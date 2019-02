Čtyři miliony dolarů za vteřinu vysílání. Finále Super Bowlu přineslo exkluzivní reklamy | E15.cz

Jedna z nejsledovanějších sportovních událostí na světě. Takové přízvisko jistě má finále v americkém fotbalu, zvané Super Bowl. V letošním roce se na šestý triumf celku New England Patriots dívalo dle odhadů zhruba sto milionů diváků, a tak je čas během herních přestávek velice ceněnou komoditou pro všechna marketingová oddělení. A cena se podle toho odvíjí. Třicetivteřinový spot letos firmy přišel na asi pět milionů dolarů (113 milionů korun). Dovolit si ho mohli jen ti nejsilnější hráči, kteří často sahají až k dvojnásobné stopáži a srší u toho kreativitou. Podívejte se na nejlepší reklamy.

Nejlepší reklama letošního Super Bowlu zkombinovala dvě značky. Americké pivo Bud Light, které by většina tuzemských pivomilců označila za odpornou břečku, a seriál Hra o trůny, jež se s poslední řadou vrátí 14. dubna. Ve spotu dostane rytíř reprezentující modrou pivní lahev pořádně na frak při střetu s rytířem Gregorem Cleganem, alias Horou. Minutová stopáž a drak, tady se opravdu nešetřilo na ničem.

I druhé místo patří reklamě na pivo. Tentokrát Stella Artois oživila dvě kultovní postavy. Carrie Bradshawovou a Big Lebowského. Obě postavy přijdou do restaurace a místo svých oblíbených drinků (koktejlů Cosmopolitan či White Russian) objednají právě výše zmíněné pivo. A co to udělá s personálem a hosty, zjistíte ve videu.