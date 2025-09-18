Když prvenství neznamená selhání: Deset evropských zemí, ve kterých firmy dluží nejvíce peněz
K rozvoji byznysu je čas od času potřeba větší investice, na kterou si firmy musejí půjčovat. Ve kterých zemích dluží firmy nejvíce v poměru k HDP dané země? Zde je žebříček sestavený podle dat Eurostatu, který sleduje výši půjček, úvěrů a vydaných dluhopisů nefinančních společností.
10. Irsko
Irako |
Zadlužení firem v Irsku dosahuje zhruba devíti procent HDP. Ve srovnání s průměrem EU jde o spíše mírnou úroveň, irské podniky se v posledních letech méně spoléhají na domácí úvěrové zdroje a část jejich financování je kryta přímo zahraničními mateřskými společnostmi.
Struktura irské ekonomiky je silně ovlivněna přítomností nadnárodních koncernů, především z oblasti technologií a farmacie. Ty často využívají vlastní kapitál a vnitropodnikové financování místo klasických bankovních úvěrů, což snižuje vykazované zadlužení vůči HDP.
9. Belgie
Belgické hranolky |
Devítiprocetní zadlužení v poměru k HDP mají i belgické firmy. Hodnota tak zůstává na relativně nízké úrovni, zejména v porovnání s dalšími zeměmi v tomto žebříčku. Zadlužení belgických firem zůstává dlouhodobě stabilní, bez výrazných výkyvů v posledních letech.
Belgická ekonomika je silně otevřená a orientovaná na export, přičemž podstatná část firem využívá financování v rámci nadnárodních skupin. To se může promítat i do nižšího objemu domácích úvěrů a dluhopisů vůči HDP.
8. Španělsko
Španělsko |
Španělské firmy dluží podle eurostatu 9,1 desetiny procenta HDP země. Zadlužení se dlouhodobě pohybuje mezi osmi a devíti procenty posledních deset let.
Ve španělské ekonomice má silnou váhu třeba stavebnictví a pochopitelně také turismus a služby, kde se podniky často spoléhají na krátkodobé úvěry. Současná nižší úroveň zadlužení může být známkou toho, že firmy jsou v přístupu k financování opatrnější a více se spoléhají na vlastní kapitál.
7. Finsko
Finsko |
Prvním zástupcem severských zemí v tomto žebříčku je Finsko. Tamní firmy měly loni dluhy ve výši necelých 13 procent HDP. Struktura finské ekonomiky je silně propojená s průmyslem a technologiemi a podniky často využívají bankovní úvěry k finančně náročným projektům.
Díky relativně zdravému bankovnímu sektoru a stabilnímu makroekonomickému prostředí není tato úroveň zadlužení vnímána jako problém. Naopak může odrážet aktivní investiční činnost, která podporuje konkurenceschopnost finských firem na mezinárodních trzích.
6. Portugalsko
Portugalsko |
V Portugalsku loni dosáhlo zadlužení firem necelých 15 procent HDP. Od roku 2010 se zadlužení mírně snížilo, protože podniky tehdy čelily výrazně vyšší úvěrové zátěži spojené s hospodářskou a dluhovou krizí.
V portugalské ekonomice dominují hlavně služby a turismus, ale také menší průmyslové podniky, které jsou často závislé na bankovním financování. Současná úroveň zadlužení je poměrně vyrovnaná. Není extrémně vysoká, ale stále zůstává citlivá na vývoj úrokových sazeb.
5. Nizozemsko
Nizozemsko |
Zadlužení firem z Nizozemska loni přesáhlo 16 procent HDP. V posledních letech se jeho hodnota zvyšuje, což může dokazovat například vyšší aktivitu nadnárodních firem, které v zemi působí.
Tyto firmy často využívají Nizozemsko jako finanční uzel. Zadlužení tak odráží nejen potřeby domácích firem, ale také účetní a daňové strategie globálních skupin. Z pohledu finanční stability země však nejsou aktuální hodnoty vnímány jako problém, protože část závazků je spíše technického charakteru a není přímo spojena s domácí ekonomikou.
4. Norsko
Jednou ze severských zemí v tomto srovnání je Norsko. |
Další severskou zemí v tomto srovnání je Norsko. Dluhy tamních firem činily podle Eurostatu 20,5 procenta HDP. Norský firemní sektor využívá dluhové financování především v souvislosti s kapitálově náročnými investicemi, zejména v ropném a plynárenském průmyslu, který má v jeho ekonomice klíčovou roli.
Zadlužení firem je tak do značné míry odrazem energetického zaměření země, kde je potřeba dlouhodobého kapitálu pro těžbu a infrastrukturu. Stabilní příjmy z exportu ropy a plynu snižují rizikovost tohoto dluhu, přestože celková čísla působí vysokým dojmem. Norská ekonomika má navíc k dispozici silné státní fondy a dobře fungující finanční systém, což tlumí případné negativní dopady vyšší zadluženosti podniků.
3. Švédsko
Švédsko |
Přes 22 procent HDP dlužily loni firmy ve Švédsku. Podniky využívají jak bankovní úvěry, tak i dluhopisy, což podle analytiků odráží rozvinutost švédského finančního trhu a dobrou dostupnost kapitálu pro podnikatelský sektor.
Švédská ekonomika je vysoce průmyslová a orientovaná na export, což vyžaduje rozsáhlé investice do technologií, výzkumu a rozvoje. Vysoké zadlužení proto souvisí s potřebou financovat růst a inovace, nikoliv jen s krátkodobou spotřebou.
2. Francie
Francie |
Ve Francii činil dluh firem přes 23 procent HDP. Tamní firmy dlouhodobě patří k těm, které se v Evropě nejvíce spoléhají na externí financování. Významnou roli hraje jak bankovní sektor, který poskytuje stabilní úvěrové zdroje, tak i kapitálové trhy.
Vysoké zadlužení ale také znamená vyšší citlivost podniků na vývoj úrokových sazeb a hospodářský cyklus. Na druhou stranu robustní finanční trh a podpora ze strany státu vytvářejí prostředí, ve kterém je vysoká úroveň závazků zatím považována za udržitelnou.
1. Lucembursko
Lucemburská vlajka |
Největší zadlužení firem vůči HDP mělo loni Lucembursko. Tamní firmy dlužily podle Eurostatu 39,5 procenta HDP, což je zdaleka nejvyšší hodnota mezi sledovanými zeměmi. Takto vysoká hodnota odráží specifickou strukturu lucemburské ekonomiky, protože malý stát hostí velké množství zahraničních holdingových a finančních společností.
Vysoká čísla proto nelze interpretovat jako vyloženě špatný výsledek. Jde spíše o důsledek mezinárodních daňových a organizačních struktur, díky nimž jsou v Lucembursku evidovány obrovské objemy podnikových závazků. Pro finanční stabilitu země to nepředstavuje riziko, protože většina těchto dluhů je součástí aktivit nadnárodních koncernů a je kryta v rámci jejich globálních bilancí.