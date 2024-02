Zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos a firmy jako Nvidia, Microsoft nebo OpenAI se podíleli na miliardové investici do startupu Figure AI, který vyvíjí humanoidní roboty. Kalifornský startup v rámci nového investičního kola nabral 675 milionů dolarů, v přepočtu téměř 16 miliard korun. Hodnota firmy se tím podle agentury Bloomberg vyšplhala na dvě miliardy dolarů, bezmála 47 miliard korun.

Bezos prostřednictvím své firmy Explore Investments přislíbil 100 milionů dolarů, Microsoft pošle o pět milionů méně a Nvidia polovinu. Společnost OpenAI, tvůrce jazykového modelu ChatGPT, který v jednu chvíli zvažoval akvizici i celé společnosti, přispěla pěti miliony dolarů. K tomu se přidala celá řada dalších významných technologických hráčů, jako třeba Samsung.

Objem investic do startupů v oblasti umělé inteligence a robotiky akceleroval po spuštění chatbota ChatGPT v listopadu 2022. Investoři začali hromadně sázet na jejich překotný růst a dokonce možnost, že by svou velikostí v budoucnu mohli dohnat i nynější technologické obry, píše agentura Reuters. Díky AI se daří i společnosti Nvidia. Ta před pár dny zveřejnila své rekordní výsledky. Ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku vykázala čistý zisk 12,3 miliardy dolarů (287,3 miliardy korun). Rok předtím to bylo jen 1,4 miliardy dolarů. Důvodem je právě zájem o AI a čipy.

Robotika podle serveru Fortune patří k oborům, které jsou rozvojem umělé inteligence nejvíce zasaženy. Čím dál dokonalejší jazykové modely mohou přinést řešení úloh a problémů, na které roboti dosud nestačili.

Figure AI například vyjádřila naději, že jejich stroj, pojmenovaný jako Figure 01, zvládne nahradit lidskou práci u nebezpečných úkonů, které jsou pro člověka nevhodné, a že časem může přispět i k řešení nedostatku pracovní síly.

Na Figure 01 je výjimečné to, jak se učí zlepšovat své schopnosti. Robot se snaží pochopit, jak jednotlivé úkony vykonávají jeho lidští „učitelé“, a když si dovednost osvojí, dokáže ji už replikovat zcela autonomně. V oblasti univerzálních humanoidních robotů jde o revoluční přístup, který by dříve nebyl možný. Vývojáři Figure AI už například zveřejnili video, na němž se robot Figure 01 postupně poučil z vlastních chyb a nakonec uměl uvařit sám kafe z kávovaru.