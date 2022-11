Elon Musk probudil Mastodona. Decentralizovaná sociální síť zlákala uprchlíky z Twitteru | E15.cz

Někteří lidé začali hledat alternativu Twitteru bez Elona Muska a narazili na Mastodona. Ten podle obrázků vypadá jako sociální síť s modrým ptáčkem ve znaku, ale v jádru jde o úplně jinou filozofii, jak propojovat lidi a jejich názory. Musk rád Twitter přirovnává k velkému digitálnímu náměstí. Mastodon je pravý opak. Spíš by šel přirovnat k ostrůvkům, které se navzájem propojují optickými kabely a mosty. Kdokoliv si může vytvořit vlastní ostrov a zavést na něm svá pravidla. Vítejte v něčem, co se nazývá fediverse.

Jde o složení slova federace a universe (vesmír). Cílem Mastodonu je na rozdíl od Twitteru a Facebooku decentralizace. V tom připomíná třeba bitcoin. Nikdo tedy Mastodon koupit nemůže, což je po Muskově řádění uvrhajícím Twitter do nejistoty pro mnohé lákadlem. Mastodon vyvíjí komunita a novou instanci, jak se ony pomyslné ostrovy nazývají, může založit každý. Je jedno, jestli jste tam sami či se stovkami tisíc lidí. Sledovat i tak můžete kohokoli. Tedy až na drobné výjimky, když se jednotlivé instance a uživatelé navzájem blokují.

Vše je ale ještě složitější. Neexistuje pouze Mastodon jako „alternativa Twitteru“. Máme tu i fediverzovou verzi Instagramu, Facebooku, Spotify i YouTube. A opět můžete obsah sledovat napříč platformami.

Na Mastodonu po nejistotě kolem Twitteru vzniklo několik českých instancí. Největší je MastodonCzech od týmu z vydavatelství Internet Info, který mimo jiné provozuje i server Lupa.cz. Česká komunita za několik dní vyrostla o tisíce, což ukazuje tady veřejně přístupná statistika od skupiny Nolog.cz. To se zdá zanedbatelné oproti twitterové populaci. Podle velmi odvážných odhadů je českých a slovenských uživatelů dokonce přes milion. Spíše to ale budou stovky tisíc. Na Mastodon nyní ale neemigrovali pouze geekové a aktivisté upozorňující na rizika big techu a moci v rukou jednoho miliardáře.

Co je metaverse?

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Velká část se nyní rekrutovala z řad novinářů a zajímavých lidí z veřejného prostoru. Někteří z nich měli na Twitteru i stovky tisíc sledujících. Jen pro ilustraci: Účet má na Mastodonu nejen Jindřich Šídlo, Martin Veselovský, ale i třeba Pastoral Brothers, kteří šli 17. listopadu na pozvání organizátorů v čele masového průvodu za demokracii. Svobodnou platformu zkusili a používají zkrátka lidé, kteří mají moc přitáhnout další, pokud se tam zabydlí a budou pro Mastodon tvořit obsah. Twitter mimo jiné vyrostl díky tomu, že se často citoval ve zpravodajství a objevovaly se na něm zajímavé informace. Jen prázdné účty nic neznamenají.

Zájem o Mastodon je celosvětový. Vznikla i řada odborných instancí, které sdružují podobné skupiny lidí a profese. Třeba journa.host je výhradně pro novináře a správci ověřují, jestli žadatel o registraci splňuje podmínky. Některé instance si založila pro sebe a své zaměstnance i samotná média. Za příklad se nejčastěji uvádí Texas Observer. Objevují se instituce jako český Úřad vlády či orgány Evropské unie. Ty v budoucnu mohou teoreticky operovat na vlastních serverech a mít tak nad svými účty větší kontrolu.

Zájem o Mastodon přichází ve vlnách až podezřele přesně kopírujících Muskovy kroky, které vrhají Twitter do nejistoty. Vidíme výrazný výkyv například ve chvíli, když došlo k masivnímu propouštění či k ultimátu, že kdo nechce pracovat na Twitteru 2.0, má odejít.

