Deník E15 získal mezinárodní cenu ve Vídni | E15.cz

European Newspaper Award je evropská novinová cena, jež podporuje výměnu informací o koncepci a návrhu novin a médií v celé Evropě.

Nejde však o jediné ocenění, které brand E15 v poslední době získal. Magazín E15 Premium obdržel i prestižní mezinárodní ocenění The ICMA - International Creative Media Award. To získaly tři redakce z portfolia Czech News Center.

The ICMA je mezinárodní soutěž pro firemní média, knihy, firemní design a časopisy. Do devátého ročníku ICMA se přihlásilo 395 publikací z celkem 18 zemí. V kategorii tištěných časopisů získal magazín E15 Premium za své speciály Chytré stroje a Sámoška 4.0 Award of Excellence.

Soutěž The ICMA byla založena roku 2010 a je organizována The International Editorial-Design and Research Forum z Německa. Také cílem této akce je podporovat výměnu kreativních nápadů na mezinárodní úrovni.