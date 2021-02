ČEZ projevil zájem o Vodafone | E15.cz

Deník Hospodářské noviny přišel se zprávou, že polostátní energetická společnost ČEZ usiluje o koupi české pobočky mezinárodního operátora Vodafone. Řeší se, jaké části byznysu Vodafone by ČEZu dávaly smysl a za kolik. Vodafone potvrdil jednání o „spolupráci“ Rozhodnout by se podle HN mělo do léta.

Energetická společnost již v loňském roce oznámila své plány na vybudování čtvrtého velkého operátora v zemi, dlouhodobě také investuje do internetových optických sítí. V tendru na frekvence pro 5G sítě loni ale neuspěla. Vodafone by mohl být pro ČEZ řešením této snahy.

„Podmínky ČTÚ zvýhodňovaly stávající tři operátory. ČEZ si proto vyhodnotil, že jako nový hráč nemůže přijít na trh. Kdyby si jednoho koupili, tak by to bylo snadnější,“ uvádí zdroj z energetických kruhů, který si nepřál být jmenován.

Vodafone dosud vlastní stejnojmenná globální korporace. ČEZ by ale Vodafone nemusel přímo kupovat, mohlo by se jednat o nějaký typ spolupráce. „Hospodářským Novinám jsme nepotvrdili, že se jedná rovnou o prodeji celé společnosti Vodafone,“ sdělila na svém twitterovém účtu Zuzana Holá, mluvčí operátora Vodafone a dodala, že obě společnosti jednají už delší dobu o možnostech strategické spolupráce.

V současnosti má operátor okolo čtyř milionů zákazníků a ve fiskálním roce končícím loni v březnu vydělal 1,46 miliardy korun. Součástí Vodafonu je i největší tuzemská kabelová síť UPC.

V případě jakékoliv dohody o spolupráci by se na českém telekomunikačním trhu i tak jednalo o jeden z největších obchodů od roku 2013, kdy skupina PPF koupila operátora O2.

Pokud by ČEZ nakonec Vodafone koupil, cena by se mohla pohybovat v řádu nižších desítek miliard korun, odhadují HN. Cena však zatím není určena a obě strany o její výši jednají. O typu strategické spolupráce, koupi a ceny by se mělo rozhodnout do léta tohoto roku.