Jen za poslední týden celosvětová data ukazují příchod více než 600 tisíc nových uživatelů. Tisíce účtů přibývají každou hodinu. To je úctyhodné číslo na to, že otevřená platforma nemá žádnou marketingovou divizi a šíří se přes komunitu a šeptandou.

Komfort za svobodu

Připojení na Mastodon může být pro řadu uživatelů kvůli jeho decentralizaci matoucí. Nestačí se pouze zaregistrovat jako na Twitter a Facebook a už nic neřešit. Hned v úvodu je zájemce postaven před důležité rozhodnutí, jakou si zvolí domovskou instanci. Tuhle volbu se nevyplatí podceňovat, neboť může zkazit první dojem z nové platformy.

Když instance běží na poddimenzovaných serverech, začne být pomalá a uživatele trápí výpadky. To se stávalo i na té největší mastodon.social se stovkami tisíc účtů, kterou provozují samotní tvůrci. Instance dokonce v největších vlnách musela omezovat registrace, aby nápor ustála.

Dalším zásadním faktorem je důvěra v administrátory. Ti totiž mohou vidět vaše soukromé zprávy. To je sice stejné jako u Twitteru, ale velké firmy mohou mít nastavené bezpečnostní procesy, aby toho nikdo nemohl zneužít. Také jsou pod větším dohledem úřadů. U malých serverů provozovaných nadšenci ale taková kontrola může úplně chybět. Stejně tak se může stát, že správci svou instanci špatně zabezpečili a hesla uživatelů budou v nebezpečí.

VIDEO: Elon Musk přišel do sídla Twitteru s umyvadlem

Video se připravuje ... • VIDEO Elon Musk

Rizikem také je, že když server administrátoři zničehonic vypnou a smažou, přijdete o svůj účet a data. Vlastně se trochu jedná o obdobu toho, co známe ze světa kryptoměn. Některé projekty velmi bolestivě krachly. Je to cena za decentralizaci, kterou možná zaplatí i někteří uživatelé Mastodonu. Naštěstí není problém mezi servery přecházet a vzít si s sebou i své sledující a sledované. Vaše příspěvky ale nejspíše zmizí bez možnosti obnovení.

Otázka se vznáší i nad stylem moderování obsahu. Došlo například k incidentu, kdy administrátoři instance spravované tvůrci Mastodonu zablokovali účet kanadské novinářky Erici Ifillové. Případ je pikantnější, protože Ifillová neporušila pravidla, jen se kriticky vyjadřovala k platformě.

Poté co se případ rozmázl, se zakladatel sociální sítě Eugen Rochko omluvil a uvedl, že šlo o chybu, za kterou mohl lidský faktor. Každopádně to ukazuje, že podobné incidenty budou hodně sledované a Mastodon stejně jako Twitter či Facebook může řešit řadu etických problémů spojených s moderováním obsahu. Pravidelně se budou objevovat unikátní situace, které nejsou černobílé, ale administrátoři k nim budou muset zaujmout nějaké stanovisko. Dobrou zprávou je, že vždy můžete přemigrovat jinam.

Jedna zeď nestačí

Dobrý výběr instance může zlepšit váš komfort. V Mastodonu aktivně pozorujete hned tři zdi. Jedna reprezentuje kontakty, které sledujete. Tak funguje třeba Twitter, když si odmyslíme reklamy a algoritmem doporučené příspěvky. Další reprezentuje vaši instanci. Díky tomu se dá vyfiltrovat úzce specifikovaná komunita. Představte si třeba, že jste fanoušci fotbalového týmu a založíte si spolu mastodoní instanci. Většinu času můžete trávit třeba jen čtením zdi, kam píše místní komunita. Kdo chce sledovat kamaráda z instance jiného fotbalového týmu, má možnost a ostatní tím neobtěžuje.

Třetí zeď je federovaná. Jsou na ní příspěvky napříč jednotlivými komunitami. Často se vybírají z toho, co sledují lidé ve vaší instanci. Není totiž možné vidět vše najednou. To by se vám za sekundu načetly tisíce příspěvků. Jednotlivé instance jsou trochu jako inkoustové skvrny na ubrousku. Rozpínají se a mísí s dalšími. Proto u nových instancí může být federovaná zeď trochu prázdná a s menším množstvím obsahu než na obřích serverech se stovkami tisíc uživatelů.

