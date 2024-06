Vybrat si to nejlepší z bohaté kinematografické nabídky Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se stává rok od roku těžším úkolem. Redakce e15 magazínu proto přináší kurátorský výběr od toho nejpovolanějšího – uměleckého ředitele Karla Ocha. Přečtěte si, které filmy byste letos určitě ve Varech neměli minout.

Vlny (režie: Jiří Mádl)

Svůj třetí film v režisérském křesle zasadil Jiří Mádl do období mezi koncem roku 1967 a srpnovou invazí 1968. Dobový snímek Vlny představí divákům osudy dvou osiřelých bratrů na pozadí dramatických událostí invaze vojsk Varšavské smlouvy a revolty v Redakci mezinárodního života Československého rozhlasu. Novináři se v čele s šéfredaktorem Milanem Weinerem kvůli pásce s utajovanou nahrávkou dostanou do hledáčku StB a mladý radiotechnik Tomáš v podání Vojtěcha Vodochodského se musí rozhodnout, zda se stane součástí historie a ochrání své kolegy z rozhlasu, nebo dá přednost vlastnímu bratrovi.

Vlny (2024)|Czech Film Center

Mádl vycházel z rozsáhlého rozhlasového archivu a z výpovědí pamětníků, ve filmu navíc hojně využívá dobové záběry. V rolích reálných historických osobností se představí například Vojtěch Kotek jako Jiří Dienstbier. „Lze říct, že jde o poctu dnes už téměř bezejmenným hrdinům z Československého rozhlasu, kteří odolávali invazi mnohem déle než ostatní. Jiří Mádl se filmem posouvá do absolutně první ligy tuzemské filmové režie,“ říká Karel Och.

Milé laskavosti (Kinds of Kindness, režie: Yorgos Lanthimos)

Filmoví fanoušci ještě ani nestihli zapomenout na vizuálně podmanivé Chudáčky a původem řecký režisér Yorgos Lanthimos už na filmové festivaly vysílá další snímek – tentokrát absurdní černou komedii Milé laskavosti. Pohádkový triptych se skládá z volně propojených povídek o tom, jak lidé manipulují druhými lidmi a do jakých krajností jsou často ochotni zajít.

„Je to fantasticky napsané, zrežírované a zahrané. Lanthimos je podle mě někdo mezi Scorsesem a Fellinim, filmař, který každý rok přinese jeden film, který je úplně jiný než ten předchozí,“ komentuje Karel Och. I ve svém nejnovějším snímku sáhl režisér po svých oblíbených hercích: s Emmou Stone, Margaret Qualley nebo Willemem Dafoem pracoval už na zmiňovaných Chudáčcích. V dalších rolích se představí Hong Chau, Joe Alwyn či Hunter Schafer.

Milé laskavosti • Searchlight Pictures

Touha stát se Indiánem: Kafka a film (retrospektiva)

Hold jednomu z nejvýznamnějších a současně nejzáhadnějších spisovatelů 20. století v rámci stého výročí smrti Franze Kafky vzdá také karlovarský filmový festival. Neučiní tak jedním filmem, ale přímo kinematografickou reflexí složenou z několika dnes již kultovních děl. Karel Och na unikátní retrospektivě spolupracoval se zahraničním poradcem festivalu Lorenzem Espositem.

„Kafka se řadí mezi spisovatele, jejichž dílo už desítky let provokuje filmaře,“ říká umělecký ředitel. „Jako by potutelně popichoval k pokusu zachytit co nejautentičtějším a nejintenzivnějším způsobem unikavou podstatu jeho formulací, jeho příběhů, jím vykonstruovaných realit, úzkostlivých pocitů, ale i komických situací,“ dodává. Název programu se odvíjí od jedné z Kafkových povídek a objeví se v něm díla od tvůrců, jako je Orson Welles, Martin Scorsese, Jan Němec nebo Steven Soderbergh.

Hlavním lákadlem bude bezpochyby Soderberghův dvojprogram, který režisér přímo navrhl pro karlovarský festival. České snímky zastoupí ikonická Proměna ze 70. let, kterou v exilu natočil Jan Němec, nebo debut Vladimíra Michálka Amerika z roku 1994.