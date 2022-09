Evropští regulátoři si vybrali úhlavního nepřítele: Google | E15.cz

Ač to trvá skoro stejně dlouho jako proces s Davidem Rathem, zdá se, že se Evropské komisi konečně zadaří na poli regulace technologických gigantů. Minulý týden Tribunál soudního dvora EU potvrdil, byť lehce sníženou, pokutu ve výši sto miliard korun pro americký Google za porušování pravidel hospodářské soutěže. Po letech snah, jejichž symbolem je dánská eurokomisařka Margrethe Vestagerová, se zdá, že by se evropským regulátorům konečně mohlo podařit tvrdě si došlápnout na americké technologické giganty, o jejichž příliš silné pozici na trhu se v posledních měsících mluví čím dál více.

Spor mezi evropskými regulátory a Googlem započal už před sedmi lety. Tehdy úředníci Evropské komise přišli s názorem, že Google předinstalováním aplikací do chytrých telefonů s operačním systémem Android porušuje pravidla hospodářské soutěže. Jednalo se zejména o prohlížeč Chrome a vyhledávač. Vážnost výtek následně Evropská komise podpořila o tři roky později, když Google potrestala nejvyšší pokutou v historii evropské regulace a to částkou 4,3 miliardy dolarů (v tehdejším kurzu zhruba 125 miliard korun). Google pochybení odmítá, a naopak tvrdí, že díky Androidu mají naopak všichni více možnosti, nikoli méně.

Americký gigant měl své praktiky nahradit a zčásti tak učinil, když v roce 2020 začal nabízet uživatelům telefonů s Androidem i prohlížeče od konkurence. To sice evropští regulátoři přivítali, nicméně to neshledali jako dostatečnou nápravu. Soud nyní snížil částku o zhruba 200 milionů dolarů, nicméně i tak musí Google zaplatit přes 100 miliard korun. Americká společnost zatím neuvedla, zda se odvolá k vyšší soudní instanci.

Proti Googlu dlouhodobě vystupují konkurenti, například alternativní vyhledávač DuckDuckGo nebo Microsoft, který provozuje vyhledávač Bing. V nedávné době se ovšem přidal i český Seznam, který v minulém roce oznámil, že podá žalobu na Google a bude požadovat náhradu škody ve výši 10 miliard korun.

„Vývoj v roce 2020 ukázal, že nápravná opatření nemají ve své aktuální podobě dostatečný vliv na narovnání trhu, který Google roky narušoval svým protisoutěžním jednáním. Je zřejmé, že chování společnosti Google v minulých letech bude mít na trh mnohem větší a dlouhodobější dopady, než se původně očekávalo. Do výše žalované částky tak nyní můžeme zohlednit data o reálných dopadech jednání Googlu i za celý rok 2020, která ještě loni v prosinci nebyla k dispozici,“ vysvětlovala tehdy mluvčí společnosti Aneta Kapuciánová důvod, proč původní částku Seznam ještě navýšil.

Že se nejedná o pouhou bouři ve sklenici, ale o skutečně dlouhodobé komplikace pro Google, ukazuje i fakt že celkově už EK potrestala Google částkou přesahující osm miliard dolarů. Deník The New York Times hodnotí přístup EK jako „nejagresivnější“ regulatorní dohled na celém světě.

Evropa se tak pomalu probouzí, jelikož nástup novodobých technologických firem, ke kterému došlo už před více než 15 lety, na svém začátku výrazně zaspala. Až letos se finišuje důležitá legislativa, Akt o digitálním trhu a Akt o digitálních službách, která přizpůsobí evropské právo technologickým firmám. A jak se ukázalo u celé řady evropské legislativy, EU často nastavuje směr, kam se právo v nových oborech ubere. Výsledky regulace technologických gigantů v EU tak nejsou pouze lokálním strašákem pro Google a spol., ale potenciálně globálním problémem, který může ohrozit jejich růst.

Výběr z internetu 🌍

Adobe a Figma. Adobe, které má většina lidí spojených s PDF editorem nebo s grafickým editorem Photoshop, vyrazilo na nákupy a koupilo společnost Figma. Ta poskytuje nástroje ke spolupráci při navrhování mobilních aplikací a webových stránek. Adobe tak pokračuje ve své dlouhodobé strategii pohlcování menších softwarových firem, které integruje do svých struktur. To se zatím ovšem s nástroji od Figmy prý nestane, společnost by měla fungovat nezávisle.

TikToku dochází čas. Ač Donald Trump už není v Bílém domě, tak se zřejmě blíží doba, kdy se američtí zákonodárci více zaměří na regulaci TikToku, odhaduje novinář Casey Newton, který technologické odvětví dlouhodobě sleduje. Nejstahovanější aplikace na světě tak zřejmě bude čelit stejným tlakům, jaký je v současné době vyvíjen na americké technologické giganty v čele s Facebookem. U TikToku to přitom bude o to silnější, jelikož se jedná o původně čínskou platformu a mezi Spojenými státy a Čínou v této době roste napětí.

Amazon zavírá sklady. Během pandemie Amazon vsadil na agresivní taktiku a otevíral sklady po celých Spojených státech. Snažil se zaplnit volná místa, což se ovšem nyní ukazuje jako chybné. Poptávka ochladla, Amazon tak zavírá některé sklady a také odkládá otevření nových. Mezi lety 2019 a 2021 americký gigant skladovou plochu téměř zdvojnásobil.

TikTok zkopíruje BeReal. Nejen Instagram, nyní se snaží o „inspiraci“ u populární aplikace BeReal i čínský TikTok. Momentálně testuje funkci Now, která stejně jako u BeRealu uživatele vyzve jednou za den, aby vyfotili přední a zadní kamerou v jeden moment to, co právě dělají. Situace se tak otáčí, dosud byl TikTok zvyklý na to, že byl kopírován konkurencí.