Mastodon se pak od Twitteru liší i funkcemi. Nemůžete třeba boostnout (obdoba retweetu) s komentářem. Podle zakladatele Eugena Rochka tím brání toxicitě prostředí. Hodně lidí funkci třeba na Twitteru využívá k zesměšňování oponentů či kritice. Proti takovému názoru se objevily ale i námitky. Podle technologické novinářky Taylor Lorenzové je více toxicity vždy stejně v komentářích pod příspěvkem.

Obecně chce být Mastodon pro uživatele bezpečným místem. K příspěvkům jde dávat varování, že se jedná o obsah, který vás může třeba vyděsit či naštvat. Využití této funkce je na uživateli, ale komunita je s funkcí zvyklá pracovat a někdy ji využívá i velmi kreativně. Když mi někdo v komentáři oponoval, označil ho jako oponentní názor a já si mohl rozmyslet, zda ho chci rozkliknout. Stejně tak jde funkce využít pro vtip. Třeba že zobrazení fotek z dovolené může vyvolat touhu cestovat.

Zkrátka existuje více možností, jak svůj obsah komponovat. Na to vám Mastodon poskytuje prostor 500 znaků na příspěvek, který pomůže k vyjádření i složitějších myšlenek. Twitter má pouze 260 znaků. Mastodon také umožňuje editovat příspěvky či pro instanci vytvořit vlastní sadu smajlíků. Renesanci tu zažívají také hashtagy, které se ukazují jako nejužitečnější nástroj pro orientaci v propleteném fediverzu.

Bez nečitelného algoritmu

Algoritmy sociálních sítí jsou citlivým tématem. Doporučují vám obsah, který vás zajímá, a díky tomu na službě trávíte více času. Zobrazí se vám více reklam a tak podobně. Jenže se tahle snaha občas zvrhává v doporučení příspěvků plných kulturních válek, které vyvolávají umělé konflikty. To má zásadní vliv na toxicitu diskuzí. Mastodon tohle nedělá. Doručuje vám obsah, který sledujete v době, kdy byl publikován. Existuje i výběr zajímavých příspěvků, ty se vám ale zobrazují ve speciální kategorii, kterou nemusíte využívat. Lajky – na Mastodonu vyobrazené hvězdičkami – neslouží k tomu, aby se zvýšil dosah příspěvku. Také neslouží k tomu, aby se systém naučil, co vám má doporučovat za obsah. Je to pouze signál autorovi, že vás jeho příspěvek zaujal.

Četl jsem názory, že současná vlna kolem Mastodonu připomíná tu kolem Clubhousu. To byla sociální síť, která umožňovala vytvářet virtuální konference. Nakonec ji okopírovala konkurence a Clubhouse se dostal na okraj zájmu. Mastodoní příběh je ale jiný, neboť nestojí pouze na jedné inovativní funkci.

Po převzetí Twitteru Elonem Muskem se ukázalo, že moc alternativ k aplikaci s modrým ptáčkem neexistuje. Mastodon je roky vyvíjená a vyspělá platforma, které se proto nyní dostalo větší pozornosti, než v kterou kdy komunita doufala. To ukazuje i nepřipravenost na velké vlny nových uživatelů. Někteří starousedlíci špatně snášejí tlak a rychlé změny, které se na platformě kvůli nově příchozím dějí. Kultura uživatelů Twitteru a Mastodonu je malinko jiná. Na platformě s prehistorickým slonem se tolik nenosila třeba sebeprezentace a snaha mít co největší dosah u příspěvků.

I když Mastodon nemusí uspět jako masová platforma pro celý svět, zvedá důležité otázky ohledně fungování zavedených sociálních sítí. Miliony lidí okusily, jaké je to používat platformu bez agresivního algoritmu a jaké nebezpečí hrozí, když excentrický miliardář promění sociální síť ve své pískoviště, které se chaoticky mění před očima.