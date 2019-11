Web Summit 2019: Brusel si posvítí na hejty a fake news | E15.cz

„Online svět zažívá fascinující časy, pokud ovšem technologie slouží. Vidíme i výzvy, které musíme řešit," začala eurokomisařka Věra Jourová svoji prezentaci, v níž se věnovala jak webovému prostředí obecně, tak velkým americkým technologickým hráčům jako Google, Facebook a další.

Jourová je jedním z hlavních představitelů Evropské unie, která se právě tomuto tématu aktivně věnuje. Na Web Summitu představila oblasti, na nichž chce současná komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou intenzivně pracovat.

Přísně na hejt

Podle Jourové je třeba silněji potírat nenávistné komentáře na webu. „To, co je běžné a zakázané v offline světě, musí být nemožné i ve světě online," upozornila Jourová například na případy napadání rasy či vyznání. Dnes mají provozovatelé webů povinnost takové toxické informace smazat. Jednají převážně v souladu s etickými kodexy, které ve spolupráci s jednotlivými národními úřady stvořily. „Německo má ale přímo zákon, Francie to možná hodlá řešit podobnou cestou. Je otázka, jestli by se to nemělo pravit zákonem plošně po celé Evropě," poznamenala Jourová

Další citlivou oblastí je tématika fake news. „Nechci být komisařkou pravdy. Ale i tady chceme být aktivní. Připravujeme akční plán proti dezinformacím. Nyní s vybranými internetovými platformami hodnotíme a analyzujeme rozšíření fake news před volbami do Evropského parlamentu," upozornila Jourová. Podobně chce nová komise v řádu měsíců představit zatím obecný přístup v etických tématech spojených s umělou inteligencí.

Pohled z druhé strany Atlantiku

Zajímavým kontrastem bylo vystoupení Michaela Kratsiose, poradce prezidenta USA Donalda Trumpa v oblasti technologií. „USA uspěly kvůli silné míře svobody. Ti, kteří inovují, pomáhají,“ uvedl Kratsios.

„Spousta technologií vznikla historicky v Evropě, my jsme ale vždy byli schopni je rychle adaptovat. Dnes musíme spolupracovat. A vytvářet správný rámec pro technologické lídry,“ pokračoval s tím, že je sice nutné chránit soukromí uživatelů. „Nemělo by to ale dopadnout jako v Číně, kde stát detailně monitoruje komunikaci a data soukromých osob a ví, co je pro ně nejlepší,“ dodal.

Americké úřady nicméně podobně jako Evropská unie v opakovaných případech šetří například některé kroky sociální sítě Facebook i dalších digitálních gigantů. V tom řada kritiků spatřuje celkově nepřiměřený tlak a ohrožení svobody internetu.