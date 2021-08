ČTÚ chce regulovat ceny mobilních dat. Zákazníci můžou ušetřit | E15.cz

Český telekomunikační úřad chce regulovat ceny velkoobchodní ceny mobilních dat. Na podzim dokončí analýzu trhu, která by případnou regulaci mohla umožnit. Na konferenci Information Security Summit to uvedla předsedkyně ČTÚ Hana Továrková.

Regulace by bylo možná v případě, pokud by se ukázalo, že trh není dostatečně konkurenční. Velkoobchodní ceny by chtěl úřad regulovat alespoň tři roky. Slibuje si od toho další pokles cen dat pro koncové zákazníky.

Od roku 2011 do poloviny loňského roku klesla podle Továrkové cena mobilních dat o 88 procent. Přesto Česko stále patří mezi dražší země v rámci Evropy.

Datový tarif využívá ve svém mobilním telefonu podle loňského průzkumu KPMG 64 procent Čechů. Neomezená data však většina nechce, takový tarif si pořídí necelá desetina z nich. Důvodem nezájmu o neomezené připojení je častěji než vysoká cena zejména jeho nevyužití. Cenu jako hlavní překážku pro pořízení neomezeného tarifu zmínilo pouze 17 procent odpovídajících.