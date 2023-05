Evropa postaví továrny na čipy za bilion korun | e15.cz

V Evropě se chystají nebo už začaly investice do čipových továren a přidružených designerských polovodičových center přesahující 37,5 miliardy eur, zhruba 887 miliard korun. Ukazují to propočty E15 vytvořené na základě investičních záměrů společností a dat Evropské komise. Celková částka by se měla o další sumy zvýšit. Miliardy korun proudí také do Česka.