Exodus ze Silicon Valley pokračuje. Oracle se stěhuje do Texasu | E15.cz

Hned několik amerických technologických korporací opustilo v poslední době tradiční sídla v kalifornském Silicon Valley a přestěhovalo se do levnějšího státu Texas. K novému trendu se naposledy připojila společnost Oracle miliardáře Larryho Ellisona, jak upozornila agentura Bloomberg . Velké firmy mají k odchodu ze Silicon Valley hlavně ekonomické důvody. Sanfranciský záliv však podle expertů o své výsadní postavení v byznysu a technologiích jen tak nepřijde.

Společnost Oracle oznámila, že své ústřední sídlo přestěhuje z Redwood City v Kalifornii do texaského Austinu. Korporace přitom patří k zakládajícím členům proslulého centra byznysu. V Silicon Valley sídlila od roku 1977.

Druhý největší výrobce softwaru na světě tvrdí, že Texas nabídne jeho pracovníkům větší flexibilitu. „Mnoho našich zaměstnanců si bude moci vybrat, kde chce mít kancelář nebo pokračovat v práci z domova, ať už trvale, či na částečný úvazek,“ uvedla společnost. Oracle zaměstnává kolem 135 tisíc lidí.

Důvodů je však více než jen snazší dojíždění do práce. Jedním jsou třeba výrazně nižší daně, a to zejména pro bohaté jednotlivce. Zatímco v Texasu se neplatí daň z příjmů fyzických osob, Kalifornie má jedny z nejvyšších daní z příjmů v celých Spojených státech. Osoby s nejvyššími příjmy tam odvádějí až 12,3 procenta. Spoluzakladatel a šéf Oraclu Larry Ellison je jedenáctým nejbohatším člověkem planety.

Možná republikánská stopa

Svou roli mohla při rozhodování Oraclu sehrát i politika. Ellison je dlouholetým příznivcem republikánského prezidenta Donalda Trumpa, který je v Texasu mnohem populárnější než v převážně demokratické Kalifornii. Vedení Oraclu rovněž v posledních letech často kritizuje své mladší rivaly a technologické giganty, například majitele Googlu Alphabet, kteří udávají směr v současném Silicon Valley.

Texaský republikánský guvernér Greg Abbott rozhodnutí Oraclu uvítal. „Texas je skutečně zemí pro podnikání, pracovní místa a příležitosti. Nadále budeme lákat ty úplně nejlepší,“ napsal Abbott na Twitteru.

Agentura Bloomberg přitom připomněla, že společnost se začala obracet ke Kalifornii zády již v roce 2018, kdy v Austinu otevřela kampus určený pro deset tisíc mladých zaměstnanců. Loni též přesunula svou každoroční konferenci OpenWorld ze San Franciska do Las Vegas.

„Jedinečná příchuť“, která působí

Kromě Oraclu se do Texasu minulý týden přestěhoval také miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk. Chce se tam soustředit na své velké vesmírné projekty. Ještě před Muskem oznámil stejný záměr jeden z největších světových výrobců informačních technologií – firma Hewlett-Packard. Další bývalý rezident ze Sanfranciského zálivu bude nově sídlit v texaském Houstonu.

Prominentní technologické korporace ze Silicon Valley však na příznivější ceny a podmínky pro podnikání neláká jen Texas. Softwarová společnost Palantir Technologies letos vyměnila Kalifornii za coloradský Denver. Mnohé další firmy, například Blumberg Capital, našly svou „zemi zaslíbenou“ v Miami na Floridě.

Mohlo by to vypadat, že se byznysové centrum v Kalifornii začíná rozpadat, ale podle Phila Mahoneyho ze společnosti Newmark, jenž pracoval v Silicon Valley více než třicet let, se Sanfranciský záliv o svou budoucnost obávat nemusí. „Nikde není psáno, že Silicon Valley má přirozené právo na všechny velké technologické firmy. Má ale speciální příchuť, kterou žádné jiné místo dosud nedokázalo napodobit,“ domnívá se Mahoney.