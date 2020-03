Burdž Al Babas: Město duchů se možná otevře turistům | E15.cz

Celý nápad vzešel z hlavy designéra a režiséra Alexandre Humberta. Ten opuštěný areál využil pro svůj krátký film Sleeping Beauties, který představil v rámci festivalu Dutch Design Week. Jeho vize je proměnit turecké město důchů ve vyhledávanou atrakci pro všechny příznivce urbexu či amatérské fotografy. Sami návštěvníci by pak toto místo podle Humberta mohli dále vytvářet tím, že by v prázdných domech mohli malovat či vytvářet různé vzkazy. Vstup do areálu by byl zpoplatněn a vyšel by na 10 euro.

Projekt developerské společnosti Sarot Group měl přilákat především zahraniční investory. Po bankrotu firmy projekt čekal na své dokončení, kterého se však nedočkal. Člen představenstva tureckého developera Sarot Group Mezher Yerdelen uvedl, že hodnota celého projektu činila 200 milionů dolarů, tedy asi 4,5 miliardy korun.

Podívejte se na projekt Burdž Al Babas