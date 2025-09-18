Trump v Británii: Výjimečná návštěva vyústila v rekordní balík investic od firem jako Blackstone či Palantir
Americké firmy v Británii investují rekordních 150 miliard liber (4,2 bilionu korun), oznámila v tiskové zprávě britská vláda. Na základě těchto investic pak v zemi vznikne 7600 pracovních míst, která kabinet premiéra Keira Starmera označuje za špičková. Příslib investic je jedním z výsledků státní návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii.
Investice směřují mimo jiné do tzv. čisté energie, biotechnologií nebo vyspělé výroby. Částka zahrnuje investici 90 miliard liber v příštích deseti letech od společnosti Blackstone.
Palantir, GSK i Microsoft na návštěvě vydělají
Investiční společnost Prologis přislíbila částkou 3,9 miliardy liber zvýšit své dosavadní investice do biomedicínského komplexu Cambridge Biomedical Campus. Firma Palantir pak investuje až 1,5 miliardy liber v odvětví obranných inovací. Vláda si od toho slibuje až 350 nových pracovních míst.
Současně britské firmy oznámily investice ve Spojených státech. Například farmaceutická společnost GSK investuje v příštích pěti letech v USA téměř 22 miliard liber (617 miliard korun) do výzkumu, vývoje a výroby.
Americká softwarová společnost Microsoft už na začátku Trumpovy návštěvy oznámila, že v následujících čtyřech letech investuje v Británii 30 miliard dolarů (615 miliard korun) do rozvoje technologií umělé inteligence (AI). Součástí plánu Microsoftu je vybudovat v zemi největší superpočítač s více než 23 tisíci vyspělými čipy ve spolupráci se společností Nscale. Z celkové investice této společnosti tvoří polovinu, tedy 15 miliard USD, kapitálové výdaje na výstavbu cloudové infrastruktury a infrastruktury AI v Británii.
Trump ve čtvrtek zakončí státní návštěvu jednáním s premiérem Starmerem. Zatímco její první den se ve středu nesl ve znamení královských poct na hradě Windsor, čtvrtek by měl být věnován politickým tématům.
Trump mluvil o mimořádné poctě
Britský král Karel III. ve středu večer na úvod státního banketu na počest Trumpa ocenil, že se Trump osobně zasazuje za mírové vyřešení konfliktů ve světě. Jeho americký host zase ve své následné řeči označil královo pozvání na již druhou státní návštěvu země za zcela mimořádnou poctu.
Projevy, které oba muži četli u slavnostní tabule obklopené desítkami prominentních hostů, zahájily banket na hradě Windsor, kde Trump s manželkou Melanií a doprovodem strávili celý dnešní den.
Donaldu Trumpovi se dostalo královského přijetí. |
Britský monarcha zdůraznil historické pouto mezi oběma národy, které bok po boku bojovaly v obou světových válkách minulého století.
„Dnes, když tyranie znovu ohrožuje Evropu, stojíme spolu se svými spojenci za Ukrajinou a podporujeme ji,“ pronesl Karel za Trumpova přikyvování. Británie přitom patří k zemím, které se snaží Trumpa přesvědčit k větší podpoře Kyjeva a zesílení tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Trump ve své řeči zahraničněpolitická témata pominul, opakovaně zato chválil Karla i další členy královské rodiny. V projevu, který se na rozdíl od řady jiných jeho vystoupení držel linie předepsané v textu, zmínil také „výjimečný vztah“, který podle něho obě země mají. Zdůraznil rovněž, že je prvním americkým prezidentem pozvaným na druhou státní návštěvu Británie, což označil za „jednu z největších poct svého života“.
Slavnostní banket zakončuje první den Trumpova programu, během kterého se s králem projel v kočáře, zhlédl vojenské ceremonie a uctil památku královny Alžběty II. Ve čtvrtek Trump ukončí svou návštěvu Británie schůzkou s premiérem Keirem Starmerem.