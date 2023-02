Facebook vyhrál soudní spor s americkou vládou kvůli české hře Beat Saber | E15.cz

O sporu FTC a Mety jsme v E15 informovali. Federální úřad podnik vinil z možného porušení hospodářské soutěže a snažil se zablokovat odkup startupu Within Unlimited.

Within vyvíjí fitness aplikaci pro virtuální realitu. Meta sama plánovala vstup do fitness VR. Podle informací deníku E15 měla vytvořit speciální cvičící verzi české hry Beat Saber. Tu už ostatně řada hráčů jako nástroj pro pohyb používá. V Beat Saberu se do rytmu hudby pomocí světelných mečů rozsekávají letící kostky a navíc je nutné se jim vyhýbat. Hráči se na fórech typu Reddit chlubí, kolik kilo díky pravidelnému hraní Beat Saberu shodili.

Čísla Beat Saberu naznačují potenciál trhu ve fitness VR. Beat Games ve fiskálním roce 2021 utržila 2,3 miliardy korun, meziročně o téměř o miliardu více, a to pouze s dvaadvaceti zaměstnanci.

Akcie Mety reagovaly na soudní výsledek ještě před zveřejněním výsledků společnosti za čtvrté čtvrtletí loňského roku, kdy se firmě meziročně snížil čistý zisk na 4,65 miliardy ze 10,29 miliardy dolarů, růstem o solidní jednotky procent. Následné zveřejnění nebývale pozitivního výhledu pro první kvartál tohoto roku dokonalo rallye titulu v neobchodní fázi burzy - ve čtvrtek v poledne už byla jejich cena 183,99 dolaru, mezidenně vyšší o více než 20 procent.

Plány překlopit český výtvor směrem k fitness byly zrušeny poté, co Meta oznámila záměr koupit specializovaný Within. To byl pro FTC červený hadr, komise se totiž začala obávat vznikajícího monopolu ve VR.

„Meta již má inženýry se schopnostmi umožňujícími jak rozšíření Beat Saber na fitness, tak vytvoření specializované fitness aplikace pro VR od nuly,“ napsal regulátor. „Koupě společnosti Within nebyla jediným způsobem, jak mohla Meta rozvinout výrobní kapacity a odborné znalosti potřebné k vytvoření prémiového fitness zážitku ve VR.“

Within Unlimited se zároveň připravovala na vstup Mety na rodící se trh a akvizice dle FTC měla sloužit k potlačení potenciální konkurence. FTC dále uvádí, že trh s aplikacemi pro VR je už teď výrazně omezený. Meta totiž koupila společnost Oculus vyvíjející nejrozšířenější VR brýle, zejména Quest. Provozuje také hlavní obchod s aplikacemi pro VR. Oculus Quest Store má ve VR podobnou pozici jako Apple App Store nebo Google Play Store v oblasti mobilů.

Soud v kalifornském San José ale situaci vidí jinak. Meta Platforms získala jeho souhlas ke koupi Withinu. Soud také zamítl žádost FTC o předběžné opatření na blokaci transakce. Ta se ještě týden nemůže uskutečnit, protože FTC běží lhůta na odvolání se. Úřad situaci odmítl komentovat, stejně jako Meta. Společnost na začátku sporu pouze vzkázala, že je případ „založen na ideologii a spekulacích, nikoli na důkazech.“ Slyšení, během kterého byl předvolán i Mark Zuckerberg, trvalo dva měsíce.

Rozhodnutí může vlít trochu pozitivní energie do žil Microsoftu, jenž se snaží za 69 miliard dolarů koupit videoherní podnik Activision Blizzard. FTC se transakci rovněž snaží zablokovat, opět kvůli údajnému dominantnímu postavení.

FTC v podobných případech koná dle představ prezidenta Joea Bidena. Ten jako předsedkyni FTC jmenoval Linu Khan, aby se více zaměřila na monopoly, zejména ty technologické. Podobnou „razii“ v posledních dvou letech dělala Čína, která se rovněž obávala velké moci několika IT gigantů typu Tencent a Alibaba.

Meta Platforms v posledních dvou letech VR a metaverza investovala 31 miliard dolarů, zhruba 732 miliard korun. Zuckerberg plánuje další masivní investice, včetně lobbingu a legislativy. Štěpán Soukeník působící v centrále ve Varšavě se například před pár dny stal evropským vedoucím pro „policy experiences“ v této oblasti. „Převážná část bude metaverse, rozšířená realita, VR, mixovaná realita, ale také umělá inteligence a pár dalších technologií a oblastí, kde je Meta aktivní,“ uvedl.