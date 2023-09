Chrome slaví 15 let. Prohlížeč změní svůj vizuál | e15.cz

Zdá se to neuvěřitelné, ale Chrome už není žádný mladý prohlížeč. Na trh se poprvé podíval před 15 lety. Ve světě internetu je to produkt v pokročilém produktivním věku. První betaverze vyšla 2. září 2008 pro Windows XP a Vista. Druhý jmenovaný operační systém byl na trhu teprve zhruba rok a půl a o Sedmičkách jsme mohli pouze snít. Google narozeniny svého prohlížeče oslaví redesignem.

Není to tak, že by kámen nezůstal na kameni, to ostatně už ani není žádoucí. V červnu jsme nadcházející změny viděli na vlastní oči. Google přepracoval většinu ikon, přidal je také do hlavní nabídky po vzoru Edge. Vlevo na řádku s kartami najdete nabídku pro navigaci mezi weby.

Prostředí prohlížeče se rovněž zvětší a zakulatí. Tím opět připomíná Edge a Operu, která byla nedávno redesignována. Oproti nim Chrome kolem webové stránky nevykresluje rámeček. Vizuální proměna je založena na designovém jazyce Material You. Přibylo i pár položek v hlavní nabídce. Google bude nový vzhled nasazovat v nadcházejících týdnech.

Vedle toho Google předělal Internetový obchod Chrome. Opět se na něm projevil zmíněný designový jazyk. Prostředí používá pastelové barvy, sází na zakulacené rohy a velké prvky. Některé kategorie jsou nové, zejména ta s doplňky s AI a tipy od lidského editora.

Chrome vám od verze 117 řekne, která rozšíření už nejsou dostupná. Informace najdete na stránce chrome://extensions. Není to nepodstatná informace, protože s doplňkem nejspíš nebylo něco v pořádku. Buď byl infikovaný malwarem, nebo porušoval pravidla Obchodu.

Existuje také možnost, že ho stáhl ten, kdo ho v katalogu publikoval. O odebrání z katalogu vám také řekne průvodce pro bezpečnost integrovaný v Chromu.

Google zlepšuje ochranu proti phishingu. Dokonce 60 % phishingových domén podle něj existuje méně než 10 minut. Je proto nutné reagovat pružně. Funkce Safe Browsing kontrolovala navštívené stránky podle lokálního seznamu, který byl aktualizován každých 30–60 minut.

Místo toho bude Chrome kontrolovat aktuální seznam od Googlu, čímž se ochrana zlepší odhadem o 25 %. Nové chování výrobce zavede v nadcházejících týdnech. Od nedávna je Chrome aktualizován každý týden. Na odpočinek se odebrala lišta se staženými soubory. Významné narozeniny neslaví jen Chrome. Google nedávno oslavil 25 let existence.