Dvacet zásadních sdělení pro budoucnost. Pohledy Tonyho Blaira, zakladatele Revolutu či robotky Sophie | E15.cz

Od politiků přes podnikatele po celebrity. Web Summit 2019 přinesl mnoho potravy pro přemýšlení o otevřené budousnosti světa. Web E15.cz byl na místě a níže vybral několik trendů, témat a inspirací, které akce označovaná jako největší světová technologická konference přinesla.

Katherine Maherová, CEO Wikipedia

"Žijeme v krizi důvěry," je přesvědčena Maherová. "Všichni například cítíme dopady globální klimatické krize, nejsme ale ani schopni se dohodnout, jak moc je to vážné, co s tím dělat a jestli je to naše zodpovědnost, nejsme schopni se toho dobrat. Dřív jsme byli zvyklí věřit lidem, které jsme neznali, vědě, které jsme nerozuměli, tomu, že peníze v našich peněženkách mají cenu, že když budeme mít problém a poprosíme o pomoc, dostaneme ji. Jenže dnes nevěříme vládám, médiím, lékařům..." To je podle Maherové v historii civilizace naprosto bezprecedentní situace. Jediným řešením je podle ní další a další hlad po informacích a sdílená znalost, jíž právě Wikipedia může být nositelem.

Pohled ze světa e-koloběžek

Jsme partneři měst, ne jejich nepřátelé, tvrdí Brad Bao, zakladatel start-upu na sdílenou dopravu Lime. "Pomáháme městům s daty a ona podle toho mohou lépe spravovat svou infrastrukturu, plánovat obslužnost. Ostatně máme společný cíl, méně provozu a ekologičnost," tvrdí Bao.

Libra v defenzivě

Oznámení projektu digitální měny Libra od Facebooku přineslo rozporuplné reakce a hodnocení. Podle Kevina Weila, který má Libru a peněženku Calibra ve Facebooku na starosti, to není věc, která se rozšíří tak rychle a automaticky, jako dřív samotná sociální síť. Pro používání Libry nebude potřeba být uživatelem Facebooku, upozornil Weil s tím, že kredibilitu projektu dává velký počet komerčních partnerů. "Může to ale trvat až desetiletí, než se to prosadí," poznamenal Weil. "Bude to řešit třeba efektivitu posílání peněz přes hranice, to se dnes zpoplatňuje jednotkami procent ze zasílaných částek," upozornil Weil.

Tony Blair: Společně proti Číně

Někdejší britský premiér Tony Blair se přednáškami živí. Na Web Summitu jich zvládl několik na různá témata. Jedno z nich se týkalo globální konkurence na poli technologií. Podle Blaira roste vliv Číny a tamních technologických firem. "Evropa a USA by se měli spojit a pracovat společně," řekl. To pak platí i pro regulaci technologií a internetu, která by měla být rovněž koordinována na obou stranách Atlantiku. "Regulace ale musí být správná. Politici jsou jednoduší. To, čemu nerozumí, tak nemají rádi. Co nemají rádi regulují, ale většinou špatně," komentoval.