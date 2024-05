Farmy na lajky mají zajistit příjmy ze sociálních sítí. Kde jsou a jak fungují?

Dosah – to je zaklínadlo sociálních sítí, online marketérů a influencerů. Stoupající počet zobrazení nebo interakce s příspěvkem u běžného smrtelníka vyvolá nadšení, v prostředí online byznysu ale rozhoduje o výdělcích. Není proto divu, že jsou ke zvyšování dosahu hojně využívány neetické a často také nelegální praktiky.

Šedá zóna

Standardní dosah můžeme nejjednodušeji rozdělit na organický a placený. První z nich vzniká spontánně: pokud publikujete na Instagramu povedený příspěvek, může se rozjet lavina lajků či komentářů, což vede algoritmy Instagramu ke zvýhodnění příspěvku a častějšímu zobrazení v nechronologických feedech.

Naopak za placený dosah jeho autor musí platit nejčastěji v podobě tzv. PPC (pay-per-click), kdy Facebooku, Googlu či TikToku zaplatí pokaždé, když na takový příspěvek uživatel klikne. Nastavení těchto PPC kampaní a jejich parametrů je samostatné odvětví online marketingu, které má za úkol nejen zvýšit povědomí o značce, ale především přivést návštěvníky na stránky zadavatele reklamy.

A pak tu máme dosah, který je generovaný uměle, mnohdy za hranicí zákona. Nejčastěji se tak děje v asijských státech, kde ve velkém novodobí farmáři najednou ovládají desítky telefonů a generují na nich umělý provoz na sítích – ať už těch sociálních, nebo v rámci reklamních platforem. Mezi služby těchto farem patří sledování videí, komentování příspěvků na sítích nebo již zmíněné lajkování. Všechny tyto interakce s obsahem mohou jednoduše vygenerovat větší dosah příspěvků, který následně začne růst i organicky.

I pro konkurenční boj

Ať už jde o hromadné sledování videí na YouTube, nebo komentování příspěvků na Instagramu, vždy jde především o kladné interakce s obsahem, který vytvořil klient farmy. Stejně tak ale tyto společnosti nabízí služby, které mohou poškozovat konkurenci v online prostoru. A nemáme tím na mysli psaní nenávistných příspěvků, jde to i trochu rafinovaněji.

Jak už bylo zmíněno, při PPC kampaních platí klient v okamžiku, kdy uživatel klikne na jeho reklamu. Všechny platformy při založení nové reklamní kampaně umožňují nastavit i její rozpočet tak, aby klienta jedna kampaň nezruinovala. Pokud tedy například bude Facebook chtít za jedno kliknutí na reklamu 0,5 $ a klient si nastaví limit jedné kampaně na 1 000 $, rozpočet se vyčerpá po dvou tisících kliknutí na tuto reklamu.

Jak vypadá nečestný konkurenční boj, je už docela jasné – čínští farmáři zkrátka kliknou na reklamu tolikrát, že dojde k vyčerpání nastaveného rozpočtu. Inzerent tak přijde o peníze, které musí zaplatit Facebooku, noví zákazníci mu ale nepřibydou – tzv. konverze této kampaně se bude blížit nule.

Nestát, nelelkovat! Hrát!

A co když taková farma vybavená desítkami až stovkami hromadně ovládaných telefonů zrovna nemá žádnou práci pro některého z běžných klientů? V takovém případě je nejčastější výplní práce hraní her. A to nikoli pro zábavu, ale opět za účelem zisku. Někdy se víc vyplatí tzv. farmení herních měn nebo předmětů, v jiných titulech pro změnu jde o co nejrychlejší dosažení vysokých úrovní herních postav a následný prodej takového účtu méně šikovným nebo netrpělivým hráčům.

Farmy mohou při hraní využít užší kooperaci ve hrách pro více hráčů a stejně tak v mnohých hrách mohou obsluhující farmáři využívat pro hraní myš a klávesnici. V nejednom herním žánru to bude mnohem jistější varianta než běžné dotykové ovládání na telefonu.

Vybavení za dva tisíce Hardware využívaný pro tyto účely se může výrazně lišit. Ty méně sofistikované farmy jsou složeny z běžných levných telefonů s Androidem, které jsou ve zcela běžném stavu, jen je na nich nainstalován software pro vzdálenou správu z počítače, nejčastěji prostřednictvím webového rozhraní. Do toho se zrcadlí obrazovka displeje a operátor prostřednictvím ní vykonává zadané úkoly – lajkování, komentování, hraní.

V některých případech farmy spoléhají na automatizované skripty, ty ale nemusí být zcela spolehlivé kvůli ochranným algoritmům jednotlivých platforem. Pokud například Facebook detekuje chování podle automatizovaného vzorce, může zablokovat IP adresu, nebo dokonce její rozsah.

Sofistikovanější farmy sice stále pracují s běžnými fyzickými telefony, ty jsou ale zbaveny displeje a baterie. Speciální racky jsou v takovém případě vybaveny konektory pro připojení k základní desce smartphonu, kdy je mobil napájen místo z baterie z běžné sítě, a především je rack připojen přímo k obrazovému výstupu prostřednictvím původního konektoru pro displej. Do počítače se potom zrcadlí přímý obraz z telefonu bez nutnosti na něj instalovat jakoukoli aplikaci pro vzdálenou správu, stačí vhodný klient v počítači. Taková zařízení si největší farmy staví na míru pro konkrétní typy telefonů, zároveň je lze pořídit v menších měřítcích na běžných internetových tržištích.