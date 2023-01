Flanelová revoluce se rozšířila na TikTok. Z generála Pavla je na sítích kult | E15.cz

„TikTok nepoužíváme, protože Petr Pavel dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s čínskými technologiemi a působení čínského vlivu v Česku. Oslovovat voliče přes čínskou platformu by tedy nebylo v souladu s jeho dlouhodobými postoji,“ uvedla už dříve pro deník E15 manažerka Pavlovy komunikace Markéta Řeháková. Tým generála Pavla tak zastával výrazně odlišný postoj než lidé kolem neúspěšné kandidátky Danuše Nerudové, pro něž byla přítomnost na všech možných sítích (BeReal nebo Reddit) jedním ze základních pilířů celé kampaně.

Vilém Franěk, který pro kampaň bývalé rektorky Mendelovy univerzity řídil strategii sociálních sítí, popsal, jakým způsobem využívali komunikaci v digitálním prostoru. „Myslím, že politická komunikace na sociálních sítích do té doby byla velmi jednoduchá a taková nijaká. Nikdo se nevrhl do vod sítí s cílem budovat influencera, přiblížit politika jako člověka, který je s nimi každý den v kontaktu a nesdílí jen volební grafiky pár dní před volbami. A to bylo něco, co se nám podle mě v první chvíli povedlo,“ vysvětlil v rozhovoru pro Deník N.

Jak ukázal i volební výsledek, Danuše Nerudová měla mnohem užší cílovou skupinu, kterou se jí podařilo přesvědčit a která se minimálně po dobu voleb stala její oddanou fanouškovskou základnou, skoro jako kdyby Nerudová byla oblíbená zpěvačka. Pokud bude chtít generál Pavel uspět, bude muset část její strategie převzít. To se ostatně už v posledních týdnech stalo. Sociální sítě zaplavily fotky a videa generála Pavla v neformálním prostředí. Procházky v lese, víkendy na chalupě nebo mazlení s kočkou Mickou. Generál je člověk z masa a kostí.

A evidentně to funguje, jen za poslední týden získal tým bývalého šéfa vojenského výboru NATO na Instagramu přes sto tisíc followerů. Zároveň přibývá i videí na TikToku, které tvoří jeho fanoušci. Stránky jako Fanpage generála Pavla nebo Spolu a Pirstan FP aktivně vytvářejí množství obsahu, které se po TikToku šíří jako lavina.

Zároveň se přidávají i jednotliví uživatelé, kteří tak zhmotňují sen každého volebního týmu na světě. Tedy když se podaří přesvědčit voliče o tom, že jejich kandidát je ten vyvolený, díky čemuž jsou ochotni v jeho prospěch vytvářet obsah. Kampaň to oficiálně nic nestojí a příspěvky na podporu se šíří přirozeně bez nutného zásahu reklamních expertů.

Bez jejich práce by to ale nešlo. Jak upozornila socioložka Marie Heřmanová, autenticita je klíč. „Autenticita je všude, ale její definice je proměnlivá, těžko zachytitelná a většinou se na ní nedokážeme shodnout. Všichni máme dojem, že autenticitu poznáme, když ji vidíme, ale málokdo z nás dokáže popsat, v čem vlastně spočívá,“ napsala Heřmanová. A právě dojem autentického generála Pavla, vysloužilého vojáka, který v debatách prokázal i jistý smysl pro humor, se volebnímu týmu vítěze prvního kola podařilo vybudovat.

Udržet ovšem tento dojem a zároveň zájem nejmladších voličů bude velmi obtížné. „Očekávají stoprocentní shodu. Jsou pak schopni se odvrátit po jednom příspěvku, který není přesně podle jejich očekávání,“ popsal dále volební chování mladých voličů Vilém Franěk.

„Mladí lidé jsou vrtkaví. Oni nechodí k volbám. Hrozí tam i určitá zrada mladých voličů, že nepřijdou, protože je jim to jedno. Nebo protože nechtějí volit důchodce. Pro ně to může být souboj gerontů, lidí z minulého režimu. Voličská disciplína důchodců a obecně voličů ANO je velmi vysoká. Hrozí tedy hlavně to, že mladí lidé budou volby sabotovat,“ doplnil v rozhovoru pro Seznam Zprávy expert na politický marketing Jakub Hussar, který pracoval například na kampani Pavla Fischera před prezidentskými volbami v roce 2018.

Generál Pavel tak má otevřenou cestu k srdcím nejmladších voličů, a to právě i díky silné přítomnosti na sociálních sítích. Pokud uspěje, bude moci poděkovat i anonymním podporovatelům, kteří na TikToku šíří jeho dobré jméno i bez nároku na honorář.