Připravit na start, tři, dva, jedna… Povedené Rallye od vydavatelství Electronic Arts nabízejí spoustu zábavy, o kterou se starají mimo jiné „vytuněné“ vozy Fabia Rally2 evo, Škoda Fabia RS Rally2, ale také Hyundai i20 N či Citroën C3 Rally2 a nespočet dalších. Povětšinou se jedná o takřka dokonalé digitální kopie reálných vozů s důrazem na co nejmenší detail.

Jak se konkrétní model auta může do videoherního světa dostat? „Jsou dva základní přístupy – Škoda je buď v hlavní hře, anebo má vytvořen vlastní prostor. Ve Fortnite a Roblox Škoda vytvářela vlastní světy v rámci platformy, tato možnost je volně otevřená každému,“ vysvětluje mluvčí Škody Martin Ježek. V takových případech tedy nejde o partnerství s hrou. Jiná je situace v případě, že se ve hře objevuje věrný model z produkce jakékoli automobilky.

Prostřednictvím her se Škoda aktuálně snaží hráčům ukázat výhody čistě elektrických vozů. V jedné z nejpopulárnějších her určené pro konzoli PlayStation – v Gran Turismu 7 – si tak mohou hráči vyzkoušet čistě elektrický jednomístný závoďák Škoda Vision Gran Turismo, jenž je inspirovaný historickým modelem Škoda 1100 OHC Spider z roku 1957.

Škoda Auto a další automobilky ve hrách

Škodu Vision pro zajímavost designéři vyvíjeli jinak než sériové auto, u kterého nejprve definují vnitřní prostor a až pak řeší detaily. V případě modelu Vision naopak začali od toho, co je v kokpitu při závodění nejvíce vidět – tedy volantu.

„Benefitem pro Škodu jsou primárně aktivace značky, budování vztahu ke značce a marketingové aktivity spojené buď s kampaněmi, nebo uváděním nových modelů na trh. Přinášet více zábavy – i formou her – do infotainmentu vozu je nyní všeobecný trend,“ dodává Ježek s tím, že Škoda v současnosti prověřuje další možnosti, jak hry využít.

Čistě elektrický závoďák Škoda Vision Gran Turismo inspiroval historický model Škoda 1100 OHC Spider z roku 1957. | Škoda Auto

K nejúspěšnějším herním stu­diím, která na trh chrlí zdařilé simulá­tory aut, patří české SCS Software. Hry vytváří od druhé poloviny devadesátých let a zaměřuje se především na kamiony. Nabízí například tituly Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator nebo World of Truck. Spolupráce mezi herním studiem a automobilovou značkou většinou funguje na bázi poplatku, jejž hradí herní studio za to, že může s oficiál­ním designem a brandem značky pracovat a lákat na něj hráče.

V některých případech může být spolupráce založena i na nefinančním plnění, barteru, z nějž těží obě strany. Jen ve zcela výjimečných případech jde platba opačným směrem, tedy do kasy herního studia. To totiž těží z použití daných automobilových značek více než automobilky. Neznamená to ale, že by značky neusilovaly o to svůj vůz do hry dostat.

Hry jako geniální marketing automobilek

„Vnímání her jako marketingového nástroje se zásadně změnilo v posledních pěti sedmi letech s tím, jak hry rostou na popularitě. Když dnes chceme navázat kontakt, tak nás značky už buď znají, nebo vědí, že vozy jejich konkurence už ve hře jezdí, a oni nechtějí zůstat pozadu,“ popisuje PR manažer SCS Software Dan Němec. Otevřenou spolupráci si pochvaluje například s polskými či německými výrobci, opatrnější jsou podle něj naopak ti američtí. Podniky poskytují detailní data o vozech, zvou vývojáře her do továren, nechávají herní studia skenovat tahače, návěsy, pneumatiky.

Ve hře od SCS Software tak například najdete celou továrnu německého výrobce návěsů Krone. „Fabriku Krone jsme vytvořili do hry, aby měl hráč pocit co nejreálnějšího zobrazení Německa,“ dodává Němec.

K nejúspěšnějším herním studiím, která na trh chrlí zdařilé simulátory aut, patří české SCS Software. Hry vytváří od druhé poloviny devadesátých let a zaměřuje se především na kamiony. | SCS Software

Spolupráce herního studia a automobilky přitom nespočívá zdaleka jen v poskytnutí licence. Moderní hráč je náročné stvoření, které si žádá co nejvyšší míru realističnosti. Jednotlivé produkty – osobní či závodní vozy, kamiony, pneumatiky nebo autorádia – musejí být kromě jiného ve hře správně naceněné, aby hráčovo úsilí odpovídalo jeho zamýšleným nákupům. Vydělat si na běžné autorádio tak zabere nanejvýš pár hodin jízdy, zato nová sada zimních pneumatik si vyžádá i několikatýdenní úsilí.

Hry a přesah na sociální sítě

Prostřednictvím her tak může Krone, Škoda a kterýkoli další výrobce komunikovat s cílovou skupinou, kterou by sám oslovit nedokázal, nebo ji vůbec neznal. „Dnes to jsou teenageři, kdo hraje doma na počítači, ale když budou dokonale znát modely Scania, budou v budoucnu tíhnout k práci v této automobilce mnohem spíš než například v Renaultu. Případně se mohou stát manažery firem a budou ta auta nakupovat,“ dodává Němec.

Jeho slova potvrzuje odborník na marketing Daniel Dočekal. „Je to podobné, jako když se v bondovce objevilo auto, telefon nebo jakýkoli jiný produkt. Byla to skvělá reklama a zajímavé zviditelnění značky,“ říká Dočekal. Zviditelnit se přitom daná značka nemusí pouze tím, že se jejím modelem může hráč svézt. Do her pronikají třeba billboardy a další reklamní plochy. Dobře je to vidět například ve světoznámé hře Football Manager, v níž se během zápasů zobrazují autentické reklamy z reálného světa i na fotbalových stadionech – třeba na čínského výrobce elektroniky Oppo při zápasech Ligy mistrů.

„Navíc se nabízí velký přesah na sociální sítě, protože i hry samotné na nich mají často velký zásah. Značka může ve hrách poskytovat digitální obsah – je-li to svět, kde se jezdí autem, tak klidně auto. Ale může to být také řada dalších věcí – oblečení či nejrůznější předměty. Jako všude to pak vede k emočnímu spojení se zákazníky, budování loajality, firmy získají novou moderní image,“ dodává Dočekal.