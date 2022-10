Češi zasednou ve vedení klíčových světových organizací | E15.cz

Ondřej Filip, dlouholetý výkonný ředitel sdružení CZ.NIC spravujícího českou internetovou doménu .cz, se stal historicky nejvýše postaveným Čechem v rámci organizací řídících internet. Od podzimu se jako předseda představenstva začne podílet na šéfování RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre – pozn. red.), jedné z pěti světových organizací spravujících internetové adresy. Tato mezinárodní nezávislá nezisková organizace sídlící v Amsterdamu rozděluje v Evropě, postsovětských zemích a na Blízkém východě takzvané IP adresy nutné pro fungování internetu. Filip získal funkci prozatím na tři roky.

Stal se rovněž jedním ze čtrnácti lidí na planetě držících „klíče od internetu“. Má přístup k trezoru, ve kterém jsou uloženy přístupové údaje k podepisování takzvané kořenové zóny. Ta je jednou z klíčových součástí celosvětového internetu, jež umožňuje propojovat webové adresy s počítačovými servery.

„Dostal jsem důvěru organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers sídlící v Los Angeles – pozn. red.), tedy důvěru lidí, kteří, dá se říci, řídí internet na té nejvyšší úrovni,“ popsal Filip.

Současná předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková byla zase zvolena jedním ze tří místopředsedů organizace BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications – pozn. red.). Jednoročního mandátu se ujme příští rok. Bude se tak podílet na řízení organizace sdružující evropské telekomunikační regulátory, která sídlí v Rize.

Továrkové v lednu končí tříleté funkční období předsedkyně Rady ČTÚ. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s její prací není spokojený a podle informací deníku E15 ji neplánuje znovu jmenovat. Angažmá v organizaci BEREC má být pro Továrkovou také jedním z tahů, jak posílit svojí pozici pro případné znovuzvolení.

ČTÚ se pod vedením Továrkové snaží některé problémy řešit způsoby, které narážejí u Evropské komise. Naposledy chtěl zastropovat ceny, za které mohou mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone nabízet služby virtuálním operátorům. Nepřipravil ale analýzu trhu.

„Jak na jednáních v Česku, tak na schůzkách v Bruselu slýchám negativní reakce na práci Českého telekomunikačního úřadu,“ uvedl Síkela. Továrková na to oficiálně nereagovala.

Síkelově rezortu se podařilo uspět s kandidaturou do Rady Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) sídlící v Ženevě. Toto uskupení je součástí OSN a sehrává důležitou roli v rozvoji telekomunikačních sítí a jejich standardů. Česko v Radě usedne jako jeden z pěti zástupců bloku východní Evropy a severní Asie. Podle náměstka Petra Očka bude možné prosazovat vize rozvoje celé ICT.

Česká republika na zasedání v Bukurešti uspěla i na úkor Ruska, které se do Rady nedostalo. Rusko patří společně s Čínou, Íránem či Běloruskem mezi země, které chtějí rozhodování o fungování internetu a komunikací přenést z mezinárodních organizací typu ITU na jednotlivé státy. To by jim lépe umožnilo pokračovat v cenzuře a dalších omezení.

I to byl důvod, proč Rusko neuspělo ani se svým kandidátem na šéfa ITU. Nad Rashidem Ismailovem, bývalým náměstkem ministra telekomunikací a masových komunikací Ruské federace, v hlasování jasně zvítězila americká kandidátka Doreen Bogdan-Martin, která nahradí Číňana Houlina Zhao. Čína rovněž patří k zemím cenzurujícím internet a v posledních letech se jí v ITU podařilo získat značný vliv.

