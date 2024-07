Bezmála deset let očekávaný akční film Furiosa ze ságy o Šíleném Maxovi se nesetkal s úspěchem. S téměř pětinásobnými tržbami ho drtí dobrodružný rodinný snímek V hlavě 2, který se na promítací plátna dostal až o tři týdny později. Zatím nejvýdělečnější letošní film nyní přichází i do českých kin.

O úspěchu filmů ve Spojených státech tradičně rozhoduje první víkend po uvedení do kin. V drtivé většině platí, že pokud během něj tržby snímku přesáhnou polovinu jeho rozpočtu, má vyhráno. Filmoví distributoři s tímto fenoménem počítají, proto se snaží premiéry naplánovat hlavně na prodloužené víkendy, kdy jsou tržby zpravidla vyšší.

Jedním z nich je poslední květnový víkend, den navíc mu přidává pondělní Memorial Day (Den obětí války). V předchozích dvou letech sázka vyšla, loni u Malé mořské víly, rok předtím u snímku Top Gun: Maverick. Letos ale přinesl květnový víkend zklamání. Furiosa, další pokračování série Šílený Max, neutržila ani osmnáct procent z původního rozpočtu 168 milionů dolarů (3,8 miliardy korun). Naprostý propadák, který se zapsal do historie kinematografie, popsal situaci filmový kritik Jordan Ruimy.

O to víc zaskočil diváky i znalce filmového průmyslu o tři týdny později animák V hlavě 2. Jeho rozpočet byl sice vyšší, 200 milionů dolarů, běžný červnový víkend mu je však svými tržbami pokryl ze tří čtvrtin. Vydělal tak šestkrát víc než Furiosa. Jak se mu zadaří u tuzemských diváků, se dozvíme už na začátku příštího týdne. Také v Česku se už sledují výsledky prvních víkendů a film má zdejší premiéru ve čtvrtek 18. července.

Vstáváme z pohovek

Jak se mohlo stát, že Furiosa propadla a V hlavě 2 triumfuje? Pandemie změnila divácké zvyky a filmy dosahují obecně v kinech horších výsledků. Důvodem jsou streamovací platformy, v době lockdownů jediná možnost, jak se k filmům legálně dostat. A možnost sledovat filmy z pohodlí domova a ještě ušetřit pandemii přežila. Do kina se chodí hlavně na velké spektákly, právě jako Furiosa. O to větší je překvapivý úspěch komorního animáku, na jehož online premiéru by si sledovatelé streamu jinak mohli počkat. Teď je zvedl z pohovek.

V hlavě 2 se stal nejrychlejším animákem ve filmové historii, který překročil hranici miliardy vydělaných amerických dolarů. Stačilo mu na to devatenáct dnů. Loni se tuto hranici podařilo překonat pouze dvěma filmům, Barbie a Super Mario Bros. ve filmu, trvalo jim to ale déle. Poslední snímek společnosti Disney ovšem připravil tvůrčí tým studia Pixar, kdysi založeného Stevem Jobsem ze společnosti Apple.

Je to zábavný film pro děti i dospělé s příjemně stravitelnou délkou sto minut. Ve Spojených státech navíc přišel do kin za úmorných veder, kdy klimatizované sály kin skýtaly úlevu před venkovními teplotami. Hlavní důvod jeho úspěchu ale spočívá právě v tom, čím byla většina filmů z produkce Pixaru typická odjakživa: „V hlavě 2 je první film za několik let, na který se přišli podívat lidé napříč sociálními kruhy, věkovými kategoriemi a kulturami,“ shrnul Bill Murphy ze serveru Inc.com. Podle něj je přilákal „příběh animáku založený na všeobecných pravdách a zkušenostech, jaké si zažili téměř všichni. Navíc je zobrazený jedinečným způsobem.“

Kromě starších diváků tak snímek V hlavě 2 do promítacích sálů přivedl i ty mladistvé mezi třinácti až sedmnácti lety, kteří už do kin moc nechodí a dávají jednoznačně přednost streamovacím platformám. Konečně právě o zmatcích v hlavách teenagerů film pojednává, stejně jako jeho stejnojmenný předchůdce z roku 2015. Také on byl považován ve své kategorii za úspěšný, miliardovou hranici ale nikdy nepokořil.

Recept na neúspěch

Furiosa sice v kinech neuspěla, její propad ale vyvolal otázky, jak se to mohlo stát. Jedním z často zmiňovaných důvodů je načasování. Přece jenom fanoušci příběhu Šíleného Maxe čekali na Furiosu po Zběsilé cestě devět let a jejich nadšení pro ságu od roku 2015 vyprchalo. Dalším možným vysvětlením nízkých tržeb je způsob zpracování sci-fi snímku. Zatímco předchozí díly ságy využívaly zvláštní počítačové efekty CGI jenom pro obohacení scén, Furiosa na nich zcela závisí, čímž ztrácí svou věrohodnost, jak napsala kritička Megan Hemenway.

Ta hlavní chyba, které se akční spektákl podle Richarda Trenholma ze CNET dopustil, spočívá v nešťastném pojetí. Furiosa je takzvaný prequel, tedy film, který byl sice natočen až po prvním úspěšném snímku z řady, popisuje ale události, které mu chronologicky předcházely. Pro tato díla platí podle Trenholma jedno zlaté pravidlo, které popsal v už dříve vydaném článku: „Prequel musí publiku sdělit něco, co ještě neví. A hlavně musí diváku poskytnout něco, co zcela změní způsob, jakým divák pohlíží na původní příběh.“ A to se podle něj poslednímu, pátému přírůstku do ságy Šíleného Maxe nepovedlo. Ze stejného důvodu se podle Trenholma neujaly i další prequely, například Hunger Games: Balada o ptácích a hadech nebo Solo: Star Wars Story.

Nejočekávanějšími filmy letošního léta jsou Deadpool & Wolverine a také Vetřelec: Romulus, který by měl být dalším prequelem úspěšné filmové série. Jestli se mu podaří zlomit prequelové prokletí, producenti zjistí v druhé půlce srpna.

Nejnavštěvovanější filmy v kinech v roce 2024

Pořadí Název Tržby celosvětově (v milionech USD) 1. V hlavě 2 (Inside Out 2) – animovaný 1371 2. Dune: Part Two (Duna: Část druhá) – sci-fi 712 3. Godzilla × Kong: The New Empire (Godzilla × Kong: Nové impérium) – sci-fi 568 4. Kung Fu Panda 4 – animovaný 545 5. Despicable Me 4 (Já, padouch 4) – animovaný 449 6. Kingdom of the Planet of the Apes (Království Planeta opic) – sci-fi 396 7. Bad Boys: Ride or Die (Mizerové: Na život a na smrt) – akční 378 8. A Quiet Place: Day One (Tiché místo: První den) – horor 224 9. The Garfield Movie (Garfield ve filmu) – animovaný 220 10. Ghostbusters: Frozen Empire (Krotitelé duchů: Říše ledu) – sci-fi komedie 202

Pramen: Boxofficemojo k 18. 7. 2024