. Stejné aktivity jsou běžné i v Izraeli nebo ve Velké Británii, dalších vyspělých startupových trzích.

Oslovené advokátní kanceláře, které se projektu účastní, zdůrazňují, že poskytnutí dokumentace zdarma neznamená ohrožení jejich byznysu. „Nechceme být ti, kdo prodávají vzory smluv. Chceme prodávat expertizu, jak vyjednat podmínky a upozornit na možné problémy. Můžeme řešit byznys a přidanou hodnotu. Dokumentace není právní službou a nenahrazuje ji,“ upřesňuje Zemek.

Projekt vítají také investoři. „Doufáme, že pomůže harmonizovat transakční dokumenty napříč prostředím rizikového kapitálu a umožní rychlejší vstup investorů do startupů,“ říká Jan Staněk, partner Purple Ventures, jednoho z tuzemských fondů orientovaného na startupy.