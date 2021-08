Mobilní data v Česku patří stále k nejdražším. Změna je v nedohlednu | E15.cz

Velká trojka mobilních operátorů sice průběžně vylepšuje své nabídky datových tarifů, ale tím, že klesají z vysokého základu, jsou v porovnání se zahraničím stále drahé. Vyplývá to z nejnovějších mezinárodních srovnání. Není přitom jasné, kdy a zda vůbec výraznější zlevňování nastane.

V červnu Evropská komise zveřejnila svou pravidelnou zprávu DESI 2020 (Digital Economy and Society Index), jejíž dílčí závěry zcela zapadly. V indexu, který porovnával datové balíčky členských států z roku 2019, skončili Čeští operátoři v oblasti nabídky datových služeb třetí nejhorší. V hodnotících kritériích dostali za svá nabízená portfolia pouze 43 bodů ze sta. Podobně na tom bylo Slovensko, hůře už jenom Kypr. Průměrná hodnota byla 68.

„Zvážíme-li nabídku pouze mobilních datových tarifů, jsou na tom nejlépe Rumunsko, Švédsko a Finsko. Na Kypru, Slovensku a v Česku mají mobilní datové produkty naopak nejdražší,“ píše se ve zprávě o studii, která v každé zemi zkoumala 30 různých datových tarifů včetně těch, které se nabízejí bez volání a SMS jen pro notebooky a tablety. Drtivou většinu zkoumaných tarifů tvoří ty běžné tarify, aby vzorek odpovídal reálnému spotřebnímu koši.

Ve speciálním vydání zprávy pro Česko pak Evropská komise ještě přidala další komentář. „Ceny dat v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Po úpravě o kupní sílu je zde nejlevnější datový balíček s 1 GB a s 30 minutami pro volání za 21 eur. To je zhruba dvojnásobná cena oproti unijnímu průměru,“ píše úřad. V přepočtu na českou měnu jde nyní o zhruba 535 korun.

Některé novější studie jsou k českým operátorům ještě příkřejší. Průzkum britského portálu Cable.co.uk, jehož tvůrci sesbírali data o cenách za loňský rok, jim dokonce přikl druhou nejhorší pozici. Tuzemští experti z oboru však toto šetření na rozdíl od toho unijního neberou příliš vážně.

„I když se situace postupně zlepšuje, je jasné, že v oficiálním mezinárodním srovnání se zbytkem Evropy ještě zaostáváme. Srovnávání nabídek navíc komplikují různé neveřejné a zaměstnanecké tarify, které jsou výraznou součástí českého mobilního trhu,“ hodnotí například bývalý šéf ČTÚ Jaromír Novák.

Podobně to vidí šéfredaktor odborného serveru Lupa.cz David Slížek, podle něhož výrazné zlepšení nelze čekat ani poté, co na trh přijdou noví operátoři. Důvodem je, že loňská aukce kmitočtů pro 5G sítě nepřinesla nezávislého plnohodnotného operátora, jak mnozí doufali. „Noví operátoři sice budou moci nabízet kompletní služby díky poměrně výhodnému národnímu roamingu, ale zároveň to znamená závislost na jednom z dosavadních operátorů. Těžko si tak lze představit nějakou agresivní cenovou politiku,“ míní Slížek. Národní roaming znamená, že menší operátoři mají takový přístup k sítím, aby mohli provozovat mobilní služby napříč celým českým územím a zároveň za ně platí jen nákladové ceny.

Nordic Telecom, který zájem o poskytování mobilních služeb dlouhodobě avizuje, navíc na trh nevstoupí na podzim, jak se dosud očekávalo, ale nejdříve příští rok. Dosud totiž stále vyjednává právě o podmínkách národního roamingu. „Vzhledem k tomu, že jednání stále probíhají, se nebudeme k dalším detailům vyjadřovat. Rádi bychom na trh vstoupili co nejdříve, ale spuštění mobilních služeb není běh na krátkou trať. Zatím počítáme s rokem 2022,“ řekl mluvčí společnosti Nordic Telecom Lukáš Šiml.

Trio velkých mobilních operátorů měnit svou cenovou strategii nehodlá, cena současných mobilních tarifů jim přijde adekvátní. Argumentují například tím, že za dva roky se tarifová nabídka výrazně proměnila a data na jednotku GB postupně zlevňují, což dokazuje i poslední výroční zpráva ČTÚ.

„Naposledy jsme nabídku vylepšili letos v červnu a jednotlivec si tak může neomezený objem dat, volání i SMS pořídit už za 599 korun měsíčně,“ připomíná mluvčí společnosti Vodafone Ondřej Luštinec. Nevýhodou tohoto tarifu je však nízká rychlost internetu. Nejlepším tarifům v Evropě navíc dle odborníků nemůže konkurovat ani cenově.

Ostatní operátoři jsou s novými nabídkami přitom ještě opatrnější. Na svého konkurenta v cenové politice zareagovali zatím pouze slevovými či speciálními balíčky. Ke studii se vyjadřovat chtěli jen okrajově, nebo vůbec.

„Výstupy nezohledňují cenová zvýhodnění v podobě zákaznických balíčků, například Magenta 1 a nezahrnují ani několikaměsíční intervaly, kdy jsme našim zákazníkům nabízeli data zcela zdarma,“ řekla k průzkumu mluvčí T-Mobile Kateřina Mikesková. Společnost O2 nechtěla průzkum hodnotit vůbec, protože se jí data nezdála relevantní.

Otázku vysokých cen mobilních tarifů se už snažila vyřešit dlouhá řádka politiků. Levnější tarify sliboval i premiér Andrej Babiš. K vyřešení má ale podle expertů z oboru stále daleko. Jako ukázka podle nich může posloužit italský trh, kam před třemi roky vstoupil nový hráč, společnost Iliad, a od letošního července tam začal prodávat neomezený tarif se 120 GB dat za v přepočtu 260 korun.