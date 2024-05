Chatbot využívající umělé inteligence v postranním panelu operačního systému Windows, jak jej znají uživatelé v USA a v dalších zemích, se do Evropy nepodívá. Namísto toho dostanou evropští uživatelé Windows službu Copilot jako samostatnou aplikaci.

Microsoft svou chatovací AI spustil dne 7. února 2023. Subjektivně uplynulo více času, protože novinky do ní proudí pravidelně. Služba se mezitím i přejmenovala z Bing Chatu na nynější Copilot. Loni na podzim Microsoft zahájil první vlnu integrace AI do Windows. V listopadu začala široká distribuce ve Windows 11, později také do Windows 10.

Jenže integrovaná AI do většiny Evropy nepronikla. Microsoft loni v září pouze vágně uvedl, že technologii plánuje postupně uvést na dalších trzích. Jako první ji nabídl ve Spojených státech a v částech Asie a Jižní Ameriky. Později přibylo Spojené království.

Současně platí, že oficiálně je Copilot ve Windows pořád betaverze. Nazývat produkty betaverzemi už není populární, dnes se běžněji používají nálepky jako Preview, což platí také pro chatbot. Podotýkám, že v Evropě včetně Česka je přitom běžně dostupný Copilot na webu nebo Copilot v Edgi. Češtinu na seznamu podporovaných jazyků najdete